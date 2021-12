Inégalités mondiales : 10% des adultes les plus riches de la planète concentrent 52% des revenus mondiaux

Qu'il semble loin le temps où l'homme qui valait trois milliards était un objet fictionnel de fascination. Aujourd'hui un homme bien réel, celui-ci, en vaut près de cent fois plus. Son nom : Elon Musk, première fortune mondiale et symbole absolu du creusement toujours plus profond des inégalités de richesse. Or, c'est aussi ce que vient pointer le nouveau rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales codirigé par Thomas Piketty, publié ce matin, lequel dévoile une radiographie inédite des disparités de revenu et de richesse.

Et le constat est sans appel : quand le patrimoine des milliardaires s'est envolé de manière stratosphérique, avec 3 600 milliards d'euros en 18 mois, ce sont 100 millions de personnes supplémentaires qui ont rejoint les rangs de l'extrême pauvreté. Après plus de 18 mois de Covid-19, le monde semble plus polarisé que jamais.

10% des adultes les plus riches de la planète concentrent 52% des revenus mondiaux

C'est en effet le premier constat dressé par le World Inequality Lab, ce laboratoire qui existe depuis plus de dix ans au sein de l'École d’économie de Paris, et qui permet à plusieurs centaines de scientifiques de construire une base de données mondiales, la plus fouillée à ce jour, sur les inégalités. Des données que les statistiques publiques des différents États ne donnent pas ou de façon tronquée. Ce nouveau et deuxième rapport pointe un niveau d'inégalité historique, qui s'est encore accentué avec la crise sanitaire : en moyenne 10% des adultes les plus riches de la planète concentrent 52% des revenus mondiaux. En comparaison, la moitié la plus pauvre de la population mondiale ne s'en partage que 8.5%.

"Effet boule de neige" de l’accumulation du capital

Mais surtout, ces disparités, si elles ont plutôt baissé au cours de l'histoire entre les différents états, se sont au contraire accentuées à l'intérieur même des États. Autre enseignement : les inégalités de patrimoine sont plus fortes que celles du revenu. Ce qui implique des inégalités qui se transmettent plus qu'avant. Le Covid a profité aux multimillionnaires : en 2020, le petit club des 1% les plus riches du monde ont engrangé 3 600 milliards de dollars, ce qui représente - ont calculé les auteurs du rapport - l'équivalent des dépenses annuelles de santé de tous les pays du monde.

Ces fortunes stratosphériques, concentrées entre quelques mains, pourraient pourtant ralentir leur progression et profiter aux plus pauvres. Pour ce faire, il faudrait "seulement" selon les auteurs du rapport, que les États consentent à mettre en place une taxation, même modeste, et progressive, sur les actifs financiers qui composent l'essentiel des fortunes de ces dernières années. Une taxation d'autant plus nécessaire que si les plus riches se sont enrichis, leurs États, eux, se sont endettés et appauvris.