Le Nobel d'économie à la Française Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer

Le 51e prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel a été attribué lundi à la Française Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee (né indien) et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Les trois lauréats enseignent aux États-Unis : au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour les deux premiers et à l'université de Harvard pour le troisième : "Les recherches conduites par les lauréats ont considérablement amélioré notre capacité à combattre la pauvreté dans le monde", précise le communiqué de l'Académie royale des sciences, "en seulement deux décennies, leur nouvelle approche expérimentale a transformé l'économie du développement, qui est désormais un domaine de recherche florissant".

Esther Duflo, seconde femme à recevoir ce Prix

Ce cru 2019 détonne à plusieurs titres : Esther Duflo, la lauréate française, est la deuxième femme à recevoir ce prix depuis qu'il a été créée en 1968 ; à 46 ans, elle est également la plus jeune récompensée de l'histoire. Abhijit Banerjee, 58 ans, est le mari d'Esther Duflo ; citoyen américain né en Inde, il est donc le deuxième non occidental à être récompensé, après Amartya Sen en 1998. Il était le directeur de thèse d'Esther Duflo au MIT, thèse consacrée à l'évaluation économique des projets de développement.

Michael Kramer, 54 ans, est américain et mène ses recherches dans les pays dits en développement, notamment en Afrique. Il avait mis en pratique cette approche expérimentale au milieu des années 90, "[démontrant] à quel point [elle] peut être puissante en utilisant des expériences de terrain pour tester diverses interventions susceptibles d'améliorer les résultats scolaires dans l'ouest du Kenya", explique l'Académie.

Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont ensuite réalisé des études similaires sur d'autres questions et dans d'autres pays. Leurs méthodes de recherche expérimentale dominent désormais l'économie du développement. Esther Duflo est l'une des économistes les plus célébrées dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Lauréate en 2010 de la médaille John Bates Clark (qui récompense les travaux d'économistes de moins de 40 ans), elle avait été choisie par la Maison Blanche en 2013 pour conseiller le président Barack Obama sur les questions de développement, en siégeant au sein du nouveau Comité pour le développement mondial.

"Je suis très honorée. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il était possible de gagner le Nobel aussi jeune", a réagi l'économiste après l'annonce. "Le prix Nobel d'économie a ceci de particulier par rapport aux autres prix, c'est qu'il reflète un changement dans le domaine économique, et que cela prend généralement du temps avant que la théorie ne soit mise en pratique", a-t-elle ajouté, interrogée en anglais par l'académie.

Conférence d'Esther Duflo donnée en janvier 2016 pour L’Université Paris-Sciences-et-Lettres (PSL) sur "comment repenser la pauvreté".