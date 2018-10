Les Français ont le sentiment que leur pouvoir d'achat diminue, ont-ils raison d'émettre des doutes sur la mesure du pouvoir d'achat ? Cette interrogation est justifiée nous explique l'économiste Philippe Herlin, