Covid-19 : "La marine marchande vit une crise humanitaire"

Depuis la mi-mars, les relèves d'équipages sont devenues un casse tête pour la navigation marchande, qui convoient 85% des biens échangés dans le monde. L'Organisation Maritime Internationale estime dorénavant à 200 000 le nombre de marins obligés de poursuivre leur travail en mer, pour certains depuis quinze mois. Pierre Blanchard, président de l'Association Français des Capitaines de Navire sonne l’alerte sur cette crise "humanitaire" dans la marine marchande.

A la mi mars, les frontières ont été progressivement fermées pour les humains, mais les marchandises que transportent vos navires ont continué de circuler. En revanche, la plupart des ports refusaient que les marins débarquent ou embarquent. Aujourd’hui que les frontières ont été en partie rouvertes (notamment dans l’espace Schengen), la situation a-t-elle aussi évolué pour les marins ?

La situation a évolué dans certains endroits de façon positive, mais dans beaucoup d'endroits, rien n’a changé. Et parfois, c’est pire. Le coronavirus ne va pas s'éteindre dans les semaines et les mois à venir, il n'a jamais été aussi fort aux Etats-Unis et dans tout l'hémisphère Sud. Il va donc falloir trouver des solutions.

Il y a des marins qui aujourd'hui sont à bord depuis quinze mois. Ils accumulent une grande fatigue morale et physique. On met en danger leur santé et la sécurité du transport maritime. Les marins qui sont à bord continuent de travailler jour et nuit, à faire les quarts, à gérer les navires et les cargaisons. Il va y avoir des accidents si cela continue, il faut absolument que la situation change rapidement.

Depuis que vous êtes capitaine, aviez-vous déjà connu une situation identique ? Ou est-ce la première fois que vous avez à gérer cette impossibilité de relever les équipages ?

Personnellement, j’ai passé cinq mois à bord, au lieu des deux mois et demi prévu, et cela ne m’était jamais arrivé. Parfois, il peut y avoir avec certains pays des problèmes de visa, ou de sécurité qui perturbent les relèves. Il peut aussi arriver qu’un remplaçant tombe malade. Etre décalé d’un mois ou deux fait partie de notre métier. Là, c’est complètement différent, on parle de personnes qui sont à bord depuis quinze mois. Pour elles, c’est vraiment critique.

Ce sont les personnes qui étaient déjà au maximum légal, c’est-à-dire onze mois, à la mi-mars ?

Oui, la limite légale pour un contrat maritime est de onze mois. Au début du nouveau coronavirus, il y a eu des extensions de contrats. Les compagnies nous expliquaient alors qu’il fallait attendre un mois ou deux, que la situation se calme, avant de faire des relèves. C'était un peu un cas de force majeure. Aujourd’hui, le coronavirus est toujours là, la crise est mondiale, cela dure depuis quatre mois et on voit bien que cela ne va pas se résoudre bientôt. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut que la relève se fasse et que les gens puissent rentrer chez eux.

Si on ne fait rien, il y a un moment où des navires vont s'arrêter parce que soit ils auront des accidents, soit ils auront des suicides, parce qu’il y en a déjà eu et j’espère qu’il n’y en aura pas d’autres. Malheureusement, le risque augmente de jour en jour parce que forcément, il y a des gens qui sont à bout, et n’ayant aucune perspective, cela ne va pas s’arranger. Et forcément, à un moment, des navires vont s’arrêter.

Comment cela s'est-il passé pour vous ?

Je devais débarquer aux Etats-Unis mi-mars. C’était pile le début de la crise, donc cela ne s’est pas fait. Les Etats-Unis avaient fermé leurs frontières. Ensuite, fin mars début avril, on a fait des escales en Europe. Assez rapidement, les gouvernements européens ont déclaré les marins "travailleurs essentiels", donc en théorie, le transit dans l’espace Schengen était possible, mais c’était seulement en théorie. Dans chaque port où nous sommes allés, en Espagne et au Portugal, nous avons essuyé des refus. Finalement, notre compagnie a décidé de détourner l’itinéraire du bateau pour que l'on puisse débarquer en Gironde. On ramenait du gaz des Etats-Unis vers le Portugal et l’Espagne, nous n’avions aucune raison d’aller en France. Notre armateur a compris qu’il avait besoin de marins reposés pour faire le travail, mais ce n’est pas le cas de tous. Détourner un navire, cela revient pour l’armateur à l’immobiliser pendant 48 h, puisqu’il ne fait plus sa route normale. Le coût est colossal.

