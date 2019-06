Des calques-écran au streaming : la folle évolution des consoles de jeux vidéo

Plus de 250 modèles de consoles de jeux vidéo ont été créés depuis leur invention en 1972. Un secteur qui n’a cessé d’évoluer en près de 50 ans, avec des machines toujours plus performantes. Et cette question aujourd’hui : le streaming va-t-il révolutionner le monde des consoles ?

Le salon de l’industrie des jeux vidéo "E3", actuellement à Los Angeles, est l'heure des grandes annonces. Alors que Microsoft a commencé à dévoiler sa future console "Project Scarlett" et que Sony prépare une nouvelle version de Playstation, le géant Google se lancera dans le monde du jeu vidéo en novembre avec une offre de jeux en streaming, ne nécessitant aucune console pour l’utiliser. Une révolution ? En tout cas une évolution dans ce secteur qui compte plus de 250 machines créées depuis près de cinquante ans.

Début de partie avec l’Odyssey

C’est un refus qui est à l’origine de la toute première console de jeux. Nous sommes au milieu des années 1960, le téléviseur est de plus en plus présent dans les foyers américains et les ingénieurs rivalisent d’inventions pour imposer leur produit sur le marché. L’un d’eux, Ralph Baer, propose un téléviseur équipé de jeux, grâce à un système qui permet de prendre le contrôle de l'écran. Mais le projet ne séduit pas. Une fois ses brevets déposés, Ralph Baer soumet donc son idée aux fabricants de jouets et propose un prototype de machine qui se branche sur la télé. C’est finalement Magnavox, un fabricant de produits électroniques, qui commercialise en 1972 la toute première console de jeux vidéo, l’Odyssey.

L’Odyssey de Magnavox est une console de taille à peu près similaire aux consoles actuelles. Elle se branche sur la télévision et est reliée par deux manettes : chacune est dotée d’une molette à tourner permettant de déplacer de gros points blancs sur l’écran. En guise de terrain de jeu, il fallait placer sur le téléviseur une sorte de calque qui permettait de faire apparaître un terrain de tennis ou un labyrinthe, par exemple. Il existait plusieurs "jeux", une dizaine au total. Il suffisait de changer de circuit imprimé pour que les éléments à l’écran se comportent différemment, "ce qui donnait l’impression d’un autre jeu" explique Florent Gorges, historien du jeu vidéo et éditeur d’Omaké Books. L’Odyssey marche bien mais c’est un produit relativement cher à l’époque (une centaine de dollars) et le public n’a pas encore adhéré au produit.

Ce n’est qu’en 1973 que les jeux vidéo vont se démocratiser. Atari, une entreprise fondée un an plus tôt, crée des machines avec des jeux vidéo pour les salles de jeux, les jeux d’arcade, qui proposent notamment le jeu Pong, sorte de ping-pong virtuel. C’est un réel succès. Alors, lorsque deux ans plus tard Atari commercialise la console Home Pong, qui ne permet que de jouer à Pong, les foyers se précipitent. "Et l’on assiste au premier grand phénomène du jeu vidéo dans l’Histoire", d’après Florent Gorges. Home Pong ne peut se jouer qu’à deux et la console n’est pas dotée de manettes. Pour jouer, deux molettes sont placées directement sur la machine qui est reliée à la télévision.

Les premières consoles avec des cartouches de jeux

À la fin de l’année 1976, la console Channel F de Fairchild est commercialisée. Elle lance le système des cartouches interchangeables pour les jeux, ce qui est très novateur à l’époque.

Cela permet de faire évoluer les jeux, même si graphiquement, cela reste très rudimentaire. Il n’y a que trois-quatre couleurs à l’écran, des gros pixels, il n’y a pas de graphisme réaliste.

Florent Gorges, historien du jeu vidéo

Mais malgré de nombreux jeux très différents : tennis, football, jeux de voitures, casse-briques… ils restent très basiques. Au total, 26 jeux sont commercialisés et 250 000 consoles s’écoulent aux États-Unis.

