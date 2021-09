La ferme intégrale : la culture aquaponique pour une assiette compatible avec les alertes du GIEC

L’aquaponie ? Non, ce n’est pas un sport nautique à la mode ni un nouveau centre aquatique. Depuis le lancement de son projet, Gabriel Faysse a tout entendu, y compris le refus et les critiques sévères de l’institutrice de sa fille à qui il proposait avec sa classe une visite de la ferme. Il faut dire que vue de l’autoroute près de l’échangeur de l’A49 où le jeune chef d’entreprise s’est installé, la ferme intégrale de la Baume d’Hostun ne ressemble pas vraiment à l’idée que l’on se fait d’une ferme. Le grand bâtiment en verre de plus de 5 000 mètres carrés, les serres et les bassins piscicoles donnent l’impression d’être à la fois un grand laboratoire et une ferme hors-sol. Et c’est justement ce qu’elle est ! ne se cache pas de dire son fondateur.

Dans le projet, il s’est associé à une biochimiste Marion Garnier qui occupe le poste de directrice scientifique, et à Lauranne Galliard et Manuel Perez, deux ingénieurs agronomes qui dirigent la production horticole et piscicole. L’aquaponie est de toute évidence plus un métier d’ingénieur et de biologiste que d’agriculteur. "On met de la technologie là où il y en a besoin tout en gardant le bon sens paysan" résume enthousiaste Gabriel Faysse.

Pour une agriculture résiliente

Le réchauffement climatique et ses aléas pour l’agriculture : canicule, inondation, prolifération de ravageurs ou encore l’épuisement des sols obligent aujourd’hui à trouver de nouvelles solutions de production agroécologiques.

La filière agroalimentaire du XXe siècle semble dépassée et nous en connaissons déjà les limites, la société a besoin de systèmes de cultures et d’élevage plus robustes et plus résilients,

estime Gabriel Faysse qui avant de se lancer dans cette aventure, travaillait sur les systèmes d'élevage de saumon pour de grosses entreprises en Norvège, au Chili et au Canada. À cette époque, ses plus âpres concurrents étaient les producteurs en aquaponie. Plus vertueux en termes de valorisation des effluents et respectueux de l’environnement, le modèle finit par convaincre Gabriel, qui décide de revenir en France pour s'engager dans cette voie.

La pisciculture en effet qui se veut une alternative à la surpêche s’est avéré à grande échelle source de pollution au point que l’Argentine est aujourd’hui le premier pays au monde à interdire cette pratique. Quand, en France, la loi sur l’eau qui encadre les zones protégées, garantes de la qualité de nos rivières, freine la création de nouvelles piscicultures.

L’aquaponie a donc réussi à se frayer un chemin et se développe un peu partout en France et en Europe sur les toits des bâtiments, dans des hangars industriels ou parkings désaffectés. Tous ces projets de fermes urbaines en aquaponie permettent d'apporter une diversification de la ressource alimentaire locale, produite à proximité des villes, de façon transparente, résiliente et autonome.

La ferme intégrale de la Baume d’Hostun demeure toutefois unique et innovante de par sa taille mais aussi les défis technologiques, écologiques et économiques qu’elle compte relever.

Produire en réduisant son impact environnemental

Inspirée d’une pratique ancestrale aztèque et même chinoise qui avait introduit des poissons dans les rizières pour fertiliser les cultures, l’aquaponie consiste à combiner l’élevage de poissons en symbiose avec la culture de légumes et de plantes aromatiques. Concrètement, ce sont les déjections des poissons une fois lâchées dans l’eau qui, transformées par des bactéries naturelles, nourrissent les plantes. L’eau est ainsi nettoyée pour les poissons.

On pourrait définir l’aquaponie comme l’association de la culture des plantes avec les racines plongées dans l’eau et de l’aquaculture en cycle fermé.

Les légumes qui seront cultivés à la Ferme intégrale seront essentiellement des légumes à feuille plus adaptés à ce mode de production comme les épinards, les salades, les blettes, les choux et des plantes aromatiques : le thym, le persil, le basilic et l’estragon, la coriandre.

En ce qui concerne les poissons, l’équipe a choisi le sandre. D’une part, pour ne pas venir concurrencer les fermes pour la plupart positionnées sur le saumon et la truite et d’autre part parce c’est un poisson qui a la particularité de vivre dans des eaux chaudes contrairement aux salmonidés dont l’élevage doit s’arrêter plusieurs mois dans l’année ce qui est économiquement difficile. Le sandre aime par ailleurs le calme des bas-fonds et l’obscurité, des conditions assez faciles à reproduire en bassin.

Le projet s’est donné pour mission de mettre en œuvre des systèmes visant à réduire son impact environnemental. Si les besoins en chaleur doivent avant tout être couverts par l’apport naturel du soleil il faudra toutefois chauffer la serre la nuit et l’hiver. Pas question d’utiliser d’ampoule led ou du fioul, une chaudière à combustible biomasse a été installée alimenté par du miscanthus, une variété de paille cultivée à moins de 5 kilomètres de la ferme. Le système recirculé nécessite également le fonctionnement continu de pompes et d’équipements parfois gourmands en énergie. Gabriel Faysse qui a planché pendant un an et demi sur le projet semble avoir pensé à tout.

Le site a été étudié pour être le plus autonome et le plus neutre possible sur le plan énergétique : écoulement naturel de l'eau par gravité, basse consommation, récupération d’énergie, ou encore panneaux solaires. À terme la consommation d’énergie sur le réseau électrique ne devrait pas excéder l’équivalent de la consommation de 2 aspirateurs.

