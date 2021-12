NewHeat : la low tech pour produire de la chaleur, la première énergie de l’humanité

Demain l'éco | Sur le principe du chauffe-eau solaire, l’entreprise bordelaise développe des centrales solaires produisant de la chaleur pour les industriels et les collectivités locales. NewHeat exploite 6 centrales en France et va construire en Croatie le plus grand site de production de chaleur en Europe.

La chaleur représente la moitié des besoins d’énergie de l’humanité quand l’électricité n’en représente qu'un quart. On en parle peu et pourtant c’est le gros sujet estime Hugues Defréville, cofondateur de NewHeat. Surtout quand on sait qu’en France et en Europe, plus de 80% de la chaleur produite provient de sources carbonées, surenchérit-il, regrettant que cette problématique soit souvent oubliée des stratégies de transition énergétique. Il devient pourtant évident que les efforts doivent se concentrer sur leur substitution par les énergies renouvelables pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et les premières cibles visées devraient être les sites industriels et les logements qui sont les deux plus gros consommateurs de chaleur.

Ce raisonnement logique a poussé les deux ingénieurs Hugues Defréville et Pierre Delmas à créer leur entreprise en 2015 pour devenir six ans plus tard fournisseur d’énergie renouvelable et leader de la chaleur solaire en France. NewHeat développe et gère aujourd’hui 5 centrales solaires. Deux d’entre elles produisent de l’eau chaude pour les villes de Narbonne et Pons en Charente Maritime quand les 3 autres sont intégrées dans les sites industriels de la papeterie de Condat en Dordogne, les malteries Franco suisses à Issoudun et la laiterie Lactalis à Verdun. Deux autres projets sont en cours de réalisation dans des fabriques de briques en terre cuite et de tuiles. NewHeat se développe également à l’étranger. Sélectionnée par l’Innovation Fund de la Commission Européenne, l’entreprise bordelaise vient de lever 7 millions d’euros pour un projet en Croatie qui deviendra le plus grand site de production de chaleur à usage industriel en Europe, avec l’objectif d’économiser 4 000 tonnes de CO2 par an.

Low tech et ingénierie

Le solaire thermique met en effet en œuvre une technologie simple qui s'apparente à celle du chauffe-eau solaire. Une centrale thermique est un champ de panneaux solaires en verre et tôle noire derrière lesquels serpentent des tuyaux où circule de l’eau. Sous l’effet du rayonnement solaire, l’eau peut chauffer jusqu’à 100 degrés et viendra alimenter des chaudières d’une usine ou d’un réseau de chauffage urbain. "Notre métier est de mettre nos tuyaux dans leurs tuyaux" résume sans détour Hugues Defréville.

Chaque composant de nos centrales est relativement simple. Cela peut être des capteurs solaires thermiques, cela peut être des systèmes de récupérations de chaleur fatale comme tout simplement un échangeur qui récupère de la chaleur dans des fumées d’une cheminée. Ensuite, nous, on met des tuyaux, des vannes, des pompes, des cuves. Pas de semi-conducteurs, pas de terres rares, pas de lithium : la base de la low tech.

Les panneaux solaires thermiques s’avèrent être beaucoup plus rentables ; avec un hectare, on obtient 3 mégawatts/heure de puissance et 80% de rendement, soit 5 à 6 fois plus que les panneaux photovoltaïques ou une surface 5 à 6 fois moindre.

• Crédits : NewHeat

Pour pallier le problème du stockage que posent les énergies renouvelables, les ingénieurs de NewHeat misent également sur des grandes cuves enfouies dans le sol ou des sondes géothermiques dans des puits de forage à 50 ou 200 mètres de profondeur. Avec ces solutions de stockage massif, la décarbonation totale des sites industriels sans aucun recours aux énergies fossiles est désormais envisageable.

Pour la chaleur, l’eau est la meilleure façon de stocker. Il n’y a aucun risque pour l’environnement, elle est peu chère, nous l’utilisons en boucle fermée et sa capacité calorifique est très dense.

La vraie contrainte de l’installation est de devoir être toujours implantée à proximité du site. La recherche d’un foncier adéquate déterminera la technologie employée. Évidemment, pas question de s’installer sur des terres agricoles, des forêts ou des zones humides mais plutôt sur des terrains à revaloriser comme bien souvent d'anciennes friches industrielles polluées.

• Crédits : NewHeat

Enfin, NewHeat ne crée pas de technologie, elle les combine, précise-t-il. Et c’est cette ingénierie qui constitue le savoir-faire de l’entreprise qui non seulement conçoit, construit mais aussi pilote ses centrales. Autant d’étapes qui prennent en général quatre ans pour mener à bien un projet dont elle prendra seule le risque financier. Un point essentiel pour encourager les industriels à engager leur plan de transition énergétique.

Mettre le pied à l’étrier

À la papeterie de Condat, en Dordogne, la toute première centrale thermique solaire installée en 2019 par NewHeat comprend 4 200 mètres carrés de panneaux solaires sur tracker, c’est-à-dire des panneaux mobiles qui suivent le soleil tout au long de la journée et permettent de produire 3 900 mégawatts par an.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Une centrale installée sur une ancienne station de stockage de boues papetières qui couvre 1% de la consommation annuelle d’énergie de l’usine. Cela pourrait sembler peu, l’industrie papetière est très énergivore. C’est même son premier poste de dépense nous explique Mathieu Introvigne, le responsable énergie de la papeterie de Condat. La pâte à papier arrive en début de chaîne à 94% d’humidité, de grande chaudière à gaz sont nécessaires pour la sécher pour qu’elle termine en fin de processus de fabrication à seulement 15%.

Ce projet a été le premier pas à l’étrier pour une prise de conscience écologique du groupe. Il nous a permis de réduire de 1 000 tonnes de CO2 par an notre bilan carbone.

Un projet qui a également signé le lancement du plan de transition énergétique de l’usine périgourdine au sein du groupe espagnol Lecta. Avec l’investissement de 12 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production de papier de cogénération, l’installation d’une chaudière à combustible solide de récupération dite CSR, lui permettra de réduire de près d’un tiers ses émissions de CO2, soit 20 000 tonnes de plus économisées par an. Une démarche responsable qui infuse jusque dans la fabrication, la papeterie de Condat étant la seule papeterie industrielle à produire du papier recyclé en France.

La France accuse toutefois un retard considérable en matière d’énergie solaire renouvelable déplore le président de NewHeat, citant l’exemple du Danemark où 60% de la population est raccordée à un réseau de chaleur contre 5 % dans l’hexagone, et où chaque réseau est alimenté par une grande centrale thermique solaire adossée à un site de stockage en fosse.

Le Danemark a prouvé que cette technologie fonctionne et pourtant ils ont bien moins de soleil que nous. Ils ont fait la preuve non seulement qu’elle fonctionne mais qu’elle est compétitive. C’est une question de connaissance mais aussi d’orientations des politiques énergétiques.

Mais dans un pays où l’électricité produite par le nucléaire est peu chère, difficile de penser en dehors de la boite.