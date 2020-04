Concurrence, innovation : deux notions clés en économie

Une concurrence pure et parfaite est-elle possible ? Cette notion est-elle encore un totem en économie ? L'innovation est-elle le moteur du capitalisme ? Une sélection d'émissions à écouter pour examiner en détail les théories de ces deux concepts - et les controverses qu'ils ne cessent d'alimenter.

Des marques qui se copient les unes les autres, une publicité agressive, des comparateurs de prix qui font florès : l'époque semble faire la part belle à une concurrence commerciale acharnée. Mais que signifie exactement ce terme en économie ? Comment définir une innovation en économie ? Dans quelle mesure peut-on dire qu'elle un processus conflictuel ? Plus d’un siècle après les travaux fondateurs sur cette question de l'économiste américain Joseph Schumpeter, comment pense-t-on l'innovation aujourd'hui ? Cette sélection d'émissions d'Entendez-vous l'éco offre la possibilité d'examiner en détail les théories de ces deux concepts majeurs - et les controverses qu'ils ne cessent d'alimenter.

La concurrence

La concurrence est une situation qui correspond à une structure de marché où il y a de nombreux vendeurs et de nombreux acheteurs. Le marché est le lieu de rencontre entre des offres, c'est à dire des vendeurs, et des demandes, c'est à dire des acheteurs. Selon les économistes, pour que le marché fonctionne bien, il faut qu'il y règne une situation de concurrence. Cette concurrence empêche tout offreur ou demandeur d'être "faiseur de prix", c'est-à-dire de contrôler à lui seul la fixation du prix des produits en vente. Grâce à la concurrence, tous les offreurs et demandeurs sont "preneurs de prix". Le prix va ainsi pouvoir se fixer de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire en satisfaisant un maximum d'offreurs et de demandeurs. Par opposition à la concurrence, on trouve des situations de monopole, d'oligopole ou encore de concurrence monopolistique. Ces émissions proposent un état des lieux du concept de concurrence en économie.

La science économique a son eldorado : une concurrence pure et parfaite. Mais cet état de grâce, grâce auquel les libertés de chacun concourraient à faire régner l'harmonie économique au sein d'une société, est-il atteignable ? Ou est-il, au contraire, un horizon chimérique ? Cette émission passe en revue les théories concurrentes qui ont fait et font encore rage chez les économistes... au sujet de la concurrence.

La théorie économique a placé le concept de “concurrence pure et parfaite” au cœur de son analyse : la rivalité entre les entreprises étant présentée comme le fondement même de l’économie de marché. Mais ce principe est aujourd’hui remis en cause par la montée en puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). La lutte contre les monopoles, inscrite dans la loi américaine depuis la fin du XIXe siècle, est revenue dans le débat public aux Etats-Unis comme en Europe. Cette émission propose d’examiner en détails les théories de la concurrence et les controverses qu’elles ont nourries.

L'innovation

Moteur du capitalisme selon la théorie des cycles de Schumpeter, le concept omniprésent d'innovation semble s’être substitué à l’idée de progrès. Pilier du néolibéralisme, prophétie annonciatrice d’un monde meilleur, l’innovation et son rôle dans notre société ne cessent d’interroger. Depuis l’art de la guerre et ses inventions, jusqu'au grand rattrapage de la Chine passée en un siècle d'une nation de manufactures au statut de première puissance industrielle mondiale, sans oublier le rôle moteur de l’innovation dans notre économie capitaliste, vous saurez tout sur ce concept grâce à ces émissions.

L'innovation, liée aux notions d'invention et de nouveauté nécessaires au renouvellement de l'économie n'est pourtant pas un processus qui va de soi : de l'idée initiale à son application dans l'économie réelle, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin de l'innovateur.

L’innovation a aujourd'hui le vent en poupe, aidée par le développement des nouvelles technologies. Mais cet essor sémantique n'est-il pas lié au déclin concomitant du mot "progrès" qui a pourtant, pendant des siècles, tiré l'humanité vers l’avenir ?

Experts, lois, modèles : l'économie dispose de tout un arsenal qui confère une certaine légitimité à ses analyses. Pourtant, de nombreux biais cognitifs ainsi que les oppositions entre ce que l'on appelle l'économie mainstream et les courants dits hétérodoxes de ce champ viennent remettre en cause l'infaillibilité d'une 'science' économique.

