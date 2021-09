Les jeunes inventeurs sauveront-ils la planète ?

Avec plus de 180 000 dépôts de brevets par an, l’Office européen des brevets vient de vivre deux années record, au point qu’elle estime que nous sommes entrés dans une ère d’invention et de progrès sans précédent. Seule institution publique européenne à pouvoir délivrer le précieux sésame qui protège les inventions pour vingt ans, elle offre aux créateurs et aux entreprises, le monopole de leur exploitation commerciale. Pour s’assurer d’une protection de qualité plus large que celle qu’offre chaque pays, comme l’INPI en France, l’OEB est le passage obligé. Son siège est à Munich et il dispose de bureaux à Berlin, Bruxelles, La Haye et Vienne où 6 400 agents sont chargés d’instruire et d’étudier toutes les demandes. Grâce à sa procédure centralisée de délivrance des brevets, il fait autorité dans pas moins de 44 pays, couvrant un marché de plus de 700 millions de personnes.

À noter qu’il faut compter environ 6 000 euros et trois ans de procédure pour obtenir un brevet européen. Un parcours dans lequel n’hésitent pas à se lancer les inventeurs et entreprises américaines, sud-coréennes, japonaises et chinoises, pays figurant toujours parmi les premiers pays à solliciter chaque année l’Office européen des brevets au côté de l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et les Pays-Bas.

Un tremplin pour les jeunes

L’innovation étant une des clés de l’économie européenne, considérée comme un véritable moteur de croissance, l’OEB inclut clairement pour la première fois à travers ce nouveau Prix des jeunes inventeurs les préoccupations mondiales en matière de développement durable. C’est une initiative majeure pour l’Office européen, estime son porte-parole, Luis Berenguer Giménez :

Nous avons créé ce Prix pour soutenir de jeunes esprits brillants et les inciter à rechercher des solutions durables pour résoudre certains des défis les plus urgents à l’heure actuelle. Nous croyons en la capacité de la jeune génération à trouver des manières créatives d’utiliser la science et la technologie visant les objectifs des Nations unies.

En étant associé au prestigieux Prix de l’inventeur européen, ce nouveau Prix pourrait devenir un véritable tremplin pour les jeunes inventeurs. Rejoindre les rangs des finalistes et des lauréats du Prix de l’inventeur européen est l’occasion de bénéficier d’un très vaste réseau scientifique et d’opportunités économiques, et d’obtenir une reconnaissance et une visibilité considérables. En 2021, la couverture médiatique du Prix a permis d’atteindre plus de 900 millions de personnes, ce qui peut être un véritable accélérateur pour faire avancer les idées de ces jeunes inventeurs. De plus, ce prix est pour la première fois accompagné d’une récompense financière de 20 000 euros pour les aider à transformer leurs travaux en solutions concrètes.

En pratique, pour y participer, les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 1er octobre 2021, en remplissant le formulaire en ligne. Chaque candidature sera évaluée par un panel interdisciplinaire d’experts de l’OEB qui soumettra ensuite une présélection à un jury international indépendant. Le jury désignera trois finalistes : le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de remise du prochain Prix de l’inventeur européen, qui aura lieu au mois de juin 2022.

En 2021, c’est l’allemand Karl Leo qui a remporté le prix dans la catégorie "Œuvre d’une vie" pour son travail sur les diodes électroluminescentes organiques (OLED). Son invention est présente de nos jours dans près d’un smartphone sur deux !

Inventer pour l’avenir de la planète

Avant la création du Prix des jeunes inventeurs, le Prix de l’inventeur européen avait mis à l’honneur de nombreux jeunes innovateurs, tels que le Suédois Mehrdad Mahdjoubi, qui n’avait que 28 ans lorsqu’il a été nommé finaliste du Prix 2018 pour avoir créé la toute première douche en circuit fermé, grâce à son travail pour la NASA.

Conscient que les pénuries d'eau douce touchent de nombreuses régions dans le monde, Mehrdad Mahdjoubi a rapidement perçu le potentiel d'une telle technologie sur Terre.

On se demandait s’il était possible de reproduire sur Mars le même niveau de vie que sur Terre. C’est là que je me suis rendu compte que nous devions gérer nos ressources plus intelligemment.

Dès la phase de conception, Mehrdad Mahdjoubi a rapidement réalisé que protéger son travail intellectuel serait crucial pour la commercialisation de son invention dans un domaine dominé par de grands acteurs. Le jeune chercheur savait que les grandes entreprises remettraient en question presque toutes les étapes du processus de développement, et il avait besoin d'une stratégie de brevetage solide pour protéger sa technologie.

Quand nous avons mis au point cette nouvelle technologie, il était primordial de la breveter pour nous protéger en tant que nouveaux venus sur le marché, en tant qu’innovateurs. C’était en fait notre plus grande priorité.

Après avoir conçu un prototype en 2012, Mehrdad Mahjoubi a déposé sa première demande de brevet et a ensuite étendu sa protection aux composants clés du système. L'"Oas" fait aujourd'hui l'objet de plusieurs brevets européens et internationaux portant sur différents éléments du système. La douche en circuit fermé de Mehrdad Mahdjoubi, dans laquelle ne circulent que cinq litres d'eau, a créé une nouvelle possibilité d'économiser l’eau de la salle de bains - un domaine qui n'avait vu que très peu de changements depuis un demi-siècle.

