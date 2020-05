Le Cercle des économistes et France Culture présentent les lauréats du Prix « La Parole aux 18-28 »

La Parole aux 18-28 : donner à la nouvelle génération l’occasion de prendre part aux débats

Initié par le Cercle des économistes et organisé avec France Culture, dans le cadre des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, le dispositif La Parole au 18-28 a pour ambition de donner à la nouvelle génération l’occasion de faire entendre sa voix et de prendre part aux débats. Le Cercle des économistes a sélectionné pour cette édition 120 jeunes de 18 à 28 ans, femmes et hommes, étudiants et jeunes actifs, de toute la France et de tout horizon qui participeront aux Rencontres Économiques les 3, 4, 5 juillet. Parmi eux, 81 candidats ont participé au Prix « La Parole aux 18-28 » en rédigeant un texte autour du thème des Rencontres Économiques « Agir Face aux Dérèglements du Monde – On va s’en sortir ! ».

Le Jury du Prix « La Parole aux 18-28 », présidé par Etienne Klein*, physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des sciences, a retenu 4 lauréats et leurs contributions.

Raphaël Grandeau, Ingénieur de Recherche auprès d’Air Liquide pour « Voyage à trois escales »

Ingénieur de Recherche auprès d’Air Liquide pour Sophia Guermi, Etudiante à Grenoble Ecole Management, en alternance chez Veolia pour « Chapitre 5 – L’épisode des “dérèglements du monde” »

Etudiante à Grenoble Ecole Management, en alternance chez Veolia pour William Honvo, Macroéconomiste à la Banque de France pour « Pour des lendemains qui chantent, Edition spéciale et fictive de la Gazette Provençale sur le thème l'action face aux dérèglements du monde »

Macroéconomiste à la Banque de France pour Sakina Menaa, Etudiante à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour« Le témoignage d’Atlantis : entre dystopie et prophétie »

Chacun recevra la somme de 1000 €

Un programme dédié aux jeunes pour les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence.

Les 120 jeunes sélectionnés auront l’opportunité de participer à deux Masterclass avec des personnalités de premier plan. La priorité des questions durant les débats et sessions des Rencontres, leur sera réservée, ils pourront par ailleurs profiter de rendez-vous exclusifs avec des conférenciers. Leurs contributions seront réunies dans un ouvrage : « Agir face aux dérèglements du monde – on va s’en sortir ». Le recueil sera publié à l’occasion des Rencontres Économiques le 3 juillet aux Editions Nathan.

Les Rencontres Économiques 2020 : des débats en ligne ouverts à tous et retransmis en direct.

Ouvertes et accessibles gratuitement pour tous, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, seront intégralement diffusées en direct depuis la Maison de la Radio à Paris ; à cette occasion, elles ont exceptionnellement été rebaptisées « Aix en Seine ». Le public pourra participer en ligne à l’ensemble des sessions et poser ses questions aux intervenants.

*producteur de la conversation scientifique sur France Culture (samedi 16h-17h)