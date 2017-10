En France on ne fait plus son beurre, ou plus exactement on ne parvient plus à acheter une plaquette au supermarché, impossibilité encore observée cette semaine, alors comment a-t-on réussi à faire disparaître le beurre d’un pays qui est sixième producteur mondial de lait ?

Pour Pierre Begoc, directeur des affaires internationales d’AGRITEL et notre invité aujourd'hui, parler de "pénurie" est peut-être un peu fort, des éléments structurels expliquant le phénomène, s'alliant également avec des points de conjoncture...

Aujourd’hui en octobre en France, on se rend compte qu’on est en avance de collecte, on a retrouvé des niveaux qui sont supérieurs à ceux de l’an passé et de l’année précédente : on a du lait. Mais la production de lait d’une vache n’est pas linéaire, en fonction de son alimentation, son cycle, on a des pics de saisonalité en fonction des pays. Pierre Begoc

Comment est-il possible qu'en France nous ayons une balance exportatrice nette en beurre et des rayonnages quasi vides ? Des arbitrages se sont opérés, je pense que le mode de contractualisation, les relations au sein de la filière sont à remettre à plat ; le débat est toujours le même : la hausse du beurre se répercute-t-elle sur la hausse du lait ? Mais on est sur des niveaux qui sont tout à fait moyens et on n’a pas eu l’impression que l’emballement du beurre se traduise par une remontée forte dans les campagnes... Pierre Begoc

Pénurie de beurre au pays des vaches laitières

