Glyphosate : d'une découverte oubliée à la molécule la plus utilisée au monde

Le glyphosate ou glycine phosphonate suscite la controverse en Europe, en particulier à cause des risques qu'il représente pour la santé. La Commission européenne doit se prononcer ce mercredi sur la prolongation de cette molécule pour cinq à sept ans. La France a déjà dit qu'elle voterait contre le projet. Alors que ce mardi, les eurodéputés ont largement voté pour l'élimination progressive du glyphosate dans l'UE d'ici à 5 ans, voici comment est né et s'est développé l'herbicide et pesticide le plus utilisé au monde.

En 1950, le chimiste suisse Henri Martin synthétise pour la première fois le glyphosate. La molécule qu'il découvre pour le laboratoire pharmaceutique Cilag est baptisée N-phosphonomethyl-glycine. Mais elle reste sans application et elle est vendue à différents autres laboratoires pour être testée.

1964 : le premier brevet pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau !

La journaliste Marie-Dominique Robin explique dans son livre "Le Roundup face à ses juges" comment la multinationale américaine Stauffer Chemical a été la première à trouver une utilité à la molécule : celle de chélateur de métaux. Ou comment sa structure chimique lui permet "d'extraire les métaux de leur milieu, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau".

1970 : la découverte au service de Monsanto

Tout débute par l'étude approfondie de deux composés initialement étudiés comme adoucisseurs d'eau. Employé par le géant du Missouri et encouragé par son responsable de la division herbicide, Phil Hamm, le chimiste John E. Franz découvre comment ces composés se métabolisent dans les plantes. Aujourd'hui âgé de 87 ans et médaille Perkin en 1990, Franz est donc à l'origine de l'épopée industrielle du glyphosate. D'après l'un des sites de Monsanto, les spécialistes du marketing maison sont d'abord "perplexes. Ils étaient habitués à vendre des herbicides sélectifs qui détruisaient certaines mauvaises herbes mais laissaient les cultures intactes. Le glyphosate était non sélectif, tuant pratiquement toutes les plantes avec lesquelles il entrait en contact. Mais parce qu'il était respectueux de l'environnement, les commerçants ont continué à essayer de trouver des moyens de l'utiliser commercialement."

Dès 1974, le Roundup est donc commercialisé pour la culture de l'hévéa, en Malaisie, et celle du blé, au Royaume-Uni. Avant deux ans plus tard sa vente au Canada.

• Crédits : AFP

Années 1990 : des ventes qui explosent et les premières inquiétudes

Le Roundup prend un essor considérable avec le développement et la promotion par Monsanto d'organismes génétiquement modifiés qui le tolèrent.

Mais dès 1999, le Docteur James Parry informe Monsanto du caractère génotoxique du glyphosate et il recommande des études plus poussées sur les effets des "formules" au glyphosate, c’est-à-dire le Roundup. La molécule pourrait influencer le matériel génétique d’un individu et susciter des cancers, comme le raconte Le Monde. "Nous ne ferons simplement pas les études proposées par Parry", écrit alors William Heydens, toxicologue chez Monsanto.

On n'a appris cette toute première sérieuse interrogation qu'au printemps dernier, grâce à une plainte de plusieurs centaines de travailleurs agricoles touchés par un cancer du sang qui ont poussé la justice fédérale américaine à déclassifier des archives.

Années 2000 : ouvert à tous, ré-homologué par l'UE et premières alertes en France

En 2000, le brevet de Monsanto tombe dans le domaine public. Il est aujourd'hui produit par plus de 40 sociétés et au moins 300 désherbants en contenaient l'an dernier.

En 2002, le Roundup est à nouveau homologué à l’unanimité des États membres de l'Union européenne. Mais les tests de toxicologie sont réalisés par les industriels eux-mêmes et uniquement sur le glyphosate, pas sur l’action combinée des adjuvants (solvants, dispersants, émulateurs…), dont certains visent à renforcer la pénétration du produit dans la plante, comme le polyoxyéthylène (POEA).

Mais toujours en 2002, le professeur Robert Bellé commence à faire entendre sa voix dans un journal télévisé régional. Chercheur au CNRS à la station biologique de Roscoff (Finistère), il étudie l'impact des formulations au glyphosate sur des cellules d'oursin. Et il révèle qu'une utilisation sur le long terme de ces désherbants peut provoquer des cancers. Il réitérera ses mises en garde trois ans plus tard, alors que le biochimiste Gilles-Eric Séralini et son équipe de l'université de Caen mettent en évidence, in vitro, plusieurs effets toxiques du glyphosate et de ses adjuvants.

