En marche vers quelle réindustrialisation ?

L'éco d'après | "Il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance" a déclaré Emmanuel Macron fin mars. Réindustrialiser, relocaliser, on en parlait avant le coronavirus. Dans le "monde d'après", c’est pour de bon ?

La pénurie de masques a illustré les limites à l’importation pour certains biens stratégiques ou essentiels. Auparavant, la mise à l’arrêt d’une partie de la production en Chine avait aussi semé le doute chez les industriels sur les calculs qui ont conduit à dispatcher les chaines de sous-traitance d’un bout à l’autre du globe.

La réindustrialisation ou relocalisation des activités industrielles (ce qui n'est pas la même chose) ne sont pas des sujets nouveaux. On parle du made in France depuis des années, et le gouvernement devait lancer en 2020 un Pacte Productif allant dans ce sens.

La nouveauté depuis le Covid-19, c’est que les objectifs poursuivis ont évolué.

Jusqu’à maintenant, le but de la réindustrialisation était triple : créer des emplois, rééquilibrer notre balance commerciale très déficitaire, et tenter de ne pas rater le train des industries innovantes : 5G, batteries, véhicule autonome, etc.

Il y a un objectif de plus dorénavant : l’indépendance…

Indépendance pour des biens qui peuvent être utiles, mais pas très innovants, typiquement les masques, et indépendance dans la chaîne de production et la sous-traitance, histoire que par exemple, la production d’automobiles en France ne soit pas interrompue parce qu’il manquerait une pièce produite en Chine.

Cette volonté d’indépendance s’affiche désormais et avec de nouveaux mots au plus haut sommet de l’Etat.

Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe.

Emmanuel Macron, le 13 avril.

Lors d’une visite dans une usine de masques le 31 mars, le chef de l’Etat avait même eu ces mots :

Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant la crise, et vous m'avez souvent entendu vous en parler. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitif. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance.

Emmanuel Macron.

Les dangers de notre dépendance exposés au grand jour

Ce qui a changé aussi, c’est qu’ayant éprouvé les dangers de la dépendance aux produits "made in ailleurs", les Françaises et Français exercent une pression plus forte sur les politiques, voire qu’ils changent de mode de consommation.

On part de très loin. Actuellement, 64% de la consommation finale des ménages est importée; pour les médicaments et le textile, on est proche de 80%. Ici une étude de l'Insee à ce sujet.

Que serait l’indépendance industrielle ? Pour quels produits ? Serait-elle à ce point créatrice d’emplois ? Réponse de David Cousquer, patron de Trendeo, un institut qui tient un inventaire très précis des projets industriels en France.

Vers quelle réindustrialisation ?

La mise en œuvre de ces réflexions prendra des années. "Une génération", a même écrit la Commission européenne dans la stratégie pour une nouvelle politique industrielle qu’elle a publié en mars dernier.

En France, le Conseil National de l’Industrie placé auprès du Premier ministre planche sur un plan d’action qui sera prochainement soumis au gouvernement et sera intégré au plan de relance, qui devrait être présenté en septembre.

L’idée a aussi été émise par Gabriel Colletis, économiste et auteur de Manifeste pour l’Industrie, que les citoyens puissent être associés à ces réflexions de souveraineté productive, comme pour la convention citoyenne sur le climat.