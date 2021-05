Economie : 6 penseurs majeurs

France Culture Education | Avec une sélection d'émissions d'"Entendez-vous l'éco", (re) découvrez le parcours et les travaux de 6 théoriciens qui ont marqué l'histoire et la pratique de l'économie, d'hier à aujourd'hui.

Théorie classique, marxiste, néoclassique ou keynésienne : si leur influence respective a varié selon les époques, la plupart des économistes d'aujourd'hui inscrivent encore leur réflexion et leur pratique dans l'une de ses grandes écoles de pensée. Pour revenir aux fondamentaux, découvrez, grâce à cette sélection d'émissions d'"Entendez-vous l'éco", 6 grands économistes que l'on peut relier à chacune d'elles.

Sans inventer de nouvelle théorie économique à proprement parler, Jean-Baptiste Colbert, sans doute le plus célèbre contrôleur des finances de l’histoire, s'est illustré par sa profonde modernisation de l'économie française sous le règne de Louis XIV. Cette émission présente la vie et l'œuvre de ce grand commis de l'Etat, dont l'action volontariste, dirigiste et protectionniste, trouve aujourd'hui encore de fervents défenseurs.

David Ricardo, connu surtout pour sa théorie des avantages comparatifs, a posé, avec Adam Smith (1723-1790), les bases de la science économique moderne. Cet émission propose de découvrir le parcours de cet homme essentiel dans l'histoire de l'économie et pourtant mal connu. Considéré comme le "père" du libre-échange, l'économiste anglais a marqué comme peu d’autres la pensée économique du XIX e siècle.

Ancien batelier devenu député, banquier, mais aussi journaliste, Pierre-Joseph Proudhon a vécu tous les bouleversements de son siècle, de la Monarchie de Juillet au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte en passant par la révolution de 1848. Pourfendeur de la propriété et militant infatigable de la cause ouvrière, il est le premier théoricien de l’anarchisme et ses écrits vont influencer les révolutionnaires de la Commune de Paris. Cette émission propose d'explorer l'œuvre complexe d'un penseur inclassable, traversée par des questions qui sont toujours d'actualité aujourd'hui.

A la fois, historien, économiste et philosophe, Karl Marx a sans conteste marqué par ses écrits la théorie économique. Cette émission propose de mieux connaître le parcours de l'auteur du Capital, une vie contrainte à l’exil, au gré des sursauts politiques d’une Europe ballottée entre révolutions et réactions. De Trèves à Londres, le chemin parcouru par Marx matérialise les évolutions de sa pensée - de la philosophie allemande à la dictature du prolétariat

Auteur du célèbre ouvrage La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie publié en 1936, John Maynard Keynes a marqué les esprits de ses contemporains et des générations de futurs économistes en s’opposant à la théorie classique, dominante à son époque. Cette émission propose de comprendre comme Keynes a placé au centre de sa réflexion, mais aussi au centre de l’économie, la monnaie, un facteur jusque-là délaissé par ses confrères.

Liée aux notions d'invention et de nouveauté nécessaires au renouvellement de l'économie, l'innovation n'est pourtant pas un processus qui va de soi : de l'idée initiale à son application dans l'économie réelle, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin de l'innovateur. Cette émission propose de préciser cette notion complexe, au cœur de la théorie des cycles de Joseph Schumpeter, dont l'économiste américain d'origine autrichienne faisait le moteur du capitalisme, la substituant à l’idée de progrès.

