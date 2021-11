EcoTree : investir dans les arbres pour une gestion durable de la forêt

Demain l'éco | Créé en 2016 à Brest, cette start up est aujourd’hui est une entreprise de 70 salariés, spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt. Sa mission est d’intéresser le public et les entreprises aux enjeux de la forêt pour en garantir la biodiversité.

La France, avec près de 17 millions d’hectares de forêt qui couvre 30% de la superficie de son territoire, dispose du quatrième massif forestier d’Europe, après la Suède, la Finlande et l’Espagne.

La forêt française gagne du terrain. Selon l’inventaire forestier 2020 de l’Institut national de l’information géographique et forestière, sa superficie augmente de 0,7% par an depuis 1985, d’une grande diversité, il y a recensé 138 essences d’arbres.

Véritable puits de carbone et régulateur du climat, la forêt française est pour nombre d’experts à un point de bascule de son histoire. Son rôle écologique repose sur sa résilience, c’est-à-dire sa capacité à s’adapter au changement climatique. Or les sécheresses à répétition ces dernières années, ainsi que les attaques de scolytes dans les forêts d’épicéas de l’est de la France ont été des alertes fortes. La prise de conscience semble avoir atteint les sommets de l’État avec un plan gouvernemental annoncé de 200 millions d’euros en 2021/ 2022 pour la filière bois dont 75% pour des plantations. Cette enveloppe sera-t-elle à la hauteur des enjeux ?

La stratégie aussi, laisse sceptiques les associations écologistes et ONG qui déplorent une trop grande industrialisation de la forêt. La moitié des surfaces forestières françaises est en effet constituée de peuplements monospécifiques qui assurent de meilleurs rendements. Promotion des essences à croissance rapide, multiplication des coupes rases, sont autant de pratiques régulièrement dénoncées par les défenseurs de la forêt qui répondent aux réguliers appels à manifester du collectif « Appel pour des forêts vivantes ».

L'Office national des forêts qui gère et exploite les forêts publiques voit ses forces s’amoindrir en ayant perdu plus de 5 000 agents en vingt ans avec aujourd’hui seulement 8 000 gardes forestiers. Alors que l'État se désengage et que la forêt française au trois quart privée demeure morcelée entre 3 millions de propriétaires, il n’est pas simple d’avoir une vision commune. Répondre à la demande en bois d’œuvre qui va croissante tout en respectant la biodiversité des forêts, le défi est posé.

À RÉÉCOUTER Réécouter L‘épicéa des Vosges face à la sécheresse écouter ( 14 min) 14 min Les Enjeux territoriaux L‘épicéa des Vosges face à la sécheresse

Rendre la forêt accessible et concrète

Entre enjeux économiques et écologiques, EcoTree veut se frayer un chemin. C’est vers le grand public que la start up s’est à ses débuts adressée. Inspirés par le système performant danois du recyclage par la consigne qui fonctionne sur le modèle de la gratification financière, les 4 cofondateurs, Erwan et Théophane Le Méné, Vianney de la Brosse et Baudouin Vercken créent en 2016 à Brest leur start up d’investissement forestier.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Leur concept consiste à proposer l’achat d’un arbre pour qu’en quelque sorte comme un propriétaire, il puisse suivre sa croissance et la gestion de la forêt dans lequel il pousse. L'idée est de démocratiser la forêt et de permettre à tous pour tous d'y avoir accès. Visant un public jeune et urbain, l’argument prend sur le terreau du réchauffement climatique et l’intérêt grandissant pour les questions environnementales nous raconte Vianney de la Brosse, le directeur forestier.

Nos modes de vie nous ont éloignés du monde rural et nous ont un peu coupés de la nature mais si on la rend accessible et concrète, les gens sont enthousiastes, curieux et veulent comprendre comment agir chacun à leur niveau.

Chênes sessile, épicéa de sitka, érable, douglas, pin maritime, à l’unité ou par lots, en jeune pousse ou plus mature, les arbres sont proposés à la vente sur le site internet d’EcoTree accompagnés d’une fiche technique sur leur localisation, leur absorption de CO2 et leur gain estimé. Chaque arbre est accompagné de coordonnées GPS qui permet à l’acquéreur de se rendre sur les lieux et de visiter la forêt dont il détient quelques arbres.

Le but est de faire changer les mentalités. Par l’incitation financière les gens se sentent plus impliqués et plus concernés par la protection de la forêt, ils comprennent aussi qu’avec les arbres c’est une histoire de temps long.

• Crédits : EcoTree

Enregistrée depuis 2018 auprès de l’Autorité des marchés financiers, l’entreprise a gagné en crédibilité et a réussi à attirer 50 000 particuliers et plus d’un millier d’entreprises. Sans pour autant délivrer de titre de propriété à proprement parler, la société ne fait pas secret de son modèle économique : "Nous proposons des placements alternatifs de très long terme" assume Pierre François Dumont Saint Priest en charge des finances chez EcoTree.

Les arbres vont grandir, la rentabilité espérée est d’en moyenne 2% par an. Les investisseurs ne récupèrent pas ces 2% chaque année, mais au moment où des coupes partielles sont réalisées dans trente à cinquante ans. La motivation n’est pas l’argent mais d’avoir un impact local et tangible pour la planète.