Basée à Malmö, en Suède, avec des bureaux aux États-Unis, Orbital Systems emploie plus de 50 personnes et produit près d'un millier de systèmes "Oas" par an. Depuis son lancement, le jeune entrepreneur assure que son système a permis d'économiser près de 13 millions de litres d'eau.

Autre exemple en France, Agnès Poulbot a remporté le Prix en 2018 dans la catégorie "Industrie" : elle a mis au point chez Michelin un nouveau pneu pour poids lourd qui se régénère tout au long de son utilisation. Mathématicienne spécialisée en modélisation 3D, elle a fait breveter un nouveau design de bande de roulement de pneus qui permet au fil des kilomètres de révéler une seconde bande pourvue d’arrêtes et de sculptures. Non seulement son invention améliore la durabilité des pneus tout en assurant des performances et une adhérence constante tout au long de leur vie, mais elle permet également de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 qui y sont associées. Agnès Poulbot estime que si tous les pneus Michelin Poids Lourds en Europe étaient dotés de cette technologie, cela permettrait d’éviter chaque année l’équivalent d’un mois d’émissions de CO2 d’une ville comme Paris.

L’OEB a toujours veillé à honorer des inventeurs qui proposent des solutions durables, comme Carmen Hijosa, finaliste du Prix de l’inventeur européen 2021 pour l’invention d’un nouveau matériau fabriqué à partir de feuilles d’ananas que des marques du monde entier utilisent comme alternative au cuir.

Parmi d’autres exemples, l’ingénieur néerlandais Gert-Jan Gruter, finaliste en 2017 pour avoir inventé des bouteilles en plastique végétal, l’équipe des Danois Tue Johannessen et Ulrich Quaade, finalistes en 2016 pour leur solution contre les émissions automobiles polluantes, ou encore les ingénieurs mécaniciens américains Eben Bayer et Gavin McIntyre, finalistes en 2019 pour avoir développé un emballage durable à partir de champignons.

La santé, un champ d’innovation français

Signe des temps, le baromètre de l’OEB montre que les innovations dans le domaine de la santé ont porté les demandes de brevets en 2020. Le domaine des technologies médicales est même redevenu le 1er secteur d’innovation à l’OEB en 2020, une place occupée par la communication numérique en 2019.

Les inventeurs français ont d’ailleurs été particulièrement prolifiques dans le secteur de la santé.

En termes de demandes de brevets européens, la France enregistre une forte croissance en particulier dans les technologies médicales ( 17,5 %, 576 demandes) et dans les produits pharmaceutiques ( 21,8 %, 472 demandes) qui se positionnent dans le top 5 des secteurs les plus dynamiques de l’hexagone.

Au niveau européen, la France occupe d’ailleurs à chaque fois le top 3 des pays les plus innovants, que ce soit pour les technologies médicales, les produits pharmaceutiques ou encore les biotechnologies. Cette performance s’explique en grande partie par la vivacité d’acteurs clés comme l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ou encore les grands groupes pharmaceutiques à l’instar de Sanofi.

L'histoire de Patrizia Paterlini-Bréchot démontre combien il est important de déposer des brevets dans un secteur tel que la recherche qui peut sauver et améliorer des vies. Cette chercheuse en oncologie a été nommée parmi les trois finalistes du Prix de l'inventeur européen 2019 de l'Office européen des brevets pour avoir mis au point une méthode de filtrage du sang qui permet un dépistage précoce du cancer.

Son invention permet aux médecins de détecter les cellules cancéreuses dans un échantillon de sang bien avant qu'une tumeur ne puisse être détectée grâce aux méthodes classiques d'imagerie médicale. Une détection qui intervient avant même que le patient ne développe des métastases, un stade de propagation où 90 % des patients perdent leur combat contre la maladie.

Le marché mondial du dépistage des CTC était estimé à 8,2 milliards d’euros en 2017 et devrait atteindre 24,9 milliards en 2023. Patrizia Paterlini-Bréchot est une véritable pionnière sur ce marché. Son test ISET est disponible en France depuis février 2017 pour un coût qui avoisine les 500 euros, pour l'instant pas encore couvert par l'assurance maladie. La profession médicale a besoin d'autres essais cliniques pour établir les lignes directives à suivre, des essais qui nécessitent d'importants financements. Néanmoins, le procédé a déjà été validé par plus de 70 études scientifiques indépendantes menées sur plus de 2 000 patients atteints de différents types de cancer, et sur quelque 600 personnes non touchées par la maladie.

Non seulement un brevet protège vos découvertes mais il donne également de la visibilité dans un domaine qui nécessite de gros financements. Evidemment il est aussi preuve de reconnaissance pour votre travail, car le public ne le sait pas toujours mais nous travaillons comme des fous pour améliorer la vie des gens !

Le travail continue. En effet, le prochain défi de Patrizia Paterlini-Bréchot est de trouver comment identifier la partie du corps dont un cancer est originaire, car cela en faciliterait le dépistage. Son plus grand souhait est que l'ISET devienne un examen de routine et que son invention puisse bénéficier à tous.

Si l’OEB vient souvent récompenser de longues années de travaux de chercheurs, son nouveau Prix des jeunes inventeurs pourrait toutefois être l’occasion de faire émerger des jeunes qui œuvrent hors champs institutionnels ou académiques. Car de l’urgence climatique pourrait bien naître la prochaine génération d’inventeurs qui sauvera la planète et l’OEB d’être prêt à les soutenir et à faire entendre leur voix.