Le Nobel 2020 d'économie aux experts américains des enchères Paul Milgrom et Robert Wilson

Pour clore la saison 2020 des Nobel, le jury de l'Académie suédoise des Sciences a choisi deux Américains : Paul Milgrom, 72 ans, et Robert Wilson, 83 ans. Sans surprise, car ils faisaient partie des favoris et correspondant au profil type de cette distinction contestée par certains pour surreprésenter les économistes orthodoxes et libéraux. Le duo est récompensé d'un titre qui n'était pas dans le testament fondateur d'Alfred Nobel et de près d'un million d'euros pour avoir "amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères" au "bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier".

Deux économistes de l'université de Stanford

Paul Milgrom et Robert Wilson, qui fut le directeur de thèse de Milgrom, sont deux économistes américains rattachés à l'Université de Stanford. Ils ont amélioré la théorie des enchères et même inventé de nouveaux formats d'enchères pour des biens et des services qui avaient du mal à être vendus par des canaux traditionnels.

Wilson a montré entre autres que les participants rationnels à une vente aux enchères avaient tendance à faire une offre inférieure à la situation optimale, de peur de trop payer. Quand Milgrom a formulé une théorie plus générale des enchères, qui montre notamment qu'une enchère génère des prix plus élevés lorsque les acquéreurs obtiennent des informations sur les offres prévues par les autres enchérisseurs au cours de l'enchère.

Des travaux utilisés pour l'attribution des fréquences 5G

Leurs théories ont eu des applications très pratiques. Ainsi, en 1994, les autorités américaines ont utilisé pour la première fois l'un de leurs formats d'enchères pour vendre des fréquences radio aux opérateurs de télécommunications, puis ces systèmes se sont diffusés dans le monde entier.

Et même si leurs découvertes ont été faites en grande partie avant l'avènement d'Internet, elles ont encore une grande résonnance dans le monde entier. Leurs travaux ont ainsi été utilisés pour l'attribution des fréquences 5G.

Interrogé juste après l'annonce du prix, Robert Wilson a reconnu ne jamais avoir participé à une vente aux enchères, hormis la vente d'une paire de bottes de ski sur eBay !

Pas d'originalité en tous cas dans le profil retenu cette année : le portrait-robot du Nobel d'économie est un homme âgé de plus de 65 ans, de nationalité américaine. L'âge le plus élevé parmi les six prix décernés. Avec quatre femmes lauréates, le millésime 2020 est plus féminin que d'habitude, même s'il n'égale pas le record de cinq en 2009. Dans un décompte publié ce lundi, l'Agence France Presse détaille par ailleurs la domination des universités américaines dans les Nobel scientifiques. Sur les 12 universités comptant plus de dix récompenses, neuf sont américaines, parmi lesquelles Stanford (23 prix), le MIT (20) ou encore l'université de Chicago (19). Outre Cambridge, seuls l'institut Max-Planck (Allemagne, 22 prix, dont deux cette année) et Oxford (Royaume-Uni, 10, dont un cette année) parviennent à s'intercaler parmi leurs concurrentes américaines.

L'an dernier, le prix institué par la Banque centrale de Suède, et décerné pour la première fois en 1969, avait distingué la Française Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leur approche expérimentale de la lutte contre la pauvreté.