Monsanto "ne peut pas dire que le Roundup ne cause pas de cancer. Nous n’avons pas fait d’études de carcinogénicité sur le Roundup", explique à l'époque Donna Farmer, toxicologue pour la firme américaine.

2015 : classé "cancérogène probable", mais...

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l'OMS, classe le glyphosate "cancérogène probable" en mars 2015 (son rapport). Une mise en garde inédite à ce niveau. Mais ni l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ni l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ne suivent le diagnostic de l’agence de l’Organisation mondiale de la santé chargée d’inventorier les causes de cancer. Même si elles ont reconnu la toxicité pour les milieux aquatiques. Ces agences européennes sont particulièrement mises en cause ces dernières semaines pour leur mode d'appréciation. Michael Baum, l’avocat de John Barton, un plaignant américain contre Monsanto, affirmait ainsi il y a quelques jours à Bruxelles que certaines études pertinentes ont été écartées par l’EFSA et l’ECHA. Et des eurodéputés et des ONG viennent de contester "l'objectivité" de l'Agence européenne de la sécurité alimentaire.

2016 : un tribunal citoyen contre Monsanto

Le géant américain de l'agrochimie est jugé à La Haye, aux Pays-Bas, par de vrais professionnels, après avoir entendu des hommes et des femmes venus du monde entier qui s'en disent victimes. Monsanto est accusée de crimes contre l’humanité et d’écocide. Dans un "avis consultatif" rendu six mois plus tard, les juges estiment que la multinationale contrevient aux réglementations et au respect des droits fondamentaux et "se livre à des pratiques qui ont de graves répercussions sur l’environnement".

2017 : opposition inédite et massive

Mardi 24 octobre, les eurodéputés du Parlement européen se prononcent pour l’interdiction d’ici cinq ans du glyphosate : à 355 voix pour, 204 contre, et 11 abstentions. Les eurodéputés demandent également que l’utilisation du glyphosate à des fins non professionnelles soit interdite dès le 15 décembre 2017. La Commission européenne n'a elle jamais envisagé d'interdiction. Et son porte-parole a annoncé mardi que l'institution proposerait finalement une durée entre cinq et sept ans pour sa prochaine autorisation. Contre un renouvellement envisagé jusqu'à présent pour dix ans.

L'arbitrage européen sur le Roundup a déjà été maintes fois reporté, notamment en mars, alors que son autorisation de commercialisation arrivait à échéance fin juin.

La ministre de la Santé française, Agnès Buzyn, déclare peu avant qu'il est "impératif" de faire en sorte que le glyphosate ne soit plus utilisé et que cela doit se faire "le plus vite possible", "sans trop pénaliser" l'agriculture.

La veille, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, proposait de prolonger l'utilisation du pesticide de trois ans, le temps de développer de nouvelles solutions pour les agriculteurs. Alors que l'ONG Greenpeace a mis en avant à Bruxelles la voix des 1,3 million de signataires d'une pétition demandant l'interdiction du glyphosate.

Mais fin septembre, le ministre de l’agriculture, Stéphane Travert, s’était dit, lui, favorable à une prolongation de l’autorisation du glyphosate pour "cinq à sept ans".

Début octobre, Le Monde révèle notamment dans son enquête "Monsanto papers" que la firme a mandaté un cabinet de consultants, Intertek, pour démentir via 15 experts que le glyphosate est cancérogène. Elle s'avère aussi coupable de ghostwriting ("écriture fantôme"). Ou comment faire rédiger des études à ses propres employés, puis à les faire signer par des scientifiques sans lien de subordination avec elle.

Intoxiquée au glyphosate pendant sa grossesse en 2008, Sabine Grataloup porte plainte à la rentrée contre Monsanto au nom de son fils Théo. A l'âge de 10 ans, il souffre d’une malformation de l’œsophage et de la trachée et a déjà été opéré 51 fois. Marie-Dominique Robin précise que 3 500 agriculteurs ont déjà porté plainte contre Monsanto. Ils ont tous développé un lymphome hodgkinien après avoir utilisé du Roundup.

En France, depuis le 1er janvier 2017, les pesticides de synthèse sont interdits dans les jardins et espaces verts appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ou aux établissements publics. Et à partir du 1er janvier 2019, cette interdiction s'étendra à tous les particuliers qui disposent d'un jardin ou potager.