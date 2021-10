Citiz : la coopérative d’autopartage roule pour la transition écologique

Demain l'éco | Le réseau coopératif d’autopartage Citiz a 20 ans et continue de se déployer. Après les grandes villes, la coopérative étend son maillage aux villes moyennes pour le grand public et les entreprises. Son objectif : réduire la pollution et l’emprise de la voiture.

Les collectivités locales sont de plus ne plus nombreuses à plébisciter l’autopartage dans le cadre de leur politique de mobilité pour lutter contre la pollution de l’air et le changement climatique.

Chaque voiture partagée permet de remplacer jusqu’à 8 voitures personnelles et évite l’émission d’environ 10 tonnes de CO2 par an selon une enquête de l'Ademe.

Le Baromètre National de l’Autopartage en France montre que l’offre d’autopartage en 2021 reste stable avec 24 opérateurs pour 11 500 véhicules en circulation dans 700 communes. Une offre néanmoins 2 fois inférieure à l’Allemagne, où l’autopartage existe depuis bien plus longtemps, ce qui laisse présager qu’il a encore une belle marge de progression dans l’hexagone.

La force d’un réseau coopératif

Tout est parti à Strasbourg en 1999 d’une discussion entre amis sur le coût et les problèmes de stationnement que leur causait leur voiture. "On habitait tous en ville et ça nous semblait évident que l’on n’avait pas besoin d’une voiture à plein temps alors on s’est dit qu’on ferait mieux de la partager" raconte Jean-Baptiste Schmider, aujourd’hui PDG du réseau coopératif Citiz.

Des débuts quelque peu confidentiels sous statut associatif, 3 voitures, une trentaine d’utilisateurs et un cahier de réservation où l’on notait les départs et les retours. Au début des années 2000, c’est à peu près comme cela que prenaient forme les bonnes idées citoyennes. L’arrivée d’internet, des smartphones et des applications a permis aux pionniers de l’autopartage de se fédérer, de s’organiser et de voir plus grand. Le réseau coopératif Citiz est présent aujourd’hui dans 150 villes en France pour 1 650 voitures partagées par 50 000 utilisateurs.

Dans le secteur de l’autopartage, de nombreux opérateurs sont pourtant apparus au fil des années mais beaucoup se sont cassé le nez quand certains vivotent car tous sont confrontés aux problèmes de rentabilité.

Le réseau Citiz, quant à lui est à l’équilibre depuis 2019 et continue de se développer dans toutes les villes de France, comme Nantes en septembre dernier quand il s’installe aussi peu à peu dans les petites villes comme Arras, Albi, Mérignac et fait même quelques percées en zones rurales comme récemment dans le parc naturel régional des Grands Causses.

L’une des clés de son succès : la patience. Quand certaines entreprises arrivent en force dans une ville, Citiz s’implante d’abord avec quelques voitures puis se déploie progressivement, explique Jean-Baptiste Schmider.

Il faut 6 à 8 ans pour trouver un équilibre dans chaque ville où nous nous installons. Il faut le temps de comprendre le fonctionnement de chaque territoire pour trouver les meilleurs emplacements et rentabiliser leur usage.

L’autre clé de sa longévité est sans aucun doute son statut coopératif. Chez Citiz, pas de problème d’actionnaires qui attendent des bénéfices et profits rapides. Les 13 sociétés fédérées par Citiz n'ont pas cette pression : 9 ont le statut de coopérative d'intérêt collectif, et 4 sont des sociétés parapubliques.

Dépassionner le rapport à la voiture

La persévérance a du bon car on peine à sortir de "tout bagnole" estime Jean-Baptiste Schmider. En zone rurale, la tâche est difficile : peu de transports en commun, pas assez de services de proximité, un habitat distant ou isolé quand en ville la densité joue en la faveur de l’autopartage.

Même si le covoiturage apparaît plus pertinent pour les zones périurbaines, Citiz n’abandonne pas pour autant la partie car le défi est d’amener l’autopartage au plus près des citoyens, administrations et entreprises. Et son offre petit à petit s’adapte à tous les usages. D’une location pour quelques heures à trois semaines, les voitures Citiz peuvent aussi bien servir à déposer les enfants à l’école, faire ses courses ou bien partir en week-end ou en vacances. Les véhicules proposés sont à la fois, des petites citadines, des voitures adaptés aux familles et des véhicules de plus grandes capacités.

Et les PME se convertissent assez facilement à l’autopartage. Les entreprises représentent 30% des adhérents. À l’image de Benoît Praderie. Il est patron d’une société d’installation de panneaux solaires à Toulouse et dès l’arrivée de Citiz dans la ville rose, il a adopté le service pour ses salariés.

Je ne voulais pas entrer dans une logique de voitures de fonction. Nous n’avons pas de secrétaire ou de personnel administratif. Même si on se déplace beaucoup dans toute la France, en moyenne 300 000 kilomètres par an au niveau de la société, c’est ce qui est le plus pratique et rentable.

Les familles sont peut-être les plus réticentes alors que tous les accessoires sont prévus et disponibles, tel que les sièges enfants. Mais les habitudes sont longues à changer, remarque Séverine. Cette coopératrice toulousaine a renoncé à être propriétaire d’une voiture depuis plusieurs années déjà.

Les gens pensent que la voiture c’est la liberté. Pour moi, c’est tout le contraire. La voiture est une charge financière et mentale. L’essence et l’assurance coûtent cher et le stationnement un stress permanent. Louer une voiture pour aller faire mes courses ou transporter quelque chose , la ramener à son emplacement et ne plus avoir à y penser. Moi, je ne reviendrai plus jamais en arrière.

Sans parler de la pollution et de l’encombrement que représente la voiture, insiste Jean-Baptiste Schmider dont le premier objectif est de réduire l’emprise de la voiture en zone urbaine et le P-DG de Citiz na pas peur de le dire "en plus la voiture rend con".

Quand vous avez vos clés de voiture dans la poche vous ne vous posez pas de question. Alors que quand les gens ne sont plus propriétaires de leur voiture, ils réfléchissent plus à leur déplacement. L’autopartage, c’est se demander ai-je vraiment besoin de ma voiture aujourd’hui ? Ne puis-je pas y aller à pied, ou prendre mon vélo ou prendre les transports en commun ?

Dépassionner le rapport à la voiture, le statut social que l’on lui associe, ou encore rationaliser ses déplacements sont aujourd’hui des tendances de fond qui font le succès de l’autopartage. L’augmentation du prix de l’essence pourrait bien devenir un argument supplémentaire pour adhérer à la pratique. Pour Citiz, démarche environnementale et engagement citoyen vont de pair, et c’est tout naturellement qu’elle s’associe au mouvement coopératif des "licornes" lancé en juin dernier. Car il n’y a pas que les start-ups comme levier pour la transition écologique assure Jean-Baptiste Schmider et d’affirmer leur détermination à transformer radicalement l’économie en construisant un modèle alternatif au système capitaliste dans les secteurs clé que sont l’énergie, la banque, la téléphonie et aussi la mobilité.