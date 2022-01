Léviathan Dynamics : une climatisation écolo sans gaz fluoré

Réfrigérateurs, climatiseurs, aérosols, tous contiennent des gaz fluorés dits HFC dont les effets sur le réchauffement climatique ont été jugés 3 500 fois plus néfastes que le CO2. Leur présence dans l'atmosphère a été observée, liée aux fuites observées sur tous les appareils en service, défectueux ou en fin de vie dont le recyclage n'est d'ailleurs pas assuré. Ces gaz fluorés n'existent pas à l'état naturel mais sont produits par l'industrie qui les utilisent pour tous les systèmes réfrigérants. C'est aujourd'hui la source d'émissions de gaz à effet de serre à la croissance la plus rapide. 80% des véhicules dans le monde sont équipés de climatisation et l'installation de climatiseurs augmente de 10 à 15% par an, soit 700 millions de nouveaux climatiseurs à travers le monde d’ici 2030 et 5,6 milliards d’ici 2050. Des systèmes de surcroit très gourmands en électricité.

Pour enrayer ce cercle vicieux, une réglementation s'est mise en place. Depuis le protocole de Montréal adopté en 1987, qui a déjà permis la suppression définitive des fluides réfrigérants, les plus nocifs à base de chlore, un amendement adopté à Kigali en 2016 prévoit leur abandon progressif sur la planète d'ici 2050, quand un règlement européen prévoit la réduction de 80% des utilisations de ces gaz fluorés d'ici 2030.

L'eau comme fluide réfrigérant

Il existe des moyens de climatisation plus écologiques grâce à l'eau notamment. Sur un principe de thermodynamique bien connu, l'évaporation de l'eau est un moyen de rafraîchissement naturel, identique à la transpiration pour l'homme. L'eau sur la peau s'évapore en absorbant la chaleur du corps.

Dans leur atelier de la Courneuve, Karino Kang et Alan Chauvin, les deux cofondateurs de Léviathan Dynamics, planchent depuis cinq ans sur un climatiseur qui n'utilise que de l'eau pour rafraîchir l'air. Son fonctionnement ne diffère pas d'un climatiseur classique. Les solutions techniques pour obtenir du froid comportent bien toujours quatre phases avec un évaporateur, un compresseur, un condenseur et un étendeur, nous expliquent les deux ingénieurs. Mais ils ont concentré leur innovation au niveau du compresseur. C'est en effet la pièce maîtresse : le compresseur est chargé de comprimer la vapeur d'eau.

Notre ambition est de remplacer complétement les fluides réfrigérants fluorés très nocifs pour l'environnement par un fluide naturel comme l'eau, sans impact pour la planète. Si l'eau est l'élément naturel le plus évident pour refroidir, il n'est pas assez dense pour concevoir des systèmes de taille compatible avec les usages. Une problématique que les nouvelles technologies nous permettent de dépasser aujourd'hui.

Ce n'est plus l'heure des compromis estiment les deux ingénieurs qui visent le double objectif de mettre au point un climatiseur qui non seulement réduit à zéro ses émissions de gaz à effet de serre mais qui sera moins énergivore, en réduisant d'au moins 30% sa consommation d'électricité.

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant l'industrialisation. Nous avons prouvé aujourd'hui la performance et la durabilité de notre machine mais il nous reste encore quelques améliorations à lui apporter en terme de taille et de niveau sonore en fonctionnement.

En effet, l'eau étant moins dense que des gaz fluorés, le compresseur doit pouvoir tourner à 90 000 tours minutes soit 30 fois plus vite qu'un compresseur conventionnel. Une prouesse technologique qu'il va falloir toutefois rendre plus silencieuse pour qu'un jour les climatiseurs de Léviathan Dynamics puissent être installer chez les particuliers.

En attendant, le compresseur mis au point par Léviathan Dynamics trouve dès aujourd'hui des applications dans l'industrie. Une machine de traitement d'effluents industriels permettant d'évacuer les déchets ultimes ou encore une machine de refroidissement pour la plasturgie. Pour Naoufel Menadi, qui vient de rejoindre l'équipe de Léviathan pour accompagner sa phase d'industrialisation, ce nouveau système permet aux industriels un saut technologique qui devancerait la réglementation F-Gaz promue par l'Union européenne.

Les industriels n'auront pas le choix. En 2025, il y aura la prochaine étape de la règlementation F-Gaz mais de nouvelles contraintes vont apparaître en 2030 et 2050. Notre solution est applicable et leur permettra plutôt que de toujours courir derrière la règlementation, d'utiliser dés maintenant des équipements qui sont réellement sans impact sur le réchauffement climatique.

La jeune pousse qui travaille avec le Centre d'efficacité énergétique des systèmes de l'Ecole des Mines à Paris et l'Ademe a signé un partenariat avec Ariane Group en Guyane pour développer leur machine. Une collaboration qui devrait faire décoller leur projet.