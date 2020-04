Monnaie, banques : 2 notions-clé d'économie en podcasts

"Avant l'invention de la monnaie, on faisait du troc", "le cash va bientôt disparaître", voici quelques unes des idées fausses dont cette sélection de podcasts propose d'expliquer comment elles ont pu se diffuser. Et au-delà, cette sélection d'émissions d'"Entendez-vous l'éco" contient des éléments de compréhension essentiels à propos de deux notions-clés en économie : la banque et la monnaie.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. La monnaie

Que savez-vous de la monnaie ? Instrument économique qui permet d'effectuer des paiements, la monnaie existe sous trois formes : métallique (les pièces), fiduciaire (les billets) ou scripturale (la monnaie immatérielle présente sur les comptes en banque). Mais ce sont surtout ses fonctions qui permettent de la définir : intermédiaire aux échanges, elle est aussi une unité de compte : elle permet d'évaluer la valeur d'un bien ou d'un service. Enfin, la monnaie est une réserve de valeur : elle permet l'épargne. La monnaie se distingue du troc en ce qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque, contrairement aux objets utilisés pour faire des échanges.

"Avant l'invention de la monnaie, on faisait du troc" : si cette idée reçue est une contre-vérité historique, le mythe persistant du troc est loin pourtant d'avoir été sans conséquence. Il a en effet servi aux économistes classiques d'élément clef pour fonder leur théorie de la valeur. Et notre conception moderne de valeur de la monnaie par exemple en découle directement.

Les espèces, le liquide, le cash, les pièces, les billets, autant de termes pour désigner une forme de monnaie en voie d'extinction... La multiplication des moyens de paiement numériques signe-t-elle la fin de l'appoint sonnant et trébuchant ? Une telle disparition est-elle seulement souhaitable ?

La digitalisation pousse vers les nouveaux moyens de paiement mais en France 68% des transactions sont encore en cash, et les arguments pour le conserver sont nombreux. La Suède est revenue récemment sur sa volonté de l'éradiquer, et New York vient d'interdire aux commerçants de refuser le paiement en espèces.

Ces émissions sont indiquées pour les classes de première et de terminale

2. La banque

La banque, une profession qui rassemble contre elle toutes les critiques depuis la crise de 2008. Un corps de métier dont la mauvaise réputation ne date pas d’hier mais qui est pourtant indispensable au bon fonctionnement de l’économie. Quelle est sa fonction ? En premier lieu, les banques doivent gérer les moyens de paiements des individus (espèces, cartes bancaires, chèques, virements...). Elles doivent également assurer la sécurité des transactions financières entre agents économiques. Enfin, elles doivent gérer l'épargne des individus et mettre en relation les agents à capacités de financement (ceux qui ont de l'épargne) et les agents à besoin de financement (les emprunteurs). La banque a donc également pour fonction d'accorder des crédits aux individus. A travers cette activité, les banques créent la monnaie scripturale (monnaie immatérielle) en circulation dans une économie. Mais derrière ce terme générique se cachent en fait plusieurs types de banques : les banques centrales, qui sont pilotées par les États et créent la monnaie fiduciaire et d'autre part les banques dites de second rang.

Du Lombard changeur de monnaie installé sur les places de Paris aux agences bancaires situées à tous les coins de rue en passant par les Rothschild et les Pereire, l'institution de la banque s'ouvre progressivement à un public de plus en plus large, redéfinissant ainsi le métier même de banquier.

La Banque centrale européenne, institution devenue incontournable depuis la crise de 2008, est pourtant mal aimée. C'est peut-être que le rôle qui lui a été attribué à sa création est mal compris. Mais c'est aussi que ce rôle a évolué et qu'elle a dépassé sa feuille de route initiale...

Ces émissions sont indiquées pour les classes de terminale

Pour aller plus loin…

La construction politique de la dette (4 x 58 min)

Construction politique ou levier de croissance, la dette est devenue le carburant du capitalisme mondial dans des économies de plus en plus assujetties aux marchés financiers. "Les dettes ne se payent pas avec des mots" écrivait Shakespeare, mais peut-être les mots peuvent-ils nous aider à mieux saisir les enjeux de ce crédit généralisé ? Souvent perçue comme un phénomène sans matérialité, déconnecté, la dette, dépassant ainsi l'entendement, n'en est pas moins un instrument politique de pouvoir et de contrôle. Car lorsqu'il s'agit de la réduire, l'impact sur les politiques publiques s'inscrit alors dans une froide réalité.

Les concepts abordés dans ces émissions dépassent les attendus du programme.