J'ai eu les responsables de ma compagnie au téléphone la semaine dernière. En ce moment, il y a un blocage avec les équipages indiens, car là-bas la pandémie explose. L'Inde a tout fermé. Il n’y a plus du tout de relève possible. Il y a beaucoup d’équipages indiens sur les navires. Pour eux, c’est complètement bloqué. Pour les Philippins, c'est encore très compliqué mais cela commence à s'arranger un peu. Les Philippins, c'était particulier. Ils avaient le droit de débarquer, mais comme il n’y avait plus de vols intérieurs, ils restaient coincés à Manille. Sur mon navire, il y avait un gros problème pour les Africains. Les frontières étant fermées, même s’ils pouvaient débarquer dans un port, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. J’ai débarqué, il y a deux mois, or je sais qu’ils sont toujours à bord et qu’ils continuent à bosser.

Il y a donc deux difficultés qui s’enchaînent pour les marins. D’abord être autorisés à débarquer, puis être autorisés à revenir chez eux…

Oui, et il y a toujours un aspect qui bloque. Pour que la relève soit possible, il faut que l'on puisse embarquer quelqu'un et débarquer quelqu'un, et la relève se fait poste par poste. C’est-à-dire que pour que le capitaine puisse rentrer à la maison, il faut qu'il y ait un capitaine qui embarque. Même chose à tous les postes. Parfois, c'est le débarquement qui n’est pas possible, parce que les autorités ne veulent pas de marins qui étaient sur un bateau venu de Chine ou des Etats Unis, ou je ne sais où. Ou inversement on arrive pas à faire venir "l’embarquant" parce que c’est un Roumain ou un Africain, qu’il n’y a pas forcément de vol et qu’il doit en plus avoir une autorisation sanitaire pour pouvoir voyager, prendre l'avion, etc.

Chaque cas est particulier, c’est ce qui rend la situation très compliquée. Or cela évolue peu d’après les informations que j’ai. Quand j’étais en mer, j’ai eu écho d’un navire qui avait pu relever son équipage à Abidjan. Pour les Ivoiriens, il n’y a pas eu de souci, mais il y avait aussi des Ghanéens, des Sénégalais et des Maliens dans l’équipage. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui, mais en fin de semaine dernière (NDLR, autour du 1er juillet 2020), cela faisait deux mois qu’ils étaient à terre, à Abidjan, en pays étranger donc, sans pouvoir regagner leurs pays. Ce sont des choses qui peuvent se débloquer uniquement au niveau diplomatique, mais il faut aussi que l’opinion publique comprenne qu’une crise humanitaire est en cours.

L'Organisation maritime internationale tire la sonnette d’alarme depuis début avril, quelles sont les pistes qui permettraient de sortir de cette situation ?

On a l’impression qu’il n’y a pas de pistes justement. On a contacté les Affaires maritimes, le secrétaire général de la mer. Ils nous disent qu’ils font leur maximum, mais c’est très compliqué parce que cela se joue au niveau international.

Si j’ai voulu lancer un cri d’alerte dans la lettre ouverte que j’ai faite parvenir à tous les députés européens, français et au gouvernement, c’est parce que je vais bientôt repartir en mer, et que j’ai l’impression que rien n’a bougé depuis deux mois que je suis à terre. Il faut comprendre ce que c’est d’être depuis quinze mois sur un bateau, avec des gens qu’on n’a pas choisi, avec parfois des ambiances qui ne sont pas bonnes, parce que tout le monde est fatigué, que les équipages sont multiculturels. Les gens sont isolés, ils sont en plus inquiets pour leurs familles, qui se trouvent souvent dans des pays où le coronavirus est encore actif.

Malheureusement, l'opinion publique ne comprend pas que les navires sont nécessaires à la vie de tous les jours. Sans les navires, il n’y aurait pas l’internet qui passe par les câbles sous-marins. Les hôpitaux n’auraient pas de médicament ni de matériel. Une bonne partie de l'agroalimentaire fonctionne aussi avec des produits importés. Les gens ne comprennent pas que la marine marchande leur permet de satisfaire leurs besoins vitaux. Au contraire, les populations sont très hostiles aux marins. Il faut leur expliquer, dites-leur, vous qui êtes un média généraliste, le virus ne vient pas de la mer. Si après quinze jours en mer, personne n’a eu de fièvre à bord, c’est qu’il n’y pas de malade. Les navires n'amènent pas la Covid-19. Un marin qui arrive dans un port, au bout de quinze jours en mer, il n’est pas contaminé.

La Grande Bretagne convoque un sommet international sur cette question (ce sera jeudi 9 juillet selon l'Organisation Maritime International). Qu’en attendez-vous ?

Je ne veux pas être défaitiste. J'espère que ça fera avancer les choses. Malheureusement, on voit bien que l’Office Maritime International n’a qu’un pouvoir d’incitation. Il y a deux mois, ils ont sorti un document de 60 pages qui dit aux gouvernements les mesures à mettre en place. Ils expliquent notamment qu’il faut éviter les quatorzaines pour les marins. Parce que pendant la quatorzaine, il y a plus de risque pour le marin de se faire contaminer, que si on le prend directement de l’avion et qu’on l’amène sur le bateau et qu’il ne croise personne. Malgré ça, il y a encore plein de pays qui mettent des quatorzaines pour les marins, parce que ça rassure les populations, et que les gens ne comprennent pas l’enjeu.

