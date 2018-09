Dexia la banque qui vous a coûté 6 milliards

Comment expliquer le démantèlement de Dexia en 2011, 3 ans après la faillite de Lehman Brothers ? Notre invité Christophe Nijdam attribue la faillite de Dexia à 4 niveaux : éthique, gouvernance, stratégie et irresponsabilité des dirigeants.

Dexia c'était un département de la caisse des dépôts, ça s'appelait la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ça été privatisé sous le nom de crédit local de France au milieu des années 90 et à ce moment ça été introduit en bourse. Au lieu d'en rester là, il y a eu au niveau des dirigeants de Dexia une folie des grandeurs, il y a eu une série de rachats de banques, notamment le crédit communal de Belgique, mais ensuite Dexia est allée se fourvoyer aux Etats-Unis en rachetant en l'an 2000 une société qui s'appelait FSA qui faisait de l'assurance dans le secteur des subprimes.

Dans les nombreuses erreurs de management qui ont été faites, il y a eu une utilisation excessive de produits dérivés. Les produits dérivés de taux sont des sortes d'assurances sur les taux d'intérêts qui permettaient alors que Dexia se finançait à très court terme avec des taux variables et reprêtait à des collectivités locales sur des durées très longues (plus de 30 ans à taux fixe) pour couvrir ce risque de taux on utilise ces produits dérivés.

Si on avait dû liquider en une seule fois Dexia en 2011 ou 2012 plutôt que de le garder en résolution lente, cela aurait engendrer 23 milliards d'euros instantanément sur le portefeuilles de dérivés qui était en montant notionnel de 450 milliards, c'est pour cela qu'on a décidé à l'époque de ne pas liquider immédiatement et d'avoir une liquidation ordonnée jusqu'à la saint-glinglin !