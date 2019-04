Comment sont certifiés les avions

Repères | Le récent crash d'un avion d'Ethiopian Airlines jette un doute sur les méthodes de certification des avions de ligne. Ces procédures longues et laborieuses ont fait leurs preuves mais le crash de deux Boeing 737 Max en quelques mois remet en cause leur efficacité.

Faut-il revoir les méthodes de certification des avions de ligne ? La question se pose après deux accidents successifs sur le dernier né de Boeing, le 737 Max, qui ont coûté la vie à 346 personnes. Depuis le 12 mars, l’avion est cloué au sol et le secteur aérien fait face à une crise systémique : l’autorité de contrôle américaine, la FAA (Federal aviation administration), et Boeing sont accusés d’avoir mis sur le marché un appareil défaillant.

Des phases d'essai longues et poussées

La phase de certification prend du temps : “entre le tout début et la toute fin, la procédure s’étend sur au moins cinq ans”, explique Xavier Tytelman, consultant aéronautique chez CGI Consulting. Les tests de certification commencent en fait dès le début du lancement d’un nouveau programme d’avion : dans le cas de l’A380 par exemple, ces tests ont commencé dès 2002, au moment de la fabrication des premiers éléments. Le vol inaugural n’a eu lieu qu’en 2005 et la mise en service deux ans plus tard, en octobre 2007, chez Singapore Airlines.

Vidéo du test de flexibilité des ailes du Boeing 777. Pour être certifié, l'avion devait résister à une déformation 1,5 fois supérieure à la charge maximale qu'il pourrait rencontrer en service.

“On ne certifie pas l’avion directement en tant que tel en un seul morceau, on teste d’abord les différentes pièces une par une, au sol ou sur d’autres avions”, précise Xavier Tytelman. Pour un nouveau moteur, les ingénieurs d’essai l’installent ainsi sur l’aile d’un avion déjà en service et vérifient qu’il fonctionne bien. Il ne sera installé sur le nouvel appareil qu’une fois ces tests accomplis. “L’avion lui-même est testé en soufflerie afin de vérifier qu’il est stable et équilibré. Tout cela est vérifié également en simulateur. Puis on se rapproche petit à petit de la version finale”. Les prototypes (ils étaient cinq dans le cas de l’A380) font alors des essais de roulage, de décollage à basse altitude avant de passer à des vols de plus en plus complexes. “A terme, on teste l’appareil dans des conditions de plus en plus extrêmes : froid, chaud, pluie, orage, foudre… Le but est de tester tous les cas de figure afin d’atteindre une sécurité optimale pour les passagers”.

Arrive-t-il qu’il y ait des échecs ? “C’est très rare”, affirme Xavier Tytelman, “car une grande partie des pièces ont déjà été validées, on sait ce qu’on attend et on a surtout besoin de vérifier que les comportements de l’avion correspondent aux projections”. Cette phase de test est aujourd’hui beaucoup moins risquée que par le passé : “Il y a 30 ou 40 ans, les pilotes d’essai exerçaient un métier risqué où leur intuition comptait beaucoup plus qu’aujourd’hui, où les simulations prévoient très bien la réalité”. Il n’empêche : parfois, les phases de test aboutissent à des changements qui n’étaient pas prévus. Lors des premiers vols de l’A380, les trains d’atterrissage ne rentraient pas correctement et il a fallu les modifier.

Des tests menés par les constructeurs sous le contrôle d'autorités indépendantes

Vidéo du test d'évacuation de l'A380 à Hambourg en 2006. Pour réussir l'examen, Airbus devait réussir à évacuer l'appareil en moins de 90 secondes avec la moitié des issues de secours. Les 873 personnes à bord ont quitté l'avion en 78 secondes.

“Une proportion importante des nouveaux avions est ‘autocertifiée’ par les constructeurs”, explique Xavier Tytelman. “Un certain nombre de choses n’ont en effet pas besoin d’être vérifiées ou validées : par exemple, tous les systèmes déjà certifiés et réutilisés dans un nouvel avion (manettes de gaz, sortie des volets, etc. Du moment qu’ils ont été validés sur un appareil précédent)”.

“Par contre, les évolutions et les innovations doivent faire l’objet d’une certification supplémentaire de la part des autorités de régulation : les nouveaux capteurs, les nouvelles commandes de vol, les nouvelles lois de vol" (qui protègent l’avion, y compris des actions des pilotes, afin de le maintenir en vol stable).