Malgré tous ces efforts déployés, la Ferme intégrale ne pourra toutefois pas prétendre au label bio ne cultivant pas en plein champs alors c'est vers l'obtention du label HVE, Haute Valeur Environnementale, que l'exploitation se dirige.

Zéro phyto, zéro pesticide, zéro antibiotique

On comprend vite que la place de l’eau dans une ferme aquaponique est centrale, c’est le vecteur entre les compartiments aquacole et maraîcher. Les poissons y vivent, les plantes y plongent leurs racines pour puiser leurs ressources.

Et L’eau est un enjeu majeur de notre siècle et pas uniquement dans les zones arides. En aquaponie, il s’agit de limiter le gaspillage de l'eau. La moindre goutte doit être utile pour veiller au fonctionnement optimal du système nous explique un peu plus en détail Gabriel Faysse.

L'eau aquaponique, chargée des fèces des poissons, achemine ces matières en suspension vers un réservoir colonisé par des bactéries naturelles appelé biofiltre. Ces bactéries transforment les déjections des poissons en nutriments alors assimilables par les plantes. Les racines des plantes puisent dans cette eau les ressources nutritives dont elles ont besoin pour croitre et ce faisant, épurent l'eau qui peut revenir vers les bassins d'élevage de poissons

En comparaison avec une pisciculture traditionnelle, l'aquaponie permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau douce et le tout sans usage d'antibiotique. On parle d'un système fermé, mais c'est un abus de langage rectifie l’équipe d’ingénieurs agronomes de la Ferme intégrale, il s'agit en aquaponie d'un système recirculé.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

10 à 15% de l’eau est renouvelée chaque jour, une eau neuve provenant en priorité des collectes d’eau de pluie effectuées sur les 4000 mètres carrés de toitures.

À titre d’exemple, il faut en plein champ 60 litres d’eau pour produire 1Kg de tomate quand il en faut moins de 15 litres en système recirculé nous assure Gabriel Faysse.

À la Ferme Intégrale, on aime bien dire c'est l’agriculture 3 à 0. C'est zéro phyto, zéro pesticide, zéro antibiotique. Et de l'amont à l'aval de la production, tout est étudié, pour réduire l'ensemble des impacts environnementaux liés à notre activité.

Aucun traitement phytosanitaire n’est en effet prévu dans le potager flottant où seront privilégiés les nombreuses méthodes agronomiques qui ont déjà fait leur preuve, tels que la diversification des productions, le choix de variétés résistantes, l’utilisation de plantes compagnes répulsives ou encore l’introduction de certains insectes pour chasser les parasites.

Pour les bassins à poissons, l’eau sera stérilisée par simple lumière UV assez efficaces pour supprimer les pathogènes.

Gagner la confiance du consommateur

Le défi de la Ferme intégrale à travers l'aquaponie sera pour son fondateur de permettre aux consommateurs de retrouver des produits sains et bons dans leurs assiettes, à une échelle locale. Il ne s’agit évidemment pas de remplacer l’agriculture traditionnelle mais l’aquaponie offre une solution éco-responsable de production alimentaire pour les villes où la demande est grande et le foncier rare.

Avec l’aquaponie, on peut s’installer dans les zones périurbaines ou des zones industrielles et ainsi réhabiliter des zones mortes pour l’agriculture. L’implantation la plus pertinente de nos fermes est aux portes des villes.

Concernant la distribution, c’est la logique du circuit court qui s’impose, avec une limite de trente minutes de trajet de livraison autour du site. La clientèle visée : les magasins de producteurs, la grande distribution proposant des produits locaux, les traiteurs et les restaurateurs.

L'objectif de La Ferme Intégrale de la Baume d’Hostun est de produire quarante tonnes de sandre et soixante tonnes de légumes à l'horizon 2023. Alors que l’exploitation vient de débuter ce mois de septembre, les premiers légumes devraient être disponibles à partir de fin octobre, les premiers poissons frais ou fumés doivent être prêts pour Noël 2021. Des produits finis qui partiront directement du site puisqu’un atelier de transformation y a été intégré. La ferme a d’ailleurs été entièrement aménagée pour pouvoir accueillir du public aussi bien dans un but commercial que touristique. Car c’est bien lui avant tout qu’il faudra convaincre de la qualité du produit.

Avec un investissement estimé à 1,5 millions d’euros et 4 salariés pour faire fonctionner son exploitation, le jeune chef d’entreprise n’a pas manqué de courage pour se jeter dans la mêlée. Parti avec 125 000 euros de capital de création en 2019 pour développer un pilote technique dans une serre du lycée horticole de Romans, Gabriel Faysse a toute de même décidé de lancer le chantier en juin dernier grâce à une enveloppe de 300 000 euros de financement publique de la Région Rhône Alpes et le prêt de 100 000 euros qu’une seule banque a bien voulu lui prêter sur garantie européenne. Aucune autre n’a voulu le suivre.

Difficile d’obtenir des prêts auprès des banques quand votre projet n’existe que sur le papier. En matière d’innovation, on n’arrive à rien tant que l’on ne peut pas montrer que ça marche !

Ne reste plus qu’à espérer le soutien financier citoyen à travers une campagne de financement participatif de 500 000 euros qui se terminera à la mi-septembre juste avant le démarrage de l’exploitation prévu à la fin du mois.

Sûr de la pertinence de son projet, Gabriel Faysse vise les 900 000 euros de chiffre d’affaire annuels. Soutenu par les instituts de recherche Aquimer, Itavi et Terralia, il a a déjà en tête de dupliquer son modèle en périphérie des grandes agglomérations pour faire de la Ferme intégrale une véritable franchise. Innovante et audacieuse, cette nouvelle génération d’entrepreneurs monte sans attendre dans le train de la transition écologique, elle n’a plus peur de se lancer et de voir grand !