Le vélo électrique Angell : le rêve d’une ville sans voiture de Marc Simoncini

Demain l'éco | Parti sur les chapeaux de roues, le vélo électrique Angell a connu des débuts difficiles. Trop de demande sans capacité suffisante de production, la start up a dû s'allier à l’industriel Seb. Avec un objectif de produire 3000 vélos par mois, Angell veut devenir le leader mondial du vélo intelligent.

Angell, c’est le dernier projet de Marc Simoncini. "Sa dernière boîte", comme il dit, non sans le désir de finir une carrière d’entrepreneur sur un coup de maître car celle-ci représente un défi particulier. Tout d’abord c’est une passion qu’il nourrit pour le vélo qui l’a poussé à se lancer dans cette aventure. Même s’il avait déjà pu s’essayer à inventer un vélo de course haut de gamme avec son associé Jules Trecco, cette fois, c’est un vélo grand public et un vélo électrique qui a l’ambition de devenir le premier vélo intelligent au monde.

C’est au-delà de vendre des vélos aux gens, c’est aussi de l’ordre d’une mission que nous nous sommes donnée, celle de sortir la voiture thermique des centres villes. Je rêve qu’il n’y ait plus de voitures individuelles à essence à Paris et dans les grandes villes d’Europe.

Concernés par les problématiques de mobilité et d'écologie, les deux associés ont souhaité développer un produit innovant autour de la mobilité urbaine. C’est le vélo électrique qui s’est vite imposé, vu comme le moyen idéal de parcourir nos déplacements quotidiens de petites distances allant de 3 à 10 kilomètres, comme aller au travail, déposer les enfants à la garderie, faire ses courses. Mais pour démocratiser l’usage du vélo, la start up fait le pari qu’il faut inventer un vélo équipé pour accroître sa sécurité et le protéger du vol.

Le pionnier du vélo intelligent

Le vélo Angell est truffé de connectivités et de sécurités. Conçu comme un produit connecté entièrement autonome, avec son propre système d'exploitation et son propre algorithme d'assistance électrique pour pouvoir maîtriser toutes les parties du vélo et le faire évoluer en permanence.

Après deux ans de Recherche & Développement, Angell est devenu le premier vélo à assistance électrique, avec la vocation d'avoir toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les automobiles en termes de sécurité : alerte de chute, alarme, détection de mouvements, clignotants, feux de signalisation ou GPS. Pas un seul câble extérieur, le cadre est le plus léger possible et le designer Ora-ïto a dessiné un cadre avec des formes très épurées.

De la friteuse au vélo

Dopée par la pandémie et le confinement, la vente de vélo s’est envolée en France. Une demande qui ne peut être satisfaite par une production française. De nombreux composants ne sont plus fabriqués en France comme les freins ou les pédales. Le capteur de couple, le moteur et les cellules de la batterie viennent d’Asie.

Des fabricants hexagonaux existent, toutefois la plus grosse usine de vélo à assistance électrique se situe à Machecoul, en Loire Atlantique, et appartient à la Manufacture Française du Cycle, filiale du distributeur Intersport. 100 000 VAE en sortent chaque année, des vélos assemblés donc en France. Angell n’est pas la seule marque tricolore, se disputent également le marché Moustache ou encore Cycles Peugeot. Mais dans un marché largement dominé par les fabricants asiatiques, Angell est sans doute le vélo électrique dont la production est la plus localisée en France, revendiquant plus de deux tiers de sa valeur dans notre pays. Sans parler de la partie logiciels, toutes les cartes électroniques sont faites en France.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Le cadre est produit en France, sa particularité est d’être collé et non soudé, constitué de tubes en aluminium. Toutes les autres pièces comme la colonne de direction, le boîtier de pédalier, les pattes arrière sont coulées en fonderie à Vitrolles. Des pièces qui ensuite passent par un usineur et c’est à l’usine d’Is- sur-Tille à 25 kilomètres de Dijon que le vélo Angell est assemblé. Le groupe industriel (Tefal, Moulinex, Calor, Rowenta…) qui ne fabriquait que de l’électroménager a su être assez agile pour saisir l’opportunité de diversifier sa production nous raconte Sandrine Vannet, la directrice générale de Seb

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

En plein confinement, nous avons réaménagé 800 mètres carrés d’un magasin de stockage que nous avons utilisé pour accueillir un atelier dédié aux vélos. Notre métier c’est le savoir-faire de l’assemblage de produits complexes et technologiques. Avec plus de 160 pièces à assembler, c’est une réussite que nous devons à la dextérité et au savoir-faire de nos salariés.

Le groupe Seb, devenu partenaire industriel exclusif et actionnaire d’Angell, fabriquera bientôt autant de friteuses et d’autocuiseurs dans son usine historique d’Is-sur-Tille que de vélos, signe de son adaptabilité qui n’a pas été si compliquée à opérer selon Stéphane Zenadja, le directeur du site.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Le design, la qualité et l’innovation sont les atouts tricolores auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante. C’est grâce à ces produits à haute valeur ajoutée que nous tirons notre épingle du jeu face à la concurrence mondiale explique Stéphane Zenadja.

Lancée à la rentrée dernière, la production du vélos Angell devrait monter en charge de 1 500 vélos par mois en début d'année à 3 000 sorties d'usine d'ici la fin 2021 et permettre de créer une cinquantaine d’emplois chez Seb sur cette nouvelle activité. Une quinzaine de salariés travaillent pour la start up quand le réseau de "guardians" du service après vente qui est en train de se constituer dans toute la France sera constitué de techniciens-réparateurs majoritairement sous statuts d'auto-entrepreneurs.