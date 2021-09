Economie : comprendre les inégalités

Sélection | Si les révolutions du XVIIIe siècle ont permis d'abolir les sociétés de privilèges, et en dépit d'un mouvement historique qui tend vers plus de justice sociale, les inégalités demeurent. Dix émissions pour comprendre leur nature, les mécanismes qui les renforcent et les moyens de les combattre.

À la suite des deux événements historiques majeurs que représentent la Révolution française et l'abolition de l'esclavage d'autre part, le XVIIIe siècle a marqué la fin de sociétés de privilèges, coloniales et esclavagistes. Depuis lors, on observe en Europe un mouvement constant vers des sociétés plus égalitaires, un mouvement qui a même connu une accélération au cours du XXe siècle avec la montée en puissance de l’Etat social et de la mise en place de l’impôt progressif notamment. Pour autant, les inégalités n'ont pas disparu. Depuis les années 1980, celles entre le Nord et le Sud ont explosé, la mondialisation ayant laissé de côté toute une partie de la population mondiale à qui la croissance économique ne profite pas ou pas assez. Plus encore, depuis la crise économique qui s’est déclenchée à partir de 2007 et la crise des subprimes en 2008, le thème des inégalités est devenu omniprésent dans le débat public. Plus près de nous, la crise pandémique du Covid est en train de les accentuer encore. Economique, sociale, de genre, ethnique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, la persistance des inégalités dans nos sociétés suscite un profond sentiment d'injustice. Dans des sociétés démocratiques fondées sur le principe d’égalité entre les citoyens, le phénomène de la concentration des richesses et le creusement des inégalités remet en cause précisément leur caractère démocratique.

Mais pour les combattre efficacement par des politiques adaptées, encore faut-il comprendre les mécanismes qui les sous-tendent. La connaissance de ces mécanismes a fait d’énormes progrès grâce aux travaux d’économistes comme Branko Milanovic ou Thomas Piketty, dont l'essai Le Capital au XXIe siècle a connu un succès mondial. Ces derniers ont montré notamment que les inégalités sociales, en plus d'être multidimensionnelles, avaient la particularité d'être cumulatives. C'est-à-dire qu'elles se renforcent les unes les autres. Mais des philosophes et des sociologues se sont aussi penchés sur ce sujet. Parce qu'aucune discipline n’est de trop pour comprendre les inégalités qui sont à l'œuvre dans nos sociétés aujourd'hui, cette sélection propose un choix d'émissions pluridisciplinaires qui présentent leurs différentes natures, les mécanismes qui les favorisent et les moyens de les combattre.

Mesurer et répertorier les inégalités

Une différence recouvre-t-elle forcément une inégalité ? Si des différences existent entre individus ou groupes sociaux, certaines se traduisent en termes d’avantages ou de désavantages. Parler d’inégalité consiste à mesurer les écarts qui différencient les populations à l’échelle d’un pays ou de la planète. Ces différences sont structurantes de notre monde social. En matière économique, recherches et analyses portent essentiellement sur les inégalités de patrimoine et de revenu. Les économistes se sont focalisés sur les formes de répartition de ces deux types de ressources. Mais s’ils sont essentiels, ces concepts sont néanmoins insuffisants quand il s'agit de comprendre les mécanismes producteurs des inégalités. En effet, si elles sont économiques, les inégalités sont également sociales. Les inégalités femme/homme, ethno-raciales, les inégalités de classes sociales - qui vont bien au-delà des seules inégalités de revenus - l'inégalité des chances, l'inégalité dans l'accès à l'emploi, les inégalités en matière de santé face à certaines maladies ou aux accidents, et encore les inégalités culturelles et d'accès à l'éducation et aux loisirs - renvoient à des mécanismes complexes qui nécessitent pour être appréhendés de mobiliser la sociologie, mais aussi l'histoire et l’anthropologie.

