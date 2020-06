L'Agriculture, coeur du green deal européen : avec quels moyens ?

Alors que la crise sanitaire pourrait bien déboucher sur la crise de plusieurs filières agricoles, les avis divergent sur la façon de réorienter notre modèle agricole européen. Certains estiment qu'il a démontré son efficacité pendant la crise, en permettant de nourrir une population confinée sans pénuries ou presque. D'autres pensent que la crise a mis en lumière notre dépendance : à la main d'oeuvre étrangère, aux intrants de synthèse (engrais et pesticides), aux importations, et de façon générale à tout ce qui permet de produire une nourriture la moins chère possible. Signe que ces préoccupations sont remontées jusqu'au cœur des institutions européennes, la Commission européenne a dévoilé le 20 mai dernier sa stratégie "Farm to Fork", feuille de route censée amener à une agriculture plus durable et plus souveraine. Un objectif ambitieux... mais des moyens flous.

L'Agriculture pendant la crise : constat de notre dépendance

"Il est vrai que l'agriculture, notamment française, première puissance agricole européenne, a pu nourrir les Européens dans leur ensemble pendant la durée de la crise sanitaire", admet Nicolas Girod, porte parole de la Confédération paysanne, syndicat agricole minoritaire signataire de la tribune #PlusJamaisça avec 17 autres ONG et associations. "Mais, ajoute t-il, d'une part on a vu que dans certains quartiers où vivent les populations les plus fragiles, l'accès à la nourriture a été parfois compliqué. D'autre part, la crise qu'ont vécue certaines filières de maraîchage, fraises ou asperges, à cause de l'impossibilité de faire venir de la main d'oeuvre étrangère, montre bien la dépendance de l'agriculture française. Une dépendance plus générale à ce que j’appellerais : la course au prix le plus bas."

Ce constat, d'un système agricole qui tire les coûts sociaux et environnementaux vers le bas pour être toujours plus compétitif et productif, Nicolas Girod n'est pas le seul à le dresser. Thierry Pouch, chef du service études et prospective des Chambres d'agriculture de France à Paris, et chercheur associé au Laboratoire REGARDS de l'Université de Reims, estime de son côté que l'agriculture européenne a bien tiré son épingle du jeu pendant la crise. "Mais, ajoute-t-il, la crise a révélé l'enjeu absolument stratégique que représente l'agriculture. Il est essentiel que, dans l'optique des crises à venir, l'agriculture européenne cultive sa souveraineté et l'autonomie alimentaire des Etats membres. Il faut que l'on conserve nos outils de production, et il faut repenser la façon dont les pouvoirs publics européens vont tirer le secteur agricole vers le haut. Il ne faudrait pas qu'il ne devienne une simple contrainte budgétaire."

Les instances européennes divisées

Sur le papier, l'Europe semble avoir enfin compris les attentes des consommateurs, qui n'ont pas délaissé les produits bio et locaux pendant la crise, au contraire. Mais aussi le rôle central que pourrait jouer le secteur agricole dans la lutte contre le réchauffement climatique ET dans la lutte contre la crise économique. Ainsi, le 20 mai dernier, elle faisait paraître sa stratégie "Farm to Fork", malgré des oppositions internes toujours grandes. Sans doute, estiment certains analystes en off, est-ce l'effet secondaire du bon résultat des partis écologistes aux dernières élections européennes, du lobbying des ONG, et enfin des enseignements de la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, cette stratégie affirme pour la première fois dans un document de cette nature, la volonté de réorienter le système agroalimentaire européenne vers plus de résilience.

Dans le même temps, la PAC, qui selon la Commission, doit être le levier de cette nouvelle stratégie, voit son futur budget révisé à la hausse. Autant de signes positifs, qui ne doivent pas faire oublier qu'au cœur des instances européennes, les oppositions à toute remise en cause du modèle agricole restent féroces et majoritaires.

Pour Pierre-Marie Aubert, coordinateur de l'initiative Politiques publiques pour l'agriculture européenne à l'IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales), "du point de vue des institutions européennes et de la profession agricole majoritaire, la crise a plutôt démontré qu'il fallait arrêter de s’embêter avec les contraintes environnementales pour pouvoir produire toujours plus et assurer la sécurité alimentaire. Un discours, continue-t-il, qui considère la sécurité alimentaire uniquement comme notre capacité à produire des tonnes équivalent calories. Ces acteurs là estiment donc qu'il ne faut pas réformer structurellement notre agriculture."

