Economie : les grandes notions

Pour enrichir vos connaissances en économie, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter plusieurs émissions d'"Entendez-vous l'éco" présentant les grandes notions de cette discipline.

1. Le capitalisme (4x58 min)

Mais de quoi parle-t-on au juste lorsque l’on parle de capitalisme ? Origines, menaces de la concentration des richesses sur la démocratie, métamorphoses de la figure du capitaliste, scénarios de l’effondrement… autant de thèmes abordés ici pour être incollable sur le capitalisme.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le capitalisme sur le banc des accusés (1/4) : Aux origines du capitalisme écouter (58 min) 58 min SÉRIE Le capitalisme sur le banc des accusés 4 épisodes

2. La monnaie (4x58 min)

Que savez-vous de la monnaie, de son histoire, de sa place dans nos économies modernes et de son usage politique ? Voilà une série qui revient sur les origines controversées de la monnaie, puis interroge la possibilité d'une société sans argent liquide, la menace d’une guerre des monnaies, et enfin se penche sur les crypto-monnaies - ces devises virtuelles qui portent en elles un projet de société bien réel.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter La valeur de la monnaie (1/4) : Le mythe du troc écouter (59 min) 59 min SÉRIE La valeur de la monnaie 4 épisodes

3. Le pouvoir en économie (4x58 min)

Penchons nous maintenant sur les relations houleuses entre économie et pouvoir… Qui tient les rênes de l’économie mondiale ? Le sujet ne cesse de diviser penseurs et théoriciens tant il est vrai que les rapports de force entre États, banques et multinationales se sont transformés au cours des dernières décennies.

Nous nous demanderons dans cette série ce que peuvent encore les États face à l’hyperpuissance des multinationales, puis interrogerons la reconquête du pouvoir par les salariés. Nous nous pencherons ensuite sur les liens entre doctrine économique et pouvoir politique en Chine et aux États-Unis, avant de voir enfin comment la science économique, devenue un sujet centrale dans nos réflexions, influence la société elle-même.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter L'économie prend le pouvoir (1/4) : Le règne des multinationales écouter (58 min) 58 min SÉRIE L'économie prend le pouvoir 4 épisodes

3. La banque (4x58 min)

Nous nous intéressons ici à une profession qui rassemble contre elle toutes les critiques depuis la crise de 2008. Un corps de métier dont la mauvaise réputation ne date pas d’hier mais qui est pourtant indispensable au bon fonctionnement de l’économie. Les banquiers, vous l’aurez compris, seront au cœur de nos réflexions : il convient donc de remonter aux origines du métier de banquier, depuis les places de foire de Moyen-Âge à la banque universelle, avant de s'interroger sur la place de la banque dans notre société.. Aujourd'hui, comment les banques tentent-elles de se réinventer face aux nouvelles règles du jeu et à la concurrence des banques en ligne ? Et le financement de l'économie, à l'heure des grandes crises, peut-il tout simplement s’affranchir de l’industrie bancaire ? Plus proche de nous, c’est le rôle de la Banque centrale européenne, devenue incontournable, qui nous interroge.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Comptez-moi la banque (1/4) : Des financiers florentins à la banque universelle écouter (58 min) 58 min SÉRIE Comptez-moi la banque 4 épisodes

4. La concurrence (4x58 min)

Des marques à n'en plus finir, des publicités omniprésentes, et des comparateurs de prix qui font florès : l'époque semble faire la part belle à la concurrence. Pourtant, lorsque l'on dépasse les atours, il semblerait que l'ère de la concurrence tourne court. Dressons l'état des lieux de la concurrence en nous penchant sur l'état du marché, ses grandes théories, l'Europe comme puissance industrielle et la lutte contre les cartels.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter L'économie en concurrence (1/4) : La concurrence et le marché écouter (58 min) 58 min SÉRIE L'économie en concurrence 4 épisodes

5. La dette (4x58 min)

Construction politique ou levier de croissance, la dette est devenue le carburant du capitalisme mondial dans des économies de plus en plus assujetties aux marchés financiers.

