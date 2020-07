Manque de bras dans l'agriculture : la solution robotisation ? 

Identifier une framboise mûre, s'en rapprocher très lentement, la saisir de ses deux bras d'acier, délicatement la déposer : le robot qui sait le faire existe déjà.

Il a fait sa première démonstration il y a un an en Angleterre, et a été surnommé ROBOCROP, crop comme récolter. Il peut cueillir 25 000 framboises par jour, contre 15 000 pour un humain travaillant 8 heures par jour. Pour voir à quoi il ressemble, suivez ce lien qui vous mènera à l'article du Guardian dans laquelle est postée une vidéo.

Si ce robot est né outre-Manche, c'est parce qu'après le vote du Brexit, les agriculteurs britanniques ont eu du mal à recruter de la main d'oeuvre étrangère, et que le gouvernement a débloqué 130 millions de livres pour la recherche agricole, et l'aide à la transformation des exploitations.

Les mêmes causes produiront les mêmes effets après la Covid-19, prévoit une note d'étude que vient de publier le CEPII, le centre d'étude et de prospective d'informations internationales.

En France, 34% des emplois dans l'agriculture sont des emplois saisonniers, et dans ces 34%, un quart vient de l'étranger. Les données sont difficiles à trouver reconnaît le chercheur, mais cela représenterait 200 000 personnes par an.

Pourrait-on remplacer cette main d'oeuvre par de la main d'oeuvre locale mieux payée ? Les Etats-Unis ont essayé en 1964, leur frontière a été fermé aux 500 000 travailleurs agricoles mexicains, l'objectif n'a pas été atteint rapporte une étude récente citée par le Cepii.

Clemens et al. (2018) ont étudié la fermeture d'une frontière américaine politique qui, en 1964, conduit à l'exclusion d'environ un demi-million de salariés saisonniers mexicains (braceros) de l'agriculture. L'objectif était d'améliorer salaires et emploi travailleurs agricoles locaux. Mais les résultats de Clemens et al. (2018) montrent qu'au lieu de se tourner vers la main-d'œuvre locale pour faire face à la pénurie de saisonniers étrangers, les agriculteurs américains ont remplacés le travail par du capital physique, quand c'était possible, et sinon, qu'ils ont réduit leur niveau de production. Citation de l'étude du Cepii.