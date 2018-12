Matières à penser | « Mauvais départ pour le siècle : comment préparer l’avenir ? » par Dominique Rousset

Une nouvelle série, au carrefour de l’économie, de l’écologie et de la science, à partir d’un constat amer auquel, en cette période de Noël, nous tenterons d’opposer des réponses positives. Oui, le siècle nous semble assez mal parti et il n’est pas certain que nos sociétés et leurs gouvernants aient pris toute la mesure des enjeux démographiques, écologiques et sociaux qui sont devant nous. Cinq émissions pour regarder vers le futur, s’interroger sur la réalité de l’emprise de l’humain sur la nature, admirer la puissance du vivant, s’inspirer d’idées nouvelles et des pratiques économes des populations démunies, enfin, rêver à un partage universel des ressources et des biens.

Mauvais départ pour le siècle : comment préparer l’avenir ?

Lundi 24 décembre

L’irruption de l’Anthropocène

Avec Catherine Larrère, Philosophe et professeure émérite à Paris I/Panthéon/Sorbonne.

Nos sociétés ne sont pas les premières à s’inquiéter des dégradations de l’environnement ou des menaces qui pèsent sur lui mais ce qui se passe depuis le milieu du XXème est sans précédent. Au point que le terme de crise environnementale, longtemps utilisé, n’est plus pertinent. Une crise atteint un pic puis trouve une issue ; elle est supposée temporaire. Ce n’est pas le cas ici. Aucun retour à la normale n’est prévu. Au contraire, la gravité et l’étendue des problèmes s’accroissent et accélèrent, déjouant les prévisions. On a donné un nom au phénomène, l’Anthropocène. Il pointe clairement la mainmise de l’humain sur la nature et sa capacité à la détruire. Cette interprétation est-elle pour autant satisfaisante ? Ne comporte-t-elle pas des ambiguïtés, des visions paradoxales ou réductrices ?

Mardi 25 décembre

Tout n’est pas perdu, vivons l’effondrement !

Avec Pablo Servigne, Scientifique devenu chercheur "in-terre-dépendant", auteur et conférencier.

(Co-auteur, avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, de Comment tout peut s'effondrer (Seuil, 2015), et Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018)).

Il se considère comme un catastrophiste raisonné. Catastrophiste « éclairé », pour reprendre les mots du philosophe Jean-Pierre Dupuy. Il assume le terme car il se veut réaliste. Il plaint plutôt ceux qui ne s’inquiètent pas de l’état de la planète. Voilà les vrais utopistes ! Il a écrit, il y a quelques années : Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie, à l’intention des générations présentes. Puis l’Entraide, l’autre loi de la jungle. Il vient de publier : Une autre fin du monde est possible. Résilience, expériences positives, générations à venir… Ou - c’est le sous-titre du livre - : « comment vivre l’effondrement et pas seulement y survivre ».

Mercredi 26 décembre

Sauver le vivant et se sauver avec lui

Avec Dorothée Benoît-Browaeys, Journaliste scientifique, biologiste de formation, elle anime Tek4life, plusieurs plateformes appelant à la responsabilité des acteurs publics et économiques face aux enjeux biotechnologiques.

Nous ne pouvons plus compter sur une amélioration de la situation des systèmes climatiques et vivants. Ils manifestent tous les signes de leur dérèglement. Le réchauffement du globe s’accélère au-delà des prévisions statistiques. Les populations d’espèces vivantes s’effondrent : en trente ans, 80% des populations d’insectes ou de phytoplancton dans les océans ont disparu.

Dans le moment où nous sommes, assure notre invitée, la question de la survie est posée. Sa réponse : Le véritable ressort du futur, c’est justement le vivant. Nous pouvons miser sur lui, l’imiter, imaginer avec lui le monde d’après, à condition de comprendre à quel point nous dépendons de lui et de manier avec précaution ses puissants outils. C’est la promesse de la bio économie.

Jeudi 27 décembre

Éloge de la frugalité

Avec Gilles Dufrénot, Économiste, Professeur Ecole économie Aix-Marseille.

Un autre regard sur les moyens de faire face à l’état de la planète abîmée, soumise à de grandes inégalités économiques et sociales et aux inquiétudes pour le XXIème siècle, bien « mal parti » : celui d’un économiste. Il vient de mener une enquête minutieuse dans un grand nombre de pays en développement et fait paraître : Les pauvres vont-ils révolutionner le XXIème siècle ? (Atlande, 2018). Eloge de la créativité et des capacités d’organisation sociale dont font preuve des populations démunies, qui ne demandent qu’à se prendre en mains. Démonstration par l’économie de la frugalité de la pertinence des réponses aux enjeux contemporains. A condition, pour les pays industrialisés d’accepter de « transcender le capitalisme » - c’est le sous-titre du livre.

Vendredi 28 décembre

Rêve et réalité autour d’un revenu pour tous

Avec Guillaume Allègre, Économiste à l’OFCE, centre de recherche en économie de Sciences-Po, spécialiste des questions de protection sociale et de fiscalité.

Dernier volet de la série avec l’exploration d’une idée déjà ancienne - ses premiers concepteurs l’ont proposée dès le XVIIIème siècle - qui resurgit dans nos sociétés troublées et fait débat : le revenu universel. Instrument de justice sociale dans un monde qui s’interroge sur le partage, voire la fin du travail, ce principe philosophique autant qu’économique et social interroge nos modes de vie, notre rapport à l’activité et au temps libre, notre vision de l’égalité et de la redistribution. Utopie, fantasme ou solution crédible pour l’avenir ? Des réponses avec notre invité qui a rassemblé et présenté plusieurs contributions dans un livre Pour ou contre le revenu universel (PUF, 2018).