Chacun a-t-il la place qu’il mérite ou bien une place assignée par sa naissance, par un capital culturel hérité selon que l’on naît dans tel ou tel milieu social ? Les sociétés sont-elles une collection d’individus agrégés les uns aux autres, qui n’auraient que leur mérite et leur travail pour acquérir des positions sociales ? Les sciences sociales montrent au contraire que les sociétés sont constituées de groupes sociaux hiérarchisés, qui entretiennent par conséquent des relations marquées par la domination de certains. Des phénomènes collectifs opèrent, que la sociologie nomme des "faits sociaux", et s’imposent aux individus. Cette émission s’attache en particulier à présenter les différentes théories de reproduction des inégalités sociales dans la société contemporaine, telles que les ont développées des sociologues comme Pierre Bourdieu ou Monique et Michel Pinçon-Charlot.

On prête à Bill Gates, fondateur de Microsoft, l’assertion suivante : "Si vous naissez pauvre, ce n'est pas votre faute. Si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute." Cette idée selon laquelle la place qu’on occupe sur l’échelle sociale ne serait qu’affaire de décisions individuelles est fréquente dans les représentations des inégalités. Dans cette émission, l’économiste Nicolas Duvoux revient sur cette tendance à individualiser, voire à "naturaliser" les inégalités, et souligne la façon dont elles relèvent au contraire de plusieurs processus complexes : dynamiques de marché, régulation par les pouvoirs publics, assignation identitaire, exploitation économique, etc.

Depuis une vingtaine d'années, les mécanismes des inégalités sont mieux connus grâce aux travaux d'économistes comme Branko Milanovic ou Thomas Piketty qui ont permis de comprendre le phénomène de l'accumulation des richesses au sommet de la société. Au cours de cet entretien, ce dernier revient sur la façon dont les inégalités ont reculé depuis le XVIIIe siècle, en particulier grâce aux mutations politiques et sociales impulsées par deux événements historiques majeurs - la Révolution française en 1789 et l'abolition de l'esclavage en 1848 - et explique les raisons pour lesquelles il pense que le combat pour l'égalité peut être gagné.

Branko Milanovic, économiste en chef à la Banque mondiale de 1993 à 2001, auteur de Inégalités mondiales. Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances (La Découverte) dresse un tableau, inédit par son ampleur, des inégalités sur le plan mondial. Illustrée par la célèbre "courbe de l'éléphant", son étude permet d'identifier les gagnants... et les perdants de la mondialisation.

Même si le philosophe Alexis de Tocqueville écrivait en 1835 à propos de la France qu'elle nourrissait une passion "ardente, insatiable, invincible" pour l'égalité, les inégalités n'ont pas toujours été également acceptées ou perçues dans notre pays. Présentées un temps comme nécessaires ou passagères dans le développement économique, elles sont aujourd'hui largement considérées comme inadmissibles par la population et par les économistes. Qu'en est-il exactement ? Notre société est-elle devenue plus inégalitaire ? Le pacte social, qui suppose une harmonie de la croissance économique et de l’égalité des chances, a-t-il été rompu ? Et plus largement, quel degré d’inégalités, réelles ou perçues, sommes-nous prêts à accepter pour faire société ? Ce débat, enregistré en février 2019, quelques mois après le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, réunit quatre experts qui tentent de répondre à ces questions.

"A travail égal salaire égal" : ce principe fut écrit dans la loi française pour la première fois en 1972. Pourtant, l'écart de salaire entre hommes et femmes perdure, et cela en dépit de manifestations, de lois, d'une journée mondiale consacrée à cette inégalité, et bien qu'Emmanuel Macron ait déclaré que sa réduction serait un sujet prioritaire de son quinquennat. Cette chronique revient sur les progrès observés en 40 ans et rend compte d'une étude qui montre que, depuis 2010, l'écart se réduit si lentement en France qu'il faudra plus de 1000 ans pour parvenir à l'égalité salariale entre hommes et femmes.