Ces certifications peuvent être locales : menées par un pays. Exemple en Chine où des avions produits et exploités dans ce pays ont l’autorisation de voler “mais les constructeurs n’essaient même pas d’obtenir le certificat européen ou américain car ces appareils n’ont absolument pas le niveau de fiabilité requis”, explique Xavier Tytelman.

En revanche, d’autres certifications ont valeur de sésame pour ouvrir l’accès à tous les ciels : il s’agit des labels remis par la FAA (Federal aviation administration pour les Etats-Unis) et par l’EASA (European union aviation safety agency pour l’UE). “Ce sont des certificats extrêmement fiables et qui disposent d’un haut degré de confiance. Typiquement, si l’autorité américaine certifie un avion, cet appareil va aussi être accepté sur le territoire européen”.

“Et tout, absolument tout fait l’objet d’une certification”, poursuit Xavier Tytelman, “il y a des centaines de normes pour la moindre petite pièce, le moindre écrou, la façon de serrer l’écrou. Lorsqu’on avait voulu retirer les cendriers des accoudoirs, il avait fallu recertifier l’ensemble du siège alors que cette modification ne portait pas sur un équipement ‘vital’”. Aucune pièce sans certification explique que cette procédure coûte extrêmement cher en temps et donc en argent : “On impose une précision et des obligations démesurées par rapport à la plupart des autres industries.”

Des certifications révocables en cas de problème

Malgré cette quantité de vérifications, il arrive tout de même que des problèmes aient lieu sur des avions entrés en service. Le Boeing 787 Dreamliner a ainsi été interdit de vol pendant trois mois en 2013 à cause de la surchauffe de ses batteries au lithium, qui menaçaient de prendre feu et de propager l'incendie au reste de l’avion. Mais, depuis, les corrections apportées par les ingénieurs ont fait de cet avion un modèle de fiabilité : aucun accident grave à signaler.

D’autres cas sont plus dramatiques, comme celui du 737 Max, dernière version du monocouloir de Boeing dont le premier vol a eu lieu en 1967. Ce nouvel appareil mis en service en 2017 a été construit à près de 400 exemplaires mais il est interdit de vol depuis le 12 mars 2019. La plupart des pays du monde lui ont retiré son certificat après deux accidents qui ont tué toutes les personnes à bord : le vol Lion Air 610 le 29 octobre 2018, qui s’est abîmé en mer de Java, et le vol Ethiopian Airlines 302, le 10 mars 2019, qui s’est écrasé près d’Addis Abeba. Dans les deux cas, l’avion a plongé peu après le décollage et les pilotes n’ont pas réussi à reprendre le contrôle. “Ces deux accidents constituent une crise systémique pour le secteur aérien aux Etats-Unis”, explique Xavier Tytelman, “car ils mettent en cause directement Boeing et la FAA. Boeing pour avoir construit un avion défaillant et la FAA pour ne pas avoir su contrôler correctement les évolutions sur cet avion”.

Au cœur du problème : le nouveau système d'assistance au pilotage conçu par Boeing, baptisé MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Le 737 Max porte des réacteurs plus gros, qu'il a fallu avancer et rehausser pour éviter qu'ils soient trop près du sol. Mais le centre de gravité de l'avion a été modifié et Boeing a donc ajouté un système de sécurité anti-décrochage. Or ce système ne repose que sur une seule sonde, qui envoie parfois de mauvaises interprétations et ordonne à l'avion de piquer vers l'avant. C'est ce système, que n'ont pas su désactiver les pilotes, qui serait à l'origine des crashs de Lion Air et de Ethiopian Airlines.

Plus grave, le constructeur américain est aussi accusé d'avoir voulu minimiser les modifications faites sur le 737 Max, par rapport à l'ancienne génération de cet avion. "Plus il y a de changement et plus les compagnies doivent engager des frais de formation pour leurs pilotes", explique Xavier Tytelman, "il faut acheter un nouveau simulateur, 20 millions d'euros environ, et détacher les pilotes pendant de longs mois pour qu'ils soient formés. Dans le cas du 737 Max, beaucoup de pilotes s'estiment trahis par Boeing car le constructeur n'a pas suffisamment communiqué sur les changements intervenus sur cet avion, y compris le système MCAS que les pilotes n'ont pas su désactiver dans le cas des deux crashs."

Après le premier rapport des enquêteurs éthiopiens le 4 avril, Boeing a pris acte que ce dispositif était en cause et a promis des modifications rapides. A terme, "le 737 Max sera l'avion le plus sûr qui ait jamais volé", a promis le patron du constructeur, Dennis Muilenburg.