Le chômage, un thème de campagne...parmi d'autres

Priorité numéro un des Français, le chômage n'est d'après eux pas suffisamment traité dans la campagne présidentielle. Pour faire face au chômage de masse, les propositions divergent. Tandis que sur le terrain, les initiatives fleurissent. Un dossier signé Anne-Laure Chouin.

Les propositions des candidats en matière d'emploi ont, pour certaines, un sérieux air de déjà vu. Quant aux solutions imaginées sous les gouvernements précédents, elles ne résistent pas aux chiffres : un taux de chômage qui frôle les 10% de la population active, soit 3 millions de personnes qui recherchent un emploi. Et ce malgré la timide inversion des courbes du chômage tant attendue par le gouvernement.

Des expérimentations venues du terrain

Phénomène dans le phénomène : le chômage de longue durée. Les personnes inscrites à Pôle Emploi depuis plus d'un an ont statistiquement beaucoup plus de mal à se réinsérer dans l'emploi. C'est pour tenter de s'attaquer au phénomène qu'ATD Quart Monde a lancé en 2013 une initiative baptisée "Territoire Zéro Chômeur de longue durée" Le but : employer au SMIC et à temps plein des chômeurs de longue durée dans des territoires qui souffrent.

Reportage sur l'un des territoires choisi pour l'expérimentation, dans la communauté de communes "Entre Nièvre et Forêt", près de Nevers :

A Prémery, dans la Nièvre, territoire zéro chomage de longue durée

Créer de l'emploi ne veut pas dire nécessairement industrialiser quelque chose et sortir des produits. Notre produit à nous, c'est la création d'emploi. Pour aussi apporter quelque chose à une région qui est dévastée. Par exemple, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de bois, donc, les gens se chauffent au bois, mais la population vieillissante ne peut plus couper son bois. Donc, on va apporter ce service là. Idem pour des services de proximité. Jean-Louis Buisson, directeur de l'entreprise à but d'emploi (EBE) depuis 3 mois

Les régions et l'emploi : comment les attirer

Exemple à Toulouse, l'une des 6 métropoles régionales où les jeunes diplômés ont le plus de chances de trouver un emploi grâce à une offre en constante augmentation depuis l'an dernier. La ville, ensoleillée qui plus est, profite en particulier d'un secteur dynamique, l'aéronautique. Le reportage de Corinne Cutilla :

Qualité de vie et opportunités professionnelles pour les cadres. Et opérations séduction vis-à-vis des lycéens et étudiants organisées par la région ou l'union des industries de Midi-Pyrénées

Les candidats, le coût du travail et les conséquences sur l'emploi

Les positions des candidats sur le coût du travail dépendent de leur analyse de l'état du marché du travail en France, mais aussi de leur positionnement économique. Le récapitulatif des positions à droite et à gauche, à commencer par François Fillon, qui se réfère à l'Allemagne :

Le coût du travail vu par les candidats à la présidentielle

Vivre la précarité de l'emploi dans sa chair

En attendant un nouveau président, Paola, 42 ans, qui habite près de Nevers, fait partie comme elle dit "de ceux qui peinent et qui payent". Titulaire d'un bac, elle a passé 20 ans à enchaîner les contrats précaires. Sans que jamais ne lui soit proposée une embauche définitive :

"Je sais faire beaucoup de choses, c'est juste que du travail: il n'y en a pas"