En quelques années, EcoTree a acquis une quarantaine de forêts et dispose aujourd’hui d’environ 1 000 hectares de massifs boisés en Bretagne, dans le Limousin ou encore en Bourgogne. La moitié sont des terrains en friche pour des plantations quand l’autre moitié sont des reprises de forêts en carence de gestion.

Écouter Réécouter "On ne peut pas gérer une forêt en ayant comme seul objectif la production de bois. Il faut prendre en compte tout l'écosystème." Reportage en forêt d'Annabelle Grelier avec le cofondateur de cette société. écouter ( 3 min) 3 min "On ne peut pas gérer une forêt en ayant comme seul objectif la production de bois. Il faut prendre en compte tout l'écosystème." Reportage en forêt d'Annabelle Grelier avec le cofondateur de cette société.

Une gestion près de la nature

En cette fin novembre, Vianney de la Brosse nous fait visiter la dernière acquisition de l’entreprise qu’il découvre. Une forêt de 120 hectares en Centre Bretagne, ancienne forêt d’exploitation d’arbres plantés après-guerre pour du bois d’œuvre, facilement reconnaissable à sa futaie de douglas un peu trop régulière nous fait-il remarquer.

• Crédits : Nicolas EcoTree

L’objectif sera d’y planter plus des feuillus, de diversifier les espèces assure le directeur forestier d’EcoTree nous vantant la vertu des bouleaux qui peuvent jouer le rôle de répulsif pour les insectes ou encore l’intérêt d’une souche ou d’un arbre mort véritable nid de biodiversité. En s’avançant dans la forêt, son regard s’arrête sur quelques hêtres et châtaigniers. Un espoir estime-t-il pour cette forêt qu’il compte rendre plus vivante en y plantant des haies mellifères et en restaurant des zones humides.

Notre modèle est la futaie irrégulière avec des arbres d’essences variées, de tailles et de hauteurs différentes pour mieux résister aux tempêtes et aux maladies. Bien gérer une forêt c’est la gérer au plus près de la nature, respecter la biodiversité, laisser les arbres vieillir et choisir ses prélèvements.

EcoTree s’est donné une mission pédagogique envers le grand public. Un blog très fourni d’articles et d’interviews d’experts pour mieux comprendre la forêt, une newsletter et des sessions d’e-learning (modules de formation à distance) complètent leur offre.

EcoTree emploie aujourd’hui pas moins de 70 salariés, ingénieurs et communicants pour partie au siège à Paris, agronomes et forestiers sur le terrain mais aussi à Copenhague au Danemark où la société vient d’ouvrir une agence et d’y acquérir deux forêts. A terme, elle vise un déploiement de son modèle au niveau européen, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suède.

• Crédits : EcoTree

À travers des partenariats avec de grosses entreprises comme H&M ou encore la fondation Albert Marie (groupe Eram), EcoTree poursuit son développement sur le terrain de la RSE à travers des projets d’installations de ruches, de restaurations de zone humides, des préservations d’habitats et créations de sentiers pédagogiques.

Il s’agit plutôt d’une contribution pour financer des actions concrètes pour la biodiversité des forêts que des projets de compensation carbone se défend Pierre-François Dumont Saint Priest rappelant les grands principes édictés dans un manifeste sur le sujet publié par l’entreprise.

Pour une vision systémique de la forêt

Avec la multiplication des acteurs dans ce secteur de la vente, plantations d’arbres et compensation carbone plus ou moins vertueuses, ONG et associations de défense de la forêt déplorent un manque de régulation et de visibilité pour le grand public.

Jonathan Guyot, cofondateur de la communauté all4trees engagée dans la protection des forêts fustige la guerre des chiffres sur le volume d’arbres plantés et qui pousse à tirer le prix des arbres vers le bas plutôt qu’à valoriser le travail de préservation des forêts. Pour lui les dangers du marché de la compensation carbone est de laisser croire que la plantation d’arbre est une solution magique contre le réchauffement climatique. Un droit à polluer en quelque sorte où de nombreuses entreprises s’engouffrent pour verdir leur bilan et leur image. Le "treewashing" a-t-il coutume de dire est devenu monnaie courante et pour y voir plus clair sur les intentions de ces démarches, il dresse quelques lignes rouges : la transparence financière, avoir des opérateurs sur le terrain et la mise en place d’un suivi d’évaluation d’impact des projets.

Il faut soutenir les projets qui ont une vision systémique de la forêt. La forêt privée française souffre de son morcellement, il faut reconnecter les petits propriétaires au réseau local de la filière.

Sylv'ACCTES, Cœur de forêt, de nombreuses associations accompagnent les petits propriétaires forestiers dans des changements de pratiques plus soucieuses de la biodiversité quand d’autres comme le Réseau pour les alternatives forestières et Forêts en vie lancent des fonds de dotation pour racheter des forêts et les sauver de l’industrie.

Comment animer le tissu local des artisans et des petites scieries pour que le bois retrouve une valeur économique au sein des territoires ? Il est temps de restructurer tous les acteurs de la filière dans un contexte de demande qui va grandissante avec la mise en œuvre des nouvelles normes RE2020 dans la construction. Les Assises de la forêt lancées à l’automne dernier rendront leurs conclusions début 2022. Gageons qu’elles parviennent à répondre de façon concrète aux problèmes de la forêt française tant sur le plan du changement climatique que de la compétitivité mondiale.