Nouvelle révolution un an plus tard avec l’arrivée de l’Atari 2 600 : le premier véritable succès mondial pour une console de jeux. 15 millions d’exemplaires sont vendus à travers le monde. Elle est bien plus puissante que son aînée concurrente Channel F, plus évoluée graphiquement et vendue par Atari, le leader mondial du secteur à l’époque. "Tous les jeux qui étaient disponibles dans les salles d’arcade pouvaient l’être chez soi. D’un point de vue marketing, c’était très fort" commente Florent Gorges.

L’erreur stratégique aux États-Unis

Quelques années plus tard, le revers de la médaille se fait ressentir aux États-Unis. "Atari a fait une erreur, explique Florent Gorges, c’était considérer que _sa machine devait être l’équivalent d’un magnétoscope."_Comme pour les cassettes vidéo avec les magnétoscopes, tout le monde pouvait créer des jeux vidéo. Atari n’a jamais contrôlé les jeux produits et l’engouement est tel que les éditeurs de jeux se précipitent sur l’Atari 2 600. Mais la qualité de certains jeux proposés est très mauvaise et les "bons" jeux sont noyés dans une masse de mauvais. Le jeu vidéo reste un produit relativement cher (environ 45 dollars) et le public américain finit par se désintéresser du produit. En revanche, en Europe et au Japon où les consoles sont commercialisées plus tard, ce "krach du jeu vidéo" n’a pas eu lieu. En France, seuls certains jeux étaient commercialisés, les meilleurs étant privilégiés par les revendeurs.

Au milieu des années 1980, le leader mondial Atari décide d’arrêter les jeux vidéo domestiques pour se lancer dans la micro-informatique. C’est ainsi que Nintendo va s’emparer du marché.

Les années Nintendo

Le fabricant japonais veut créer une console destinée aux enfants. C’est ainsi que sort en 1985 aux États-Unis la NES, Nintendo Entertainment System. Pour ne pas répéter les erreurs d’Atari, Nintendo met en place un système de licence nécessitant des tests avant la commercialisation des jeux. Ils sont donc moins nombreux à être commercialisés et d’une qualité qui oscille entre moyenne et supérieure. Parmi les jeux proposés au lancement de la console, il y a les célèbres Donkey Kong Jr et Super Mario Bros. Rapidement, Nintendo s’impose dans le secteur et possède 90% du marché.

À la toute fin des années 1980, Nintendo sort la console, portable cette fois, qui sera la 3e plus vendue au monde : le Game Boy (oui oui, le !) avec plus de 118 millions d'exemplaires écoulés. C'est la console portable la plus emblématique de l'histoire, même si ce n'est pas la première. Dix ans plus tôt, la console Microvision de MB était déjà portable. Seuls une douzaine de jeux étaient disponibles et cette console consommait énormément : il fallait deux piles de 9 volts pour la faire fonctionner.

En Europe, et surtout en France, Sega et son personnage phare Sonic viennent concurrencer le nouveau géant. Mais Sega ne parviendra à briller sur la scène internationale qu’au début des années 1990. C’est à ce moment-là que Nintendo sort son nouveau modèle : la Super Nintendo. C’est une réelle évolution technique, la console est plus puissante, les jeux sont de plus en plus réalistes et immersifs.

L’arrivée de Sony et Microsoft

En 1994, pour la première fois, un constructeur propose une console qui fait des jeux en 3D sa grande spécialité et son fer de lance. "Un énorme chamboulement" dans ce monde où les personnages de Sonic et Mario n’étaient qu’en 2D. Autre nouveauté, le support. Ce n’est plus une cartouche qui contient les jeux mais un CD-Rom. Son avantage pour Florent Gorges est qu'"il permet de contenir énormément de données par rapport à une cartouche qui coûte cher à l’époque". C’est un nouveau venu dans l’univers des jeux vidéo qui lancent ces évolutions : Sony et sa Playstation.

"Personne n’y croyait au début car Sony était spécialisé dans la musique. C’était un fabricant de radio, de radio-laser, d’autoradio…" raconte l’historien. Mais Sony s’adresse aussi à un public plus âgé, qui a grandi avec les jeux vidéo. Et c’est une stratégie commerciale gagnante puisque Sony va rapidement dépasser le leader Nintendo. Florent Gorges ajoute : "à côté, les jeux Sega et Nintendo semblaient puérils. Finis les jeux mignons en 2D. La PlayStation offrait des univers plus matures et sophistiqués en 3D, des effets spéciaux et une mise en scène se rapprochant du cinéma. Sony a séduit les amateurs de technologie et de jeux vidéo qui pensaient avoir passé l’âge". Plus de 100 millions de consoles sont vendues à travers le monde.

