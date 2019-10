Lubrizol : un géant américain de la chimie presque centenaire

Repères | Lubrizol n'est pas qu'une usine à Rouen, spécialisée dans la fabrication d'additifs pour les huiles pour moteur, les carburants et les fluides pour les lubrifiants industriels. C'est avant tout un groupe mondial, né aux Etats-Unis il y a près d'un siècle et appartenant depuis 2011 à Warren Buffet.

Déjà en 2013, Lubrizol faisait les grands titres à cause d'une odeur d'oeuf pourri arrivée jusqu'à Paris. Mais depuis une semaine et l'incendie de son site rouennais, la marque fait face à une catastrophe d'une toute autre ampleur. Un coup dur pour ce géant de la chimie implanté dans plus de 100 pays.

"Croître mais sans excès"

Tout commence en 1928 à Cleveland, dans l’Ohio. Deux étudiants en sciences appliquées décident de créer une société pour accompagner l'expansion de l'industrie automobile. Leur première vente à succès : des lubrifiants pour empêcher les ressorts pneumatiques de grincer.

Viendra ensuite un autre produit qui préviendra des risques de surchauffe du moteur. Ce produit nommé Lubri-Zol donnera son nom définitif à l'entreprise.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la compagnie américaine fournit les produits nécessaires pour l'entretien des véhicules de l'armée puis se concentre sur les additifs utilisés par l'industrie pétrolière.

Dans les années 50, Lubrizol est déjà fort de 5 000 employés, avec une maxime : "Croître mais sans excès".

En 1954, la marque s'installe en France, à Rouen, où se trouvent le siège social et l'usine classée Seveso dans laquelle s’est déclenchée l’incendie. Avant ce spectaculaire incendie, l'usine située sur les bords de la Seine avait déjà connu des fuites de mercaptan, un gaz dégageant une mauvaise odeur de chou ou d'oeuf pourri, en 1989 et en 2013. Cette année-là, les émanations avaient été ressenties jusqu'en Grande-Bretagne et à Paris.

Deux autres sites, également classés Seveso, sont implantés à Oudalle, près du Havre, et à Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques. La France constitue encore la principale filiale étrangère du groupe et un long communiqué au sujet de l'incendie rouennais a été publié sur le site du groupe (en anglais et en français).

Acheté plus de 6 milliards d'euros par Warren Buffet en 2011

Au cours des années, Lubrizol entre en bourse, se diversifie, notamment à coup d’acquisitions. Elle fournit désormais aussi des additifs pour l'industrie cosmétique ou agroalimentaire et paraît si attractive en 2011 qu'elle tombe dans les filets de Warren Buffet. A 80 ans, le milliardaire américain met sur la table plus de 6 milliards d'euros pour l'acquérir, via sa holding Berkshire Hathaway. A l'époque, Guy Spier, directeur du fonds Aquamarine, expliquait dans Le Monde que le modèle de la société est comparable à celui de Coca-Cola, avec "un avantage de taille : imposer ses prix à ses clients car sa technologie n'est pas imitable".

Aujourd'hui, le groupe emploie près de 9 000 personnes à travers le monde et vend ses produits dans plus de 100 pays, avec une majorité de sites de production en Amérique du Nord et latine, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2018, son chiffre d'affaires était en hausse de 8% sur un an, à un peu plus de 6 milliards d'euros. Avec des produits aussi divers que son système BlazeMaster® de lutte contre l'incendie, choisi pour protéger l'immeuble le plus haut du Brésil, son procédé pour des systèmes d'impression textile "rentables, moins énergivores et capables de générer moins de déchets" ou encore sa "ligne de produits unique destinée à embellir et à nourrir le cuir chevelu". Il le clame sur son site internet : "la moitié des consommateurs dans le monde utilise au moins un produit utilisant sa technologie".

