La Thaïlande, nouvel eldorado financier du football global

Il était un foot | Sur le terrain, les Thaïlandais sont encore loin de se hisser au sommet. Mais dans les tribunes ou autour des gros contrats, on se bouscule. Le foot business a la cote à Bangkok, qu'il s'agisse de promouvoir des clubs nationaux ou d'investir dans les plus gros championnats étrangers.

Crédits : Graham Hunt / Pro sports images LTD / DPPI - AFP

Le maillot de football thaïlandais, avec ses couleurs vives, fluorescentes même, des pubs pour la bière thaïe, c'est la tendance du moment dans les banlieues européennes. Un phénomène relativement jeune qui trouve son origine il y a cinq ans à peine avec l’arrivée de joueurs européens dans le championnat thaïlandais. De retour sur le Vieux Continent ces footballeurs professionnels se sont affichés avec leurs maillots thaïlandais. Succès immédiat.

Mais en Thaïlande, il n'y pas que les maillots qui rapportent de l'argent. Buriram United, Chonburi FC, Bangkok Glass FC, Muangthong United FC, Thai Port FC, Police Tero FC... Ces noms, inconnus en Europe, remplissent des stades, mobilisent des dizaines de milliers de spectateurs.

Une passion qui est encore plus visible lors des matchs de l'équipe nationale. Un acte de patriotisme en Thaïlande et dans toute l'Asie du Sud-Est. La dernière demi-finale de la Coupe d'Asie du Sud-Est entre la Thaïlande et la Malaisie a réuni près de 50 000 personnes dans le stade Rajamangala à Bangkok.

Normal, pourrait-on penser, quand on sait que le football est venu avec les Britanniques au XIXe siècle, et que la fédération est née en 1916. Pourtant, le professionnalisme est très récent en Thaïlande. Et c’est la professionnalisation qui a développé le rayonnement des clubs. Dans les tribunes, aux jeunes hommes se joignent désormais des femmes et des enfants. Dans les arrières-salles, les paris, pourtant interdits, prospèrent.

Loin de l'élite

Certes, la Thaïlande, 23e pays asiatique et 144e à l’échelle mondiale, n'est encore pas capable de se qualifier pour la Coupe du monde. Il n'empêche qu'elle progresse. Lors des qualifications du dernier Mondial, la Thaïlande est arrivée en tête de son groupe devant l'Irak (autre qualifié), face au Vietnam, à Taïwan et à l'Indonésie. Au tour suivant, en revanche, le miracle ne s’est pas produit. Mais la machine est lancée. Et pour la prochaine Coupe du monde, la sélection nationale est toujours en lice pour se qualifier.

Car sur le terrain, le niveau des jeunes joueurs thaïlandais progresse. Au point d’être remarqué bien au-delà des frontières du pays. Les grands clubs européens, jusqu’ici "exportateurs" de joueurs, viennent y repérer des talents. La Juventus de Turin a créé une "Académie" pour les jeunes les plus doués, tandis que les principaux clubs de la Premier League britannique, en particulier Arsenal, viennent tous les ans à l'académie de Ban Bung pour recruter.

Tandis que la Thaïlande attire les sélectionneurs étrangers, les Thaïlandais, eux, investissent en masse dans le foot business. En particulier, sur le marché anglais, le plus riche au monde.

Proche de la fortune

Pionnier en la matière, l’homme d’affaires Vichai Srivaddhanaprabha, qui a fait fortune dans les boutiques hors-taxes, a racheté le club de Leicester City en 2010. Un investissement heureux puisque quatre ans plus tard, le club des Midlands accédait à son seul titre de championnat ! Leicester City demeure le plus grand club financé par les Thaïlandais. Son stade, le King Power Stadium, porte d’ailleurs le nom de la société de Srivaddhanaprabha.

• Crédits : CARL RECINE - AFP

Au-delà de ses clubs, c'est désormais le championnat britannique que lorgnent les businessmen thaïlandais. En 2017, Yuengyong Opakul, 65 ans, a mis la main sur la League Cup pour 34 millions d'euros. Ce rockeur passionné, qui finançait déjà le Reading Football Club et les maillots d'échauffement du Chelsea Football Club, a ajouté sa boisson énergétique Carabao à la liste des sponsors de la Premier League.

Et il n'est pas seul. Les bières thaïlandaises s’intéressent fortement au Royaume-Uni, à ses clubs de foot et à ses stades. Deux grandes marques ont ainsi sorti leurs chéquiers : Chang Beer a payé 14 millions d'euros pour s’afficher pendant trois ans sur le maillot du club de Liverpool, l'Everton Football Club, tandis que Singha Beer s’est offert l'un des meilleurs club anglais, Manchester City, en plus du club de Leicester, décidément très thaïlandais.