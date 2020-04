Croissance, biens communs : 2 concepts clés en économie

Pourquoi le concept de croissance focalise-t-il tant de débats et de critiques parmi les économistes ? Quant à celui de "communs", concept à la fois politique et économique, popularisé par l'économiste américaine Elinor Ostrom à partir de 1990, on a encore parfois du mal à en dessiner les contours précis. En quoi peut-il nous aider à penser la préservation de certaines ressources naturelles indispensables à la vie sur Terre par exemple ? Cette sélection d'émissions d' "Entendez-vous l'éco" permet de faire le point sur deux concepts clés en économie, la croissance et les biens communs.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

La croissance

En économie, le terme désigne l'augmentation de la quantité de richesse, dans un territoire donné, durant une période donnée. Cette richesse est mesurée statistiquement par le Produit Intérieur Brut (PIB) du territoire. Celui-ci comptabilise l'ensemble des biens et services produits par les entreprises, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif du territoire. La mécanique de ce phénomène semble concentrer en lui tous les mystères de la science économique. Depuis son apparition - pourtant récente au regard de l’histoire - la croissance est l’énigme à laquelle se frottent tous les spécialistes. Et le capitalisme a fait d’elle un enjeu de controverses tant chez les économistes que chez les dirigeants. Pourquoi tant de débats et de critiques à son sujet ? Parce que le fait qu'elle soit calculée à partir du PIB ne permet pas de prendre en compte une partie des richesses créées, notamment celles issues du travail domestique. De plus, elle n'est qu'un outil quantitatif et ne mesure pas la qualité des richesses créées. Enfin, elle ne prend pas en compte les dommages qu'elle fait subir à l'environnement.

Des cycles empiriques de Kondratiev, de Kuznets, de Juglar ou encore de Kitchin à leur théorisation par le célèbre économiste américain Joseph Schumpeter, cette émission revient sur les grands principes et théories de la croissance économique.

Cette émission, au travers des travaux de l'économiste Philippe Aghion notamment, examine l'influence des institutions politiques sur l'activité économique.

La croissance a-t-elle un coût ? Quels sont ses effet négatifs ? La croissance verte est-elle la solution ou faut-il simplement abandonner l'objectif de croissance ? Voici quelques unes des questions auxquelles cette émission propose de répondre.

Ces émissions sont indiquées pour les classes de première et de terminale

Les biens communs

Qu'est-ce qu'un bien commun ? C'est un bien dont la consommation obéit au principe de rivalité et de non excluabilité. Le fait qu'un bien soit rival signifie qu'il ne peut être consommé par plusieurs personnes sans que cela ne gêne leur consommation respective. Ainsi, la quantité de poissons disponible dans une rivière est un bien "rival" puisqu'il est épuisable. D'autre part, le fait qu'un bien soit non excluable signifie qu'il n'est pas possible d'empêcher un individu de le consommer. On ne peut donc pas forcer un individu à payer pour consommer ce bien. Ces caractéristiques particulières du bien commun font qu'il est bien souvent produit (ou protégé) par l'Etat. Le premier bien commun, c’est bien sûr notre planète et ses ressources épuisables : l’eau, la terre, les forêts, ce que certains économistes appellent d'ailleurs les "communs". Mais ce terme est convoqué aussi dans d'autres domaines. Parce depuis l'Internet des origines jusqu’aux GAFA d'aujourd'hui, la donne économique qui régit le numérique a beaucoup changée, ce dernier fait également l'objet d'une appropriation par les économistes qui pensent cette notion de commun. C'est pour cela qu'elle est utile pour comprendre de nombreux enjeux qui touchent à la question des ressources, bien au-delà des ressources naturelles.

Les communs vont-ils nous amener à abolir la propriété privée ou nous proposent-ils seulement de repenser celle-ci pour l'envisager sous un angle nouveau ? C'est la question que pose cette émission.

L'usage et la gestion locale et participative de la nature, au cœur de la notion de commun, semble offrir une solution idéale pour préserver des ressources menacées. Mais le besoin d'un encadrement institutionnel reste présent, posant la question des possibilités d'intervention de l'Etat.

Ces émissions sont indiquées pour les classes de terminale

Pour aller plus loin

Comment lutter sur le plan économique contre l’épuisement des ressources ? Dès les années 1970, le modèle de l’économie circulaire proposait de répondre à la crise écologique en réintégrant les matières issues des déchets dans le circuit économique. Sa double promesse était d'allier respect de l'environnement et bénéfices économiques. Mais derrière le concept que l'on pourrait résumer ainsi "Réduire, recycler, réutiliser" ce modèle économique peut-il suffire à lui seul à faire face à l'urgence écologique ?

Les concepts abordés dans ces émissions dépassent les attendus du programme.