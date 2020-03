Covid-19 : le gouvernement prêt à nationaliser des entreprises en difficulté, un changement de doctrine ?

Face à la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, le locataire de Bercy se dit prêt, pour sauver nos fleurons industriels, à prendre les mesures qui s’imposent, y compris des nationalisations. Une déclaration qui paraissait impensable il y a encore quelques mois. Au ministère de l'Économie, on défend une approche pragmatique. Voilà en tous cas reposée la question de l'Etat stratège dans un contexte bien différent de celui des privatisations de 1981.

Nationaliser : oui mais comment ?

Qu’il semble loin le temps où Bruno Le Maire louait en juin 2018 les privatisations d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, estimant que l’Etat n’avait "pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles". Depuis, la déferlante économique liée au Covid-19 est passée par là et le ministre de l’Économie l’affirme aujourd’hui sans détour : “Si pour protéger notre patrimoine industriel il faut aller jusqu'à la nationalisation de certaines entreprises parce qu'elles seraient attaquées sur les marchés, je n'aurai aucune hésitation." (sur BFM business le 18 mars).

Le mot nationalisations est chargé de sens, politiquement bien sûr, mais il a aussi des implications techniques. Deux modèles sont possibles, comme l'a montré le débat qui s'est tenu au moment des privatisations de 1981 : détenir au moins 51 % du capital et pour cela il faudrait lancer une OPA, une obligation pour tout actionnaire possédant au moins 30% du capital d’une entreprise. Deuxième option : une nationalisation à 100 %, ce qui s'inscrirait dans le cadre d’une expropriation à des fins d’intérêt général, et imposerait alors d’indemniser les actionnaires (le cas s’est présenté en 1981). Mais ce ne sont pas les seules hypothèses possibles. Bruno Le Maire a aussi indiqué que l'Etat pouvait prendre des participations ou recapitaliser. "Nationaliser, c'est un terme facile à comprendre, mais en l'employant le gouvernement veut surtout envoyer le message que l'Etat protège" décrypte Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.

Tous les regards se tournent vers Air France

Pour l’instant, pas de précisions sur les entreprises concernées, mais tous les regards se tournent vers Air France-KLM. La compagnie aérienne, qui a vu son cours de bourse s’effondrer, devient une proie sur les marchés, mais plus fondamentalement vit la crise la plus grave de son histoire, avec un trafic réduit de 90 % et un recours massif au chômage partiel. Le scénario évoqué ces derniers jours était plutôt une montée au capital juste en dessous de ce seuil de 30 % (l'Etat est premier actionnaire avec 14,3 % des parts), ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes. Car dans ce contexte, les autres actionnaires verraient leur pouvoir amoindri, sauf à accroître également leurs participations. L’Etat néerlandais détient 14 % du capital, au terme d'un raid surprise mené en février 2019. Les compagnies aériennes américaine Delta Airlines et chinoise China Easter Airlines possèdent chacune 8,8 % des actions du groupe. Ainsi, selon Laurent Cotret, associé chez August Bouzy, une telle recapitalisation “pourrait poser problème à Air France KLM vis-à-vis de ses actionnaires, qui sont aussi, pour certains, des partenaires commerciaux ; difficile par exemple pour Air France de se passer de Delta pour les destinations vers les Etats-Unis ”. D'ailleurs, explique-t-il, les Etats disposent "d’autres moyens pour apporter du soutien à leurs entreprises nationales, cela peut notamment se faire via des prêts obligataires”. A l'issue du conseil des ministres du 18 mars, Bruno Le Maire a en tous cas pris soin de ne pas froisser l'Etat néerlandais :

S'agissant du cas spécifique d'Air France-KLM, il va de soi que nous ne prendrons aucune décision sans une concertation étroite avec notre partenaire hollandais.

Ailleurs dans le monde, aussi, on parle nationalisations

Cette réflexion autour des nationalisations n’est pas propre à la France. Ainsi, l’Italie envisage aussi de secourir sa compagnie nationale Alitalia. Rome devrait débloquer 600 millions d’euros pour sauver le secteur aérien, en vertu d’une clause exceptionnelle de "calamité naturelle". Si l’aide est de portée générale, elle vise bien spécifiquement le groupe transalpin, déjà très mal en point avant cette crise sanitaire. Le gouvernement italien entend ainsi répondre aux exigences de Bruxelles, la Commission pouvant interpréter ce soutien comme une aide d’Etat déguisée. Mais pour Laurent Cotret, "Cette règle qui permet d’éviter des distorsions de concurrence entre Etats membre de l’Union, n’est plus du tout d'actualité aujourd’hui, étant donné la crise que l’on traverse, donc il faudrait qu’au niveau européen, une décision d’ensemble soit prise pour qu’un Etat puisse massivement intervenir au capital d’une société nationale, sans avoir à contrevenir aux aides d’Etat”.