L’OMI, c’est un peu comme l’ONU, ils font du bruit, ils essaient d’alerter mais ça avance très lentement, car c’est pays par pays qu’il faut arriver à convaincre, et même au niveau local. Il y a des ports où ça fonctionne, des ports où ça ne fonctionne pas, parce qu’il va y avoir un préfet local, ou une autorité, et qui va décider que non, qu’il n’y aura pas de marins qui viendront parce que les populations ont peur. On espère que cette réunion fera avancer les choses. Mais honnêtement, je n'ai pas grand espoir parce que l’OMI a déjà été très active. Pour moi, le seul moyen de faire avancer les choses, c’est de faire de la pédagogie auprès des populations, et de leur expliquer que les marins n’amènent pas le virus, et que même s'ils vivent au fin fond des terres, ils ont besoin du commerce maritime, sinon, le pays s'arrêterait.

Avez-vous aussi eu des difficultés à bord pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires ?

Moi, je navigue sur des gaziers donc on passe notre temps à faire de la gestion de risques : risques chimiques, risques d’explosion, risque de piraterie. Donc pour nous les protocoles ne sont pas nouveaux. Oui, c’est contraignant, mais c’est dans notre culture. Au début de la crise, il a été difficile d’avoir des masques, du gel hydro alcoolique, mais maintenant, ça va. On a des procédures pour limiter les échanges entre la Terre et le navire, car le risque pour nous, c’est que le virus monte à bord, ce qui serait dramatique. Donc, on a limité le nombre de personnes qui peuvent venir à bord à tous les niveaux. Par exemple, quand on rentre dans un port, il y a un pilote qui vient nous aider à la manœuvre. Lui, on le laisse monter, avec un masque, des gants, mais toutes les autres personnes, les autorités portuaires, on refuse tout le monde pour éviter de se faire contaminer. On n’a pas trop eu de retour de navires marchands où il y aurait eu des contaminations. Le souci actuel, c'est vraiment les gens qui ne peuvent pas rentrer à la maison. Et aussi ceux qui ne peuvent pas embarquer.

Nous, les marins français, nous avons quasiment tous un CDI classique. On est payé quand on est à la maison. La majorité des marins, 99% des marins même, sont free lance, donc ils sont payés uniquement quand ils sont en mer. On a donc actuellement des gens qui sont sur les bateaux qui sont épuisés et en détresse. Et on a des marins qui sont à la maison, qui veulent embarquer, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la misère et ont besoin de rejoindre les navires pour faire vivre leur famille, mais qui ne peuvent pas.

Chaque cas, chaque navire est particulier, puisqu’il faut que la nationalité de la personne qui débarque corresponde avec le pays où il arrive et que la nationalité de celui qui embarque corresponde aussi. Il n’y a que des cas particuliers, des blocages, et donc on ne peut rien dire aux marins. Cela fait quatre mois que ça se prolonge, et il n’y a aucune date butoir.

Si on vous dit que le confinement dure un mois de plus, bon on prend un coup au moral, mais on sait qu’on a encore un mois à tenir. Sur les navires, c’est pareil, on se dit : "Bon, allez, je travaille encore un mois et dans un mois, je serai à la maison". Sauf que là, on ne sait pas, on ne peut pas dire si cela durera encore un mois, deux mois, trois mois… On ne sait pas, et psychologiquement c'est très difficile.

Le ministère des Transports français, lui, comment gère-t-il cela ?

Je pense qu’il le gère bien, on est dans l’un des pays les plus dynamique et les plus efficace. Beaucoup de relèves se sont faites à la Réunion notamment. Aux dernières nouvelles, il n’y a plus de quatorzaine à la Réunion, ça montre qu’on a été écouté. Je pense que la France fait partie des bons élèves. Mais on a des collègues qui sont à bord des navires, qu'ils soient Français ou pas, on en a besoin pour faire marcher la France, on en a besoin pour l’économie et on ne peut pas les laisser. C’est une crise humanitaire qui arrive là.

Malheureusement, comme on est dispersé, on a assez peu de porte-parole, et on ne nous entend pas. C'est ça qui me révolte, et qui fait que j'essaye de faire du bruit auprès des journalistes, et des politiques pour ne pas qu'on nous oublie, pour ne pas qu’on dise "le coronavirus, c’est fini". Non, ce n’est pas fini, c’est pas fini du tout. Il y a des gens qui sont coincés et ils n’ont pas été confinés deux mois, ils sont à quinze mois, et le mois prochain, ils seront à seize. Il faut agir.