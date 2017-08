L'Alena, l'accord commercial Etats-Unis-Mexique-Canada, remis en cause

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada se réunissent jusqu'à dimanche pour renégocier l'Alena. Cet accord commercial, qui élimine la plupart des barrières douanières et financières entre les trois pays, a été signé il y a près de 25 ans. Il est remis en cause, notamment par Donald Trump.

C'était l'une des promesses de campagne électorale de Donald Trump : la renégociation de l'Alena, qualifié par le candidat républicain de "pire accord" jamais signé entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. La raison avancée ? Cet accord commercial signé fin 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1994 (NAFTA dans sa version anglophone pour North American Free Trade Agreement) aurait précipité les délocalisations d’emplois vers le Mexique où le coût de la main-d’œuvre est moins élevé. Quelques jours après son investiture, le président américain avait même fait planer la menace de se retirer purement et simplement de l'Alena, si les discussions autour de la renégociation n'étaient pas engagées. Ci-dessous les 3 principaux points d'achoppement :

Le déficit commercial des Etats-Unis

Le Mexique a suffisamment profité des Etats-Unis. Le déficit commercial massif et le manque d'aide sur une frontière poreuse doivent changer, MAINTENANT ! Donald J. Trump

Le Mexique est sorti gagnant de cette ouverture des frontières. Une issue qui n'était pas écrite d'avance, puisqu'en 1992, au moment de la signature de l'accord, le déficit commercial entre les Etats-Unis et le Mexique était favorable à Washington, qui avait un solde positif de 1,6 milliard de dollars.

Aujourd'hui, le déficit pour les Etats-Unis est de 60 milliards. Donald Trump en a donc fait un de ses arguments principaux pour plaider la renégociation. Le déséquilibre commercial est flagrant entre les deux pays : plus de 80 % des exportations mexicaines sont destinées aux Etats-Unis, alors que les exportations américaines vers le Mexique ne représentent qu'1,5% du PIB des Etats-Unis.

Ce déficit commercial explique en partie la croissance américaine atone. L'année dernière, elle a péniblement atteint 1,6%, son plus bas niveau depuis cinq ans. Donald Trump, lui, alors qu'il était encore candidat à la Maison Blanche, avait d'emblée annoncé qu'il visait les 4% de croissance. Pour y parvenir, il a annoncé une baisse massive des impôts, un plan d'investissement dans les infrastructures et une dérégulation de l'économie. Le rééquilibrage du déficit commercial des Etats-Unis pourrait également lui permettre d'atteindre plus rapidement ses objectifs de croissance, toutefois ambitieux : 4% de croissance annuelle, ça n'est pas arrivé depuis seize ans.

Mais le Mexique n'est pas le seul pays dans le viseur des Etats-Unis. Le Canada a réussi un maintenir un système de quotas pour le lait et les volailles, parallèlement aux accords de libre-échange. Selon Bernard Colas, avocat à Montréal et spécialiste en droit du commerce international, les Etats-Unis vont tenter de renégocier ce qui ressemble à une bulle canadienne de protectionnisme :

En Europe et aux Etats-Unis, les producteurs de lait et de produits agricoles reçoivent des subventions. Au Canada, on a adopté un système différent : les producteurs de lait, volailles et fabricants d’œufs ont un système de quotas. On produit une quantité de lait et de volailles suffisante pour couvrir les besoins du marché canadien. Evidemment pour avoir un système un peu fermé et qui dépend de la demande, il faut absolument que les produits étrangers aient un accès limité au marché canadien. Les Américains aimeraient bien augmenter leurs exportations de lait au Canada et voient d’un mauvais d’un mauvais œil notre système de gestion d’offre. Si on enlève ce système, on soumettrait les producteurs de lait à la concurrence internationale. Il y aurait donc une grande fluctuation du prix du lait, toutes les fermes laitières perdraient beaucoup de valeur et les banques pourraient rappeler leur prêt. Ça serait une catastrophe au niveau économique. L’Etat devrait subventionner et compenser les producteurs de lait, ça coûterait des millions.

