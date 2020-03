Keynes, que d'erreurs on commet en ton nom !

« L’économie mondiale était mûre pour la récession même avant que ne frappe l’épidémie du coronavirus », relève Anne O Krueger.

La crise menaçait. A présent, nous la prenons de face

Les mesures protectionnistes adoptées par Trump avaient déjà abîmé les chaînes d’approvisionnement que la crise sanitaire en cours est en train d’achever la désorganisation. Les bourses, dopées par l’afflux de liquidités créées par les banques centrales, flambaient comme dans les années 1920. La croissance chinoise, moteur de l’économie mondiale, donnait des signes de fléchissement. L’Europe était à la traîne.

Maintenant, nous sommes face à une crise de très grande ampleur, provoquée par l'arrêt, quasi-complet, de l’économie mondiale pour cause de confinement. S'y surajoutent les effets de la guerre commerciale que se livrent Russes et Saoudiens sur le marché du pétrole ; la chute des prix qu’elle entraîne est catastrophique pour les pays producteurs et désastreuse pour l’économie américaine, fortement dépendante des pétroles et gaz de schistes locaux. Leur extraction devient trop coûteuse, face aux prix écrasés du pétrole mondial.

Il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est chacun pour soi...

Aucune des grandes crises sanitaires récentes, que ce soit celle du SRAS en 2003, du H1N1 en 2009, ou de l’Ebola en 2014-2016, n’a débouché sur une grave crise économique. C’est parce que la communauté internationale a su y faire face de manière coordonnée. Et que les Etats-Unis, dirigés par Barack Obama, ont joué le rôle de leader qu’on attendait d’eux. Des mesures « keynésiennes » d’expansion monétaire et de stimulus fiscal ont permis d’enrayer ces crises à leur départ. Les mêmes recettes ont permis de surmonter la crise des subprimes, en 2008/2010.

Tout est différent avec Trump à la Maison blanche. Le multilatéralisme, il n’y croit pas. Le leadership américain, il l’estime dépassé. C’est chacun pour soi, à présent. Même l’Union européenne a manqué de réactivité. Au motif que les politiques sanitaires sont du ressort des seuls Etats membres, la solidarité minimale à laquelle pouvaient s’attendre les premiers pays victimes du COVID-19, comme l’Italie, n'a pas été au rendez-vous…

Des politiques de relance, sans coordination internationale, ne permettront pas de juguler la crise

C’est pourquoi, avertit Anne Krueger, « la prochaine récession sera pire que les précédentes ». Il existe une « quasi-unanimité » pour une politique de soutien de la croissance par les méthodes traditionnelles (keynésiennes) de soutien de la demande par création monétaire, hausse de la dépense publique et baisse d’impôts. C’est-à-dire par une fuite en avant dans les déficits budgétaires, alors que les dettes publiques de certains Etats, notamment des Etats-Unis et de la France, sont déjà problématiques et laissent peu de marge de manoeuvre.

Mais en l’absence d’une coordination mondiale, ces politiques vont simplement permettre à certains pays d’exporter leur crise chez leurs partenaires commerciaux, alors qu’il faudrait la résoudre ensemble…

On fait dire à Keynes bien des choses qui l'auraient exaspéré...

Mais ces fameuses « politiques keynésiennes de relance » sont-elles appropriées ? Le fameux économiste britannique Robert Skidelsky, biographe de John Maynard Keynes ne le croit pas. On interprète bien mal la pensée de Keynes, écrit-il en la réduisant aux seuls déficits budgétaires.

Car ces politiques de relance par la dépense publique, telle que le « paquet » annoncé par Boris Johnson en Grande-Bretagne, interviennent trop tard et à contre-temps.

C’est en 2010 qu’il aurait fallu lancer une politique de relance. Mais ses prédécesseurs conservateurs au 10, Downing Street, ont préféré une désastreuse austérité budgétaire. Aujourd’hui, alors que le chômage est faible en Grande-Bretagne, comme aux Etats-Unis, le soutien de la demande et l’injection de liquidités vont se traduire par le retour de l’inflation. Les gouvernements seront alors obligés de combattre la hausse des prix par une hausse des impôts. Et l’on renouera avec une maladie de langueur que les Britanniques ont bien connue dans les années 1970 pour cause d’abus des politiques dites « keynésiennes », la stagflation.

Une guerre implique une politique de rationnement et non pas de relance de la demande...

On nous parle, poursuit Skidelsky, d’une « guerre contre le virus ». Mais une guerre implique une économie de rationnement. On doit choisir « entre le beurre et les canons ». Aujourd’hui, le problème n’est pas d’accroître la consommation des ménages, mais au contraire de rediriger nos dépenses publiques vers le secteur sanitaire – dont l’épidémie a démontré le sous-dimensionnement dans la plupart des pays. De toute façon, alors que la production mondiale va stagner pour cause de confinement des producteurs de richesses, ce n’est pas le moment d’appuyer sur l’accélérateur de la consommation. Sauf , encore une fois, à provoquer une forte hausse des prix...

Keynes conseillait, en temps de guerre, d’augmenter les impôts. Pas de relancer la consommation. Mais on invoque Keynes à toutes les sauces. Souvent contre ses propres théories…