Et parmi ces acteurs, Tassos Haniotis, directeur "simplifictaion"de la Direction de l’agriculture à la Commission européenne, "Monsieur PAC", qui estimait très récemment dans un post public que l'avenir de l'agriculture européenne était de "produire plus", et que les accords commerciaux agricoles, de plus en plus critiqués, étaient une "clé" pour l'avenir. Bref, les stratégies pour l'avenir de l'agriculture restent très discutées, malgré les discours.

"De la ferme à la fourchette" : des objectifs clairs et des moyens flous.

Pour l'IDDRI, qui a analysé la stratégie européenne "Farm to Fork", si les objectifs sont ambitieux, ils s’appuient sur des indicateurs qui ne sont pas toujours clairs. Le think tank observe d'abord que pour la première fois, la Commission européenne "aborde de front et conjointement les questions de réduction de la consommation de produits animaux, des pertes et gaspillages, et d’usage des intrants de synthèse" (ndlr : les intrants de synthèse sont les divers engrais, pesticides activateurs ou semences chimiques). Première également : la Commission évoque la nécessaire réduction du volume de viande dans notre alimentation.

Le problème - outre que ce n'est pas seulement la viande mais l'ensemble des protéines animales (oeufs et lait) qui devraient être concernés selon l'IDDRI - c'est que nulle part dans ce document n'est abordé la question de la façon d'arriver à cet objectif : or c'est bien en envisageant un autre élevage (moins intensif, moins gourmand en protéines végétales importées, etc.) que ce but peut-être atteint. Ou pour le dire autrement, réduire la consommation, et donc la production, de viande c'est bien, mais soutenir une agriculture alternative qui le permette, c'est mieux.

Le problème est le même sur les intrants chimiques (pesticides et engrais de synthèse notamment) : la Commission fixe des objectifs ambitieux, mais ne dit rien de la façon dont on va mesurer la diminution (ou pas) de ces intrants. (Ici la feuille de route (en anglais) de la Commission sur ce sujet) On rappelle qu'en 2009, la France s'était fixé comme objectif de réduire de 50% la dépendance des agriculteurs aux pesticides d'ici 2025. Depuis, cette dépendance a augmenté de 13%...

Pour la question des moyens, la Commission européenne s'en remet à la future PAC. Et particulièrement aux "plans stratégiques nationaux", cette "feuille de route" que chaque Etat membre doit remettre à la Commission, et qui décrit comment le budget alloué par la PAC sera utilisé. Une "nationalisation" de la PAC très critiquée côté français, notamment parce qu'elle pourrait accentuer la compétition agricole entre Etats membres : si par exemple un pays décide d'allouer une part significative de son budget PAC au développement rural et à la bio diversité, quand un autre pays consacrera ce même budget à soutenir une production en particulier. Cette façon de faire pourrait diminuer les coûts de production dans certains pays et les renchérir dans d'autres.

Enfin ce texte, à la vision ambitieuse mais à la méthode floue, ne dit rien de la manière dont doivent être élaborés ces "plans stratégiques nationaux". Et notamment sur la nécessité ou non d'y impliquer d'autres acteurs que la profession agricole. Cette implication de la société civile dans l'élaboration de notre système agro-alimentaire, Nicolas Girod, de la Confédération Paysanne, y tient particulièrement. Pour lui, cette crise de la Covid a fait "prendre conscience aux populations que l'alimentation ne tombait pas du ciel, et que nos attentes de consommateurs et notre modèle agro-alimentaire devaient se reconnecter". "Cette prise de conscience, continue-t-il, doit servir aujourd'hui, a faire basculer les décisions politiques. Le débat actuel sur la PAC est un bon moment pour impliquer la société civile et la faire participer au débat. L'enjeu est global et doit sortir des cercles d'initiés agricolo-agricoles".

Un débat sociétal nécessaire que la Commission Nationale du Débat Public a pris en compte. Elle invitait chacune et chacun à débattre sur la stratégie agricole française en vue de la future PAC sur sa plateforme "ImPACtons", depuis le début de l'année. Un débat citoyen interrompu en raison de la crise sanitaire.