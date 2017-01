Le chômage au plus bas en Europe depuis 8 ans

Le chômage baisse dans toute l'Union européenne selon les derniers chiffres publiés par Eurostat : près de 400 000 chômeurs en moins Espagne en 2016, et un record historiquement bas en Allemagne. Le point en carte sur les bons élèves et les décrocheurs de l'emploi en Europe.

Dans l’Union européenne à 28, le taux de chômage s’est établi à 8,3% en octobre 2016, en baisse par rapport au taux de 8,4% de septembre 2016 et à celui de 9,1% d'octobre 2015. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans cette zone depuis février 2009.

Cette baisse masque une très grande disparité des situations en Europe

Les bons et les mauvais élèves, si l'on veut. Mais c'est réducteur. A y regarder de plus près, la situation est plus complexe : On a les très bons, à commencer par l'Allemagne qui bat tous les records : le taux de demandeurs d'emploi est descendu à son plus bas niveau depuis plus de 25 ans. L'Allemagne est à 6 % de chômage.

Devant l'Allemagne , l'Espagne fait pâle figure avec ses 19% de sans emplois....Oui, mais l'Espagne voit reculer le chômage à toute allure : sur un an, elle enregistre la plus importante baisse de son histoire avec près de 400 000 chômeurs en moins ! Qu'on le veuille ou non, c'est une décrue considérable....Une décrue qui s'explique surtout par une remontée de l'emploi dans le tourisme, essentiellement dans les services...Ce qui signifie que cette amélioration n'est pas forcément durable. Mais enfin, elle existe. Cela permet de classer l'Espagne, non pas comme un bon élève de la classe européennes, tel que les Pays bas, l'Autriche ou la Pologne, mais comme un pays prometteur.

Et à côté, vous avez les pays qui peinent à faire refluer leur taux de chômage... Parmi les grandes économies, il y en a deux qui ne brillent guère par leurs succès : L'Italie et la France. L'Italie qui est apparemment plus mal en point avec plus de 11 % de chômeurs, quand la France est autour de 9,5 %. La France qui est pile dans la moyenne européenne, il est vrai, sauf qu'elle ne parvient pas à générer de l'emploi. Enfin, pas vraiment...Son taux de croissance de l'emploi est à la traîne de l'Union européenne. Avec quelque 0,2 %, c'est objectivement l'un des plus faibles, et cela c'est inquiétant pour la suite.