"Les dettes ne se payent pas avec des mots" écrivait Shakespeare, mais peut être les mots peuvent-ils nous aider à mieux saisir les enjeux de ce crédit généralisé ! Une série pour appréhender la dette sous tous ses angles, de l'histoire des banqueroutes d’État, à la construction politique de la dette.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les mirages de la dette (1/4) : Un capitalisme sous perfusion écouter (58 min) 58 min SÉRIE Les mirages de la dette 4 épisodes

6. Le développement (4x58 min)

Le développement… un concept élaboré dans les années 50 et qui a essaimé durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Qui en sont les pionniers ? Comment amener les pays nouvellement indépendants sur le chemin de la prospérité ? Le protectionnisme en est-il une étape obligatoire ? Quelles sont les voies d’une possible émergence "verte" et quel rôle de premier plan jouent les femmes ? Cette série répond à toutes vos questions.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les promesses du développement (1/4) : Années 1950 : le temps des pionniers écouter (58 min) 58 min SÉRIE Les promesses du développement 4 épisodes

7. La rareté (4x58 min)

"Toute aventure humaine, au moins jusqu’ici, est une lutte acharnée contre la rareté”, écrit Jean-Paul Sartre en 1960 dans la Critique de la raison dialectique. La science économique pose traditionnellement la rareté à la base de la rivalité économique entre les hommes. Cette série se propose d'explorer l'univers du luxe, où ce qui est rare est signe de prestige. Elle retourne également le raisonnement : peut-on envisager que la rivalité soit en fait la première et institutionnalise la rareté ? Enfin, elle traite la question de l’épuisement des ressources et de l’avenir de notre société d’abondance.



À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Economie de la rareté (1/4) : Le luxe est-il un marché comme les autres ? écouter (58 min) 58 min SÉRIE Economie de la rareté 4 épisodes

8. Le bien commun (4x58 min)

Le premier bien commun, celui qu’il faut protéger de toute urgence, c’est bien sûr notre planète et ses ressources épuisables, l’eau, la terre, les forêts, ce que certains économistes appellent les "communs". Mais depuis l’internet des origines jusqu’aux GAFA, le numérique semble être devenu un eldorado des communs, le projet le plus abouti de cette théorie du partage et de l’auto-gouvernance… Et quid de la mise en partage du travail ? Alors que certains économistes prédisent sa disparition et d’autres sa nécessaire mutation, son approche par les communs pourrait-elle permettre de retrouver le sens perdu et d’inventer une nouvelle justice sociale ?



À ÉCOUTER AUSSI Réécouter A la recherche du bien commun (1/4) : Les communs contre la propriété privée ? écouter (59 min) 59 min SÉRIE A la recherche du bien commun 4 épisodes

9. L’innovation (4x58 min)

Moteur du capitalisme selon la théorie des cycles de Schumpeter, le concept omniprésent d'innovation semble s’être substitué à l’idée de progrès. Pilier du néolibéralisme, prophétie annonciatrice d’un monde meilleur, l’innovation et son rôle dans notre société ne cessent d’interroger. Depuis l’art de la guerre et ses inventions, jusqu'au grand rattrapage de la Chine passée en un siècle d'une nation de manufactures au statut de première puissance industrielle mondiale, sans oublier le rôle moteur de l’innovation dans notre économie capitaliste, vous saurez tout sur ce concept.



À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les sentiers de l'innovation (1/4) : Quand l'art de la guerre transforme les sociétés écouter (58 min) 58 min SÉRIE Les sentiers de l'innovation 4 épisodes

10. Les émotions en économie (4x58 min)

L'individu est rationnel, postulait la théorie classique en économie… Peu à peu cependant, la psychologie et les sciences cognitives ont démontré que l'irrationnel était bien plus souvent au centre de nos décisions. Et s'il fallait justement se pencher sur l'origine de nos instincts et de nos pulsions, ce que Keynes appelle les "esprits animaux", pour comprendre l'origine des crises ? Après avoir défriché ces questions, cette série s'intéressera aussi à un outil d’influence de nos sociétés modernes : la publicité, ainsi qu'au rôle des institutions sociales dans les affects et le comportement des individus.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Raison et déraison de l'économie (1/4) : Un homo pas si œconomicus écouter (58 min) 58 min SÉRIE Raison et déraison de l'économie 4 épisodes

11. Vous pouvez maintenant repasser le bac SES ! (4x58 min)

Pour finir, et maintenant que vous les maitrisez sur le bout des doigt, retrouvez toutes ces notions abordées dans une série qu'avait consacrée "Entendez-vous l'éco" aux révisions du bac 2019 ! La croissance économique et sa compatibilité (ou non) avec la préservation de l'environnement, les inégalités et la notion de justice sociale, le chômage et les politiques de l’emploi, ou encore savoir qui profite de l’internationalisation des échanges... Cinq émissions pour réviser vos notions d'économie.