Pour pouvoir avoir accès au marché canadien, les Américains devraient donc négocier des quotas supplémentaires à l'intérieur même de ce système de gestion d'offre, à hauteur de "1 à 2% du marché", selon Bernard Colas.

Écouter Écouter Bernard Colas, spécialiste en droit du commerce international : "Au Canada, il y a un système de quotas pour le lait et les volailles, que les Etats-Unis vont tenter de renégocier" Bernard Colas, spécialiste en droit du commerce international : "Au Canada, il y a un système de quotas pour le lait et les volailles, que les Etats-Unis vont tenter de renégocier"

Le droit du travail et la protection de l'environnement

Autre point de mésentente, et pas des moindres : l'emploi. Les Etats-Unis pointent du doigt la perte de millions d'emplois sur le sol américain, notamment dans l'industrie, comme le secteur automobile. Grâce à ses salaires attractifs, inférieurs à 80% à ceux pratiqués aux Etats-Unis, le Mexique a profité de nombreuses délocalisations. Un rapport du cercle de réflexion Economic Policy Institute va en ce sens : les Etats-Unis ont effectivement perdu 800 000 emplois entre 1997 et 2013.

Le problème, c'est qu'aucun mécanisme contraignant n'a été prévu au moment de la signature des accords de l'Alena pour encadrer le droit du travail. En arrivant au pouvoir en 1993, le président démocrate, Bill Clinton, a bien tenté d'ajouter deux accords parallèles au traité signé en 1992 par son prédécesseur républicain George Bush. Ces deux accords portaient notamment sur le droit du travail et la protection de l'environnement. Mais, comme le rappelle Bernard Colas, l'Alena ne peut pas imposer des sanctions commerciales aux pays qui affaibliraient par exemple leurs normes sociales pour pouvoir stimuler leurs exportations : "Il y a une commission qui est chargée d’analyser si un pays respecte ou pas ses lois, en matière d’environnement par exemple. Elle fait des rapports, si elle remarque que tel ou tel pays ne respecte pas sa propre loi. La commission mise sur le fait que des informations rendues publiques peuvent exercer des pressions sur le pays". Le Mexique est donc particulièrement visé par une renégociation des règles sur le droit du travail, étant le moins bon élève en la matière. Mais les autorités canadiennes et mexicaines pourraient trouver un terrain d'entente sur la protection de l'environnement. Le 1er juin, Donald Trump a annoncé une sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le président américain devrait donc être peu enclin à renforcer les règles environnementales au sein de l'Alena.

• Crédits : AFP

Le système d'arbitrage des différends

C'est le dossier sur lequel les Etats-Unis et le Canada ne transigeront pas. Il s'agit du chapitre 19 de l'Alena, qui traite de l'arbitrage des conflits entre pays signataires. Bernard Colas, avocat à Montréal et spécialiste en droit du commerce international, détaille le mécanisme en place : "Si le Canada veut faire appel d'une décision d'un tribunal américain, il peut saisir un arbitre neutre, que les parties choisissent, plutôt que d'aller en appel auprès de la Cour suprême américaine". Ce système a toujours été favorable au Canada, sur des dossiers comme celui du bois d'œuvre par exemple, un conflit qui mine les relations américano-canadiennes depuis des dizaines d'années. Les États-Unis affirment que le Canada subventionne ses producteurs de bois d’oeuvre et porte préjudice à l'industrie du bois d'oeuvre américaine, en favorisant le dumping. En guise de sanction commerciale, les Américains ont imposé à plusieurs reprises des tarifs sur les importations de bois d’œuvre canadien. Puisque le système de règlement des conflits n'arbitre pas en leur faveur, les Etats-Unis ont donc tout intérêt à renégocier le contenu du chapitre 19 de l'Alena. Au contraire, selon Bernard Colas, "le Canada tient mordicus à garder ce système-là, car s'il le perd, il sera soumis au diktat des tribunaux américains".

Écouter Écouter Bernard Colas, spécialiste en droit du commerce international : "Les Américains trouvent que c'est aberrant d'avoir ce système d'arbitrage des différends" Bernard Colas, spécialiste en droit du commerce international : "Les Américains trouvent que c'est aberrant d'avoir ce système d'arbitrage des différends"