Justice sociale et redistribution

Chacun est-il responsable de sa situation ? Au contraire, les études sur les inégalités montrent que les dés sont pipés dès le départ. C’est donc à l’Etat de garantir l’égalité des chances entre ses citoyens par le biais de politiques publiques adaptées. Dans ce but, depuis le XIXe siècle, les démocraties ont suivi deux logiques différentes de protection sociale. Une logique d’assistance qui vise à réduire les inégalités par le biais de la redistribution des richesses sous condition de ressources - davantage présente dans la sphère libérale anglo-saxonne - versus logique d’assurance dit aussi modèle assurantiel (illustré en France par exemple par des dispositifs comme le RSA ou le minimum vieillesse) qui implique d’avoir cotisé. Assistance et assurance, ces deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, et ne protègent pas contre les mêmes risques sociaux.

Cette courte chronique rend compte des travaux de l'historien Serge Paugam qui s'est attaché à faire la genèse de l’action publique en matière de solidarité envers les plus pauvres, telle qu'elle a commencé à être déployée à la fin du XIXe siècle, sous la IIIe République.

À RÉÉCOUTER Réécouter Penser les inégalités écouter ( 5 min) 5 min Le Journal des idées Penser les inégalités

Qu’est-ce qu’une société juste ? Quel serait le bon étalon de mesure qui permettrait d'en juger ? Dans Théorie de la justice et dans Théorie de l’agir communicationnel, deux essais respectivement parus en 1971 et 1981, les philosophes John Rawls et Jürgen Habermas confrontent leurs points de vue sur ces questions. Un peu à l’image de "l’état de nature" chez Locke, chez Hobbes ou chez Rousseau, John Rawls invente une fiction politique à partir de laquelle il élabore une théorie normative de la justice. Dans celle-ci, le philosophe américain imagine comme point de départ de sa réflexion un homme abstrait, désincarné, individualiste, coupé de son historicité et de sa culture d’appartenance. Et il confie à cet homme vivant dans cette "position originelle" le soin de choisir les principes de justice qui régiront la société future. Jürgen Habermas lui reproche de faire de l'homme, avec ce scénario fictif, un individu coupé de toutes les réalités sociales. En réponse, le philosophe allemand propose pour sa part une philosophie plus sociale, et s’intéresse à l’ancrage social des démocraties actuelles. Cette émission propose une analyse comparée des théories politiques respectives de ces deux philosophes en matière de justice sociale.

Nées de constructions historiques, l’une des caractéristiques des inégalités est de se reproduire, tout en prenant de nouvelles formes, pérennisant ainsi une société stratifiée. Et le phénomène est si puissant et intériorisé que l’on peine autant à le mesurer qu’à le combattre. C’est pourtant le rôle de l’Etat de garantir l’égalité des chances entre ses citoyens. Par quels moyens les pouvoirs publics tentent-ils de mettre en oeuvre la justice sociale ? Cette émission, qui s'inscrit dans le cadre d'une série conçue pour accompagner les élèves dans leurs révisions de l'épreuve de SES du baccalauréat, revient notamment sur les dispositifs fiscaux et sur un certain nombre de mesures destinées à lutter contre les discriminations.

Verser à un individu, de sa naissance à sa mort, et sans conditions, une somme forfaitaire permettant de couvrir ses besoins essentiels. Voilà le principe du revenu de base. Pour ses défenseurs, son instauration aurait pour vertus de lutter contre la précarité, de faire diminuer le chômage, de mettre fin à la stigmatisation des plus pauvres. De prendre acte d’une société où le travail se raréfie. Voire enfin d’émanciper l’individu en ne l’obligeant plus à travailler. Pour ses détracteurs au contraire, il aurait pour conséquence de démonétiser la valeur travail, de remettre en cause la protection sociale et de se tromper de cible en abandonnant la lutte contre les inégalités. Cette émission, enregistrée en 2017 au moment où certains candidats à l'élection présidentielle avaient mis cette mesure à leur agenda, met en débat ses partisans et ses adversaires.