Six ans plus tard, Sony remet le couvert en présentant sa PlayStation 2 ou PS2. Son point fort à l’époque, elle dispose d’un lecteur DVD. Le public est conquis, plus de 155 millions d’exemplaires ont été vendus. Un record qui n’a depuis jamais été battu. Même Microsoft et sa Xbox arrivée en 2001 n’ont pas fait mieux.

Pourtant, Microsoft va aussi chambouler le secteur en s’y implantant au début des années 2000.

C’est la puissance marketing d’un géant et c’est forcément un coup de tonnerre dans cette industrie. Il n’y avait pas forcément de différence à l’écran par rapport à la PlayStation 2 mais ce n’était pas les mêmes technologies. La Xbox était configurée comme un PC, ce qui simplifiait considérablement le travail des développeurs.

Florent Gorges, historien du jeu vidéo

Face à Sony et Microsoft, il est difficile pour Nintendo de se démarquer. Alors Nintendo va changer de stratégie en arrêtant la course à la technologie. Sa nouvelle console ne sera pas plus puissante que les précédentes, ce qui était le cas jusqu’à présent. En revanche, la façon de jouer évolue. Nintendo présente la Wii et espère ainsi conquérir tous les publics. En cette période, le jeu vidéo n’est plus que l’apanage d’un public très spécialisé. Nintendo, à l’origine fabricant de jouets, veut donc reconquérir les familles. La Wii devient la 5e console la plus vendue dans l’histoire des consoles de jeux, avec plus de 101 millions d’exemplaires écoulés.

La dernière console arrivée sur le marché (français) est celle de Microsoft, la Xbox One X, une version améliorée de la Xbox One et décrite lors de sa sortie en 2017 par Microsoft comme "la console la plus puissante jamais réalisée".

"Aujourd’hui, on atteint une sorte de _plafond technologique,_reconnaît Florent Gorges. Il n’est plus possible d’avoir les mêmes différences qu’on pouvait voir visuellement entre une Super Nintendo et une PlayStation. Tout est déjà très photoréaliste et on ne peut pas voir ce qu’on peut faire de plus que le photoréalisme. À présent, tout se joue dans les accessoires et les expériences de jeu. Sony mise beaucoup sur la réalité virtuelle, Microsoft sur la réalité augmentée ou le motion gaming [il faut bouger soi-même pour faire bouger son personnage]."

Et maintenant, le streaming

En mars dernier, Google a dévoilé son projet Stadia, une plateforme permettant de jouer en streaming. Plus besoin de console, une manette et un Chromecast permettent de se connecter et d’accéder au catalogue de jeux. Juste avant le début du "E3", la conférence qui réunit tous les professionnels du jeu vidéo, l’éditeur Ubisoft a annoncé un partenariat avec Google. Une centaine de titres sera accessible via la plateforme de Google à partir de 2020.

Si le géant du web entend "redessiner l’avenir", Florent Gorges y voit surtout "un effet d’annonce qui s’adressera surtout aux personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Car le jeu dématérialisé, en 'cloud gaming', existe déjà depuis une dizaine d’années". Il est par exemple possible d’accéder à un catalogue de jeux vidéo via sa box internet. "Cela ne fonctionne pas très bien", d’après le spécialiste. Florent Gorges estime d’ailleurs que Google a sans doute le pouvoir marketing de faire évoluer le milieu et ce ne sera pas dû à une innovation mais simplement parce que "Google est Google et qu’il est très puissant".

Alors peut-être que les consoles disparaîtront un jour, "tout le monde prédisait la fin des consoles portables avec l’arrivée des téléphones portables mais la Switch [dernière console de Nintendo, ndlr] se vend très bien. À un certain niveau, les joueurs.ses ont besoin d’une vraie manette et ne peuvent pas jouer avec un écran tactile. Ce n’est, dans tous les cas, pas la mort des constructeurs" conclut Florent Gorges.