Écouter Écouter L. Cotret : "l'interdiction des aides d'Etat au niveau européen n'est plus d'actualité 59 sec L. Cotret : "l'interdiction des aides d'Etat au niveau européen n'est plus d'actualité

La question des aides se pose aussi aux Etats-Unis, non soumis bien évidemment à ces règles européennes. "Nous devons protéger Boeing", a ainsi déclaré le Président américain Donald Trump, lors d'une conférence de presse le 17 mars. L’avionneur américain, déjà bien mal en point après les déboires de son 737 max, a demandé une aide d’urgence de 60 milliards de dollars pour le secteur, afin d’éviter une vague de licenciements massifs. Son rival européen Airbus participe lui de son côté à des réunions avec les gouvernements français et allemands, pour "discuter" d'éventuelles mesures de soutien.

Une nationalisation temporaire ?

Quoiqu’il en soit, si l’Etat français devait nationaliser des entreprises tricolores, il le ferait de manière temporaire. "Notre volonté est surtout de protéger, de montrer à d'éventuels prédateurs que nous ne laisserons pas faire, mais ça ne change pas au fond notre manière de voir, nous n'avons pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles" explique-t-on dans l'entourage de Bruno Le Maire, qui revendique une approche pragmatique et non idéologique. "Cela se fera au cas pas cas et nous ne resterons pas ad vitam aeternam dans ces entreprises." précise-t-on encore à Bercy.

Cela s’est d'ailleurs déjà produit par le passé. En 2004, l’Etat met la main à la poche pour sauver Alstom de la faillite, en montant au capital à hauteur de 21,4 % pour 720 millions d'euros. Un plan validé par Bruxelles, à condition que la France se désengage au bout de 4 ans maximum, ce qui sera fait en 2006 avec le rachat de ses parts par Bouygues. Dix ans plus tard, l’Etat prend 14 % des parts de PSA Peugeot Citroën, et s’associe avec le chinois Dongfeng, “afin d’accompagner l’entreprise dans son rebond”, selon les mots du ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont toujours actionnaires du constructeur automobile, à hauteur de 12 %, via BPI France.

Le secteur automobile français fait d’ailleurs aussi partie de ceux qui pourraient être aidés, “sans aucune hésitation” par la France. Bruno Le Maire s’est entretenu mercredi au téléphone avec le président du directoire de PSA Carlos Tavares et le président du conseil d'administration de Renault Jean-Dominique Senard (Renault, dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 15 %). Il leur a assuré, rapporte son entourage, qu'ils avaient le droit à tous les instruments mis en place pour les entreprises (report de charges et impôts, chômage partiel et possibilité de prêts notamment avec garantie de l'Etat de 300 milliards d'euros). Selon le comité des constructeurs français d’automobile, nos champions tricolores anticipent des commandes en baisse de 75 % jusqu’à fin avril.

Cette crise économique liée à une crise sanitaire repose en tous cas la question de l'Etat stratège. Des outils existent comme le décret dit Montebourg de 2014 qui permet à l'Etat de contrer une prise de contrôle d'entreprises jugées stratégiques par des investisseurs étrangers (défense, santé, eau, énergie, transports, télécoms). La liste des secteurs concernés s'est encore accrue avec la loi Pacte. "C'est un début, mais il faut désormais que l'Etat se dote d'une doctrine" estime Mathieu Plane, de l'OFCE. "Il va falloir réfléchir à la liste des entreprises indispensables à notre économie et établir un cadre pour renforcer leurs fonds propres" ajoute-t-il, citant l'exemple de la Société des prises de participations de l'Etat, le dispositif mis en place pendant la crise de 2008 pour recapitaliser les banques.

L'exemple de 1981

Le contexte reste bien différent de celui de 1981 : 36 banques, 5 groupes industriels et 2 compagnies financières avaient alors été nationalisés par la loi du 11 février 1982. Comme l'explique François Morin, qui a vécu cette période de l'intérieur puisqu'il a été conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat Jean Le Garrec en charge du dossier, "ces nationalisations avaient un but offensif et non défensif comme aujourd'hui, et on avait eu le temps de s'y préparer puisqu'elles avaient été décidées par le programme commun de la gauche en 1972". Il revient sur cette période dans un livre intitulé Quand la gauche essayait encore. Le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l’on peut en tirer, aux éditions Lux.

Il y a eu un échec en 1981 de ces nationalisations, ajoute-t-il, et cet échec tient au contexte mondial dans lequel ces nationalisations se sont produites : on était à une époque où on libéralisait la sphère financière à tout va et où la mondialisation économique franchissait des étapes importantes et donc nationaliser des grands groupes industriels, bancaires et financiers apparaissait comme une incongruité.

Et François Morin de conclure : "Si le gouvernement actuel doit être amené à nationaliser, est-ce simplement pour sauver les entreprises ou va-t-il en profiter, mais cela suppose une révolution politique, pour changer le modèle de développement de notre économie ? Et à ce moment l'idée d'une nouvelle démocratisation de ces entreprises peut voir le jour".

Écouter Écouter F. Morin "si le gouvernement nationalise, changera t-il le modèle ?" 2 min F. Morin "si le gouvernement nationalise, changera t-il le modèle ?"

"_Il faut prépare_r la sortie de crise", prévient pour sa part Mathieu Plane. "C'est à ce moment là que les entreprises les plus affaiblies deviendront des proies faciles et pourront se faire racheter."