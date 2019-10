Le difficile héritage des années Draghi

Les "moyens non conventionnels" de Super-Mario ont sans doute sauvé l'euro. Mais ils n'ont pas provoqué la croissance attendue.

Dans une semaine, le 1° novembre, Christine Lagarde succédera à Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. Il est temps de faire un bilan de la présidence Draghi et d’essayer de deviner ce que peut éventuellement faire d’autre sa successeuse.

"Tout ce qui sera nécessaire !"

Tout le monde en convient : Super-Mario a sauvé l’euro. Le 26 juillet 2012, alors que les tensions entre Etats appartenant à l’eurozone étaient très vives, que la spéculation misait sur son éclatement, que de nombreux économistes et observateurs politiques annonçaient « la fin de l’euro », Draghi a rétabli la situation en une phrase : « Whatever it takes ». Car présider une banque centrale est d’abord un exercice de rhétorique. En annonçant qu’il prendrait toutes les mesures, même les moins conventionnelles, même celles qui s’écarteraient des limites fixées par les Traités européens aux compétences de la Banque centrale..., Draghi a rétabli la confiance.

Et les mesures « non conventionnelles » ont suivi. LTRO (Opérations de refinancement à long terme), QE (Quantitative Easing = rachats massifs de dettes publiques, destinées à en alléger les coûts pour les Etats), taux d’intérêts écrasés jusqu’au zéro… Tout ce qui était possible du côté des politiques monétaires a été mis en œuvre. Au grand dam des Allemands, dont plusieurs représentants au sein de la BCE ont démissionné en signe de protestation.

En effet, si ces mesures exceptionnelles ont permis de sauver plusieurs Etats, menacés du défaut qui les menaçait (on se souvient de la légende « les Etats ne peuvent pas faire faillite… »), si elles ont sauvé l’euro, elles n’ont pas atteint les autres objectifs qu’elles poursuivaient.

Ni les investissements, ni la consommation n'ont été "relancés".

En théorie, et dans des conditions économiques normales, les baisses de taux d’intérêt ont pour vocation de doper la croissance, en poussant les entreprises à investir et les ménages à consommer davantage. Tel n’a pas été le cas. Les ménages ont préféré continuer à épargner – alors même que leur épargne ne leur rapporte plus rien. Les entreprises ont préféré racheter leurs propres actions, se désendetter, procéder à des fusions-acquisitions plutôt que de s’équiper de nouvelles machines ou de développer de nouveaux procédés. En France, en particulier, l’investissement privé est en train de s’effondrer : il était encore de 3,8 % du PIB en 2018, il est attendu à 1,4 % en 2020.

D’où la question : mais où sont passés les tombereaux d’argent frais déversés par la BCE ? En quatre ans, sous la direction de Draghi, la base monétaire de la BCE est passée de 1 200 à 3 200 milliards d’euros. Les liquidités surabondantes et les taux bas ont profité... aux marchés de capitaux et à l’immobilier. Des bulles ont ainsi été créées. Les mêmes que celles qui ont provoqué la crise de 2008, en somme…

Et les taux bas pénalisent terriblement les banques et les sociétés d’assurance : la marge d’intérêt est fonction du niveau des taux.

En outre, Draghi avait promis de rallumer un peu d’inflation : c’est aussi une façon discrète et relativement indolore de réduire le montant des dettes… Or, là encore contre toute attente, malgré le gonflement spectaculaire de la masse monétaire, les prix ne bougent guère. L’inflation n’est pas au rendez-vous. Même pas les 2 %, poursuivis par Draghi. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Ca ne marche plus, c'est tout.

Des mesures exceptionnelles, prise pour faire face à une situation d'urgence, devenues permanentes...

D’où le soupçon formulé récemment par Patrick Arthus : et « si le véritable objectif de la BCE » était non pas de faire repartir l’inflation, mais bien de « _maintenir la solvabilité budgétaire des pays de la zone euro en réduisant massivement les intérêts payés sur la dette publiqu_e ». En effet, « si les taux étaient normalisés », certains pays surendettés, - on pense en particulier à l’Italie, mais pourquoi pas la France ? – se retrouveraient dans l’incapacité d’assumer les charges financières de leurs dettes. C’est pourquoi, poursuit Arthus, « si le véritable objectif de la BCE est d’éviter la perte de solvabilité des Etats, la politique des taux d’intérêt nuls va être permanente, définitive… »

Or, ce qu’on reproche à Draghi, c’est précisément d’avoir maintenu des dispositifs destinés, à l’origine, à faire face à une situation exceptionnelle. On découvre à présent que l’exception est donc appelée à devenir la norme. Un expédient provisoire, une dose massive de remontant s’est muée en une drogue dont on ne saurait sevrer les bénéficiaires sans les mettre en danger de mort… La drogue du crédit gratuit.

"Tout cela est très aventureux"... et justifierait un changement radical de politique.

En outre, estiment la majorité des économistes allemands, comme Hans-Werner Sinn, cette stimulation permanente des économies européennes, qui ne tient plus compte des cycles – contrairement aux préconisations keynésiennes – est absurde dans la mesure où elle ne fait aucune différence entre les secteurs exposés à la concurrence extra-européennes, comme l’automobile, qui mériterait d’être soutenue face aux mesures douanières décidées par Trump, et ceux qui, comme le bâtiment, n’y sont pas exposés. « Tout cela est très aventureux », conclut Sinn, résumant le point de vue des Allemands, et dans le seul but d’épargner aux Etats d’affronter la nécessité de réduire enfin leurs dépenses, mine le crédit international de la BCE,.

Comme on le devine, la capacité de Christine Lagarde à changer de cap, même de façon marginale, se trouve de fait limitée. Lorsque la nouvelle directrice de la BCI prétend qu’elle dispose de nombreux outils dans la panoplie à sa disposition pour relancer cette croissance européenne désespérément atone, malgré tous les « stimuli non conventionnels » de Mario Draghi, on se demande bien à quoi elle peut bien faire référence. C’est plutôt la boîte à outils elle-même qu’il faudrait peut-être changer. Celle de Mario Draghi a été surutilisée. Avec des résultats bien décevants eu égard aux moyens tout à fait exceptionnels mis en œuvre.

Un pari personnel.

Risquons un pari. Si les démocrates l'emportent aux élections américaines de l'an prochain, ce qui est probable, il faut s'attendre à un changement de cap aux Etats-Unis. Il se traduira par un net regain d'inflation, destiné à financer des programmes sociaux ambitieux. La FED y réagira en remontant ses taux, comme elle doit le faire en pareille situation. Et la BCE, pour défendre l'euro, sera amenée à en faire de même.