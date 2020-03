Economie : penseurs et théoriciens majeurs

Avec une sélection d'émissions d'"Entendez-vous l'éco", (re) découvrez le parcours et les travaux de penseurs, théoriciens et praticiens de l'économie,d'hier à aujourd'hui.

Pour enrichir vos connaissances en économie, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter plusieurs émissions d'"Entendez-vous l'éco" présentant les grands penseurs de cette discipline, de John Stuart Mill à Thomas Piketty et Stéfanie Stantcheva.

1. Penser l’économie avec Adam Smith, John Stuart Mill, Proudhon, Colbert et Ayn Rand (5x58 min)

Pour commencer, voici cinq portraits d’économistes et de philosophes qui ont marqué l’histoire de la pensée économique. Une série qui vous propose d'abord de découvrir le plus célèbre contrôleur des finances de l’histoire, Jean-Baptiste Colbert... mais aussi d'ausculter le libéralisme d’Adam Smith et le féminisme de John Stuart Mill, de faire la révolution avec Pierre-Joseph Proudhon et d'apprendre l’insoumission avec Ayn Rand !

2. Milton Friedman, Friedrich Hayek… les penseurs du libéralisme (4x58 min)

Depuis les origines de la théorie néo-classique jusqu'à la généalogie du néolibéralisme, en passant par les grandes figures du libéralisme comme Milton Friedman et Friedrich Hayek, redécouvrez ce courant de pensée majeur né au XVIIIe siècle, qui continue d’influencer de nombreuses politiques à travers le monde.

3. La profession d'économiste aujourd'hui, avec Stéfanie Stantcheva, Thomas Piketty et Olivier Blanchard (4x58 min)

Comment va l'économie comme discipline et qui sont les économistes aujourd'hui ? Cette série vous propose trois entretiens avec des chercheurs de rang international : Stéfanie Stantcheva, Thomas Piketty et Olivier Blanchard, ainsi qu'un débat sur l'état de la recherche, notamment française. Plus de douze ans après la dernière grande crise, au moment où gouvernements et banques centrales s'inquiètent de l'absence de levier en cas de nouveau décrochage, cette série permet de s'approcher au plus près des questionnements de la discipline et de celles et ceux qui la pratiquent. Entre regards sur l'histoire longue, et examen du temps court, retrouvez les débats entre les différentes manières de pratiquer l'économie, des grandes théories aux approches expérimentales, comme celle d'Esther Duflo, prix Nobel 2020.