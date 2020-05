Cour de Karlsruhe contre BCE : un combat politique plus que monétaire

La scène se passe en avril 2015. Mario Draghi, alors président de la BCE donne sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Tout à coup, une jeune fille surgit, et l’arrose de confettis argentés, en criant : Fin de la dictature de la BCE, fin de la dictature de la BCE.

Un temps passée chez les Femen, la jeune allemande dit avoir agi en activiste free lance parce qu’elle considère que la Banque Centrale Européenne est hors de contrôle démocratique.

5 ans plus tard, les juges de la cour de Karlsruhe, la cour constitutionnelle allemande font aussi ce reproche à la BCE, dans l’arrêt qu’ils ont rendu le 5 mai. Ici en anglais.

Le style est moins spectaculaire, forcément, mais le coup porté à la BCE et l’Union européenne de plus grande portée, c’est un euphémisme.

Le pavé que jettent les juges allemands dans la mare européenne est triple : politique monétaire et juridique. Il n’est pas inédit, c’est sa force et le moment où il est porté qui est exceptionnel.

Les juges allemands précisent bien que leur décision ne concerne pas les mesures prises pour répondre à la crise du Coronavirus, mais leur attaque porte sur un programme exactement semblable à celui qui permet à la Banque Centrale Européenne de porter en ce moment à bout de bras les Etats de la zone euro dans leurs dépenses contre la pandémie.

Ça tombe on ne peut plus mal, mais cette guerre feutrée sur le terrain monétaire a commencé dans les années 90, au moment du traité de Maastricht qui a jeté les bases de la zone euro. Elle a repris en intensité depuis la crise de 2008.

La cour constitutionnelle allemande n’accepte pas que la BCE achète des titres de dettes européennes, et ce faisant finance indirectement leur déficit.

Les juges allemands n’agissent pas de leur propre chef. Ils sont saisis par des citoyens. Ci-dessous, un reportage qui évoque une manifestation en 2012 à Karlsruhe pour soutenir la Cour contre la politique de la BCE.

Des chercheurs ont étudié le profil de ces activistes judiciaires : cela va des plus ultraconservateurs à la gauche radicale, mais ni les Verts, ni la CDU n’y participent officiellement.

Cet activisme judiciaire émane de groupes politiques très différents, il ne recouvre pas tout le champ partisan allemand : les écologistes (Die Grünen), les libéraux (Freie Demokratische Partei – FDP) ainsi que le centre droit (Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU) ne participent pas à la judiciarisation des politiques économiques et monétaires européennes. Clément Fontan et Antoine de Cabanes.

En 2014, la cour de Karlsruhe juge que la BCE agit de façon incompatible avec la loi de l’Union. Elle saisit la Cour de justice de l’union européenne, qui fin 2018 lui donne tort en statuant le contraire. Ici plus de précision sur les différentes étapes de cette guérilla judiciaire.

Habituellement, on en reste là. Les cours de justice nationale, ou leur justiciables acceptent les décisions rendues par la cour de justice installée au Luxembourg.

Pas cette fois. La Cour constitutionnelle allemande, elle, n’accepte pas. La guerre n’est pas finie pour elle, elle refuse de se rendre. Voilà pourquoi son arrêt ne menace pas que la zone euro, mais aussi les fondements juridiques de l’Union Européenne. Si la cour allemandes va jusque là, d'autres juridictions nationales (on pense à la Pologne et la Hongrie) pourraient s'estimer légitime à faire de même pour d'autres sujets que monétaires.

C’est une vieille guerre, une "guerre du dernier mot" pour reprendre le titre d'un article écrit auparavant par le juriste Alain Supiot pour décrire ce combat obstiné contre la primauté absolue du droit européen sur les droits des Etats membres.

Cette fois donc, la cour allemande veut avoir le dernier mot sur l’appréciation des avantages et inconvénients de la politique menée par la BCE.

Elle trouve que « l’examen qui a été fait par la cour de justice de l’Union Européenne n’est pas , je cite, "compréhensible". Et qu’elle a totalement ignoré, les effets indésirables de cette politique d’achat de titres de dettes (nommé PSPP, Public Sector Purchase Program).

D’où sa conclusion : la Cour de Justice de l’Union Européenne n’est pas compétente pour juger de la conformité de ce programme avec le mandat de la BCE.

Si la Cour de Justice de l'Union Européenne n’est pas compétente, il faut bien que quelqu’un le soit, ce qui conduit à l’ultimatum final :

Si la BCE ne démontre pas dans les trois mois que son programme a plus d’avantages que d’inconvénients, la Bundesbank, la Banque d’Allemagne, devra se retirer de ce programme, conclue la cour de Karlsruhe.

À l'issue d'une période transitoire de trois mois au maximum permettant la coordination nécessaire avec l'Eurosystème, la Bundesbank ne peut ainsi plus participer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE en cause, à moins que le conseil des gouverneurs de la BCE n'adopte une nouvelle décision démontrant d'une manière compréhensible et justifiée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme. Cour de Karslruhe