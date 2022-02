Ericsson List : en toile de fond, la guerre de la 5G

Le projet Ericsson List a révélé que le géant des télécommunications a participé à un système de corruption généralisé. Des dérives qui s’inscrivent dans un contexte de guerre commerciale plus globale.

D'après l'enquête menée par l'ICIJ, avec notamment la cellule investigation de Radio France, le géant de la téléphonie suédois Ericsson a commis des infractions en Irak. Il négociait alors avec la justice américaine une issue aux poursuites engagées contre lui pour avoir violé les lois anti-corruption dans d’autres pays.

Pourquoi prendre un tel risque ? Certains experts expliquent cette incohérence par l’importance des enjeux financiers que représente un marché qui pourrait être encore plus concurrentiel avec l’avènement de la nouvelle génération de technologie de téléphonie mobile, la 5G.

Selon Robert Atkinson, fondateur et président de la Fondation pour la technologie de l'information et l'innovation, cette compétition est particulièrement intense sur des marchés en devenir comme le marché irakien.

À LIRE AUSSI Ericsson soupçonné d’avoir financé l’organisation État islamique

Un marché à 12 milliards de dollars

La 5G représentera un grand bond en avant, puisqu’elle est une réponse à l'augmentation du nombre d'appareils intelligents qui encombrent les fréquences radio existantes.

Dans la lutte pour conquérir ce marché, on recense trois acteurs principaux. Ericsson, qui contrôle près de 15 % du marché mondial des infrastructures de télécommunications, selon le cabinet d'études Dell'Oro Group. La plus grande implantation de l'entreprise se trouve aux États-Unis, avec plus de 113 millions de dollars de contrats passés avec le gouvernement américain depuis 2008.

Mais le groupe suédois est aujourd’hui éclipsé par le géant Huawei Technologies Co. soutenu par l'État chinois, qui contrôle environ 30 % du marché mondial. Huawei a annoncé au début de l'année dernière avoir signé plus de 1 000 contrats 5G dans le monde. Certains experts estiment cependant que les politiques économiques agressives de la Chine, qui encouragent les exportations et limitent les importations, ont faussé le marché en propulsant Huawei devant ses concurrents.

Enfin, dans cette guerre commerciale, le troisième acteur majeur est la société finlandaise Nokia. Son plus gros contrat, de 3,5 milliards de dollars, a été passé en 2018 pour accélérer le déploiement de la 5G pour le compte de l'opérateur américain T-Mobile. Bien que Nokia a à peu près autant de parts de marché qu'Ericsson, l'entreprise est en perte de vitesse depuis plusieurs années.

Huawei dans le collimateur

Considérant Huawei comme un agent du gouvernement chinois, les États-Unis et d’autres démocraties occidentales l’empêchent d’accéder à leur marché. Comme preuve de la soumission de Huawei au pouvoir politique, ils citent les lois chinoises qui obligent Huawei à communiquer les données de l'entreprise au gouvernement si celui-ci le lui demande.

Les acteurs occidentaux redoutent également que, dans l'éventualité d'un conflit mondial, la Chine puisse demander à Huawei de couper ses services, ce qui provoquerait des perturbations majeures. En un instant, des nations pourraient être privées d’accès aux banques, aux hôpitaux et à d'autres fournisseurs de services essentiels. "_Ils pourraient dire : 'A_u fait, nous allons envahir Taïwan, et si vous intervenez, nous éteindrons votre réseau 5G à distance'", explique Robert Atkinson.

En 2020, la Suède a rejoint une poignée de pays qui interdisent aux entreprises de travailler avec Huawei ou d'utiliser leurs équipements pour leurs réseaux 5G. La Chine a riposté en accordant à Ericsson une part beaucoup plus faible que prévu des contrats de 5G chinois.

Les pots de vin : une arme économique

Résultat : les États-Unis et d'autres grandes démocraties s'appuient largement sur Ericsson, tandis que la Chine utilise presque exclusivement des équipements de Huawei, et que les petits pays d'Asie et d'Afrique sont devenus des champs de bataille annexes. Pour conquérir ces marchés, Ericsson comme Huawei ont été accusées de verser des pots-de-vin.

Une enquête du ministère américain de la Justice a révélé qu'Ericsson avait commis des violations éthiques dans cinq pays. Le groupe avait notamment payé des pots-de-vin à des fonctionnaires de Djibouti, point d'entrée stratégique de la Chine en Afrique.

Mais Jacob Helberg, conseiller principal au Centre de géopolitique et de technologie de l'université de Stanford, estime que Huawei n’est pas en reste. Selon lui, des versements de pots-de-vin aux dirigeants politiques de la part du géant chinois auraient aussi faussé le marché.

"Les autres entreprises de télécommunications qui veulent concurrencer ces acteurs soutenus par l'État comme Huawei, subissent une forte pression pour s'engager dans des pratiques similaires afin d'être compétitives", explique-t-il.

Après les révélations sur des faits de corruption faites par l’ICIJ et ses partenaires, Ericsson a annoncé que l'entreprise allait améliorer son programme d'éthique et de conformité.

Huawei, de son côté, a toujours rejeté toute allégation de transactions commerciales douteuses, déclarant sur son site web : “Huawei estime que la corruption nuit gravement à la concurrence loyale du marché et constitue une menace pour le développement de notre société, de notre économie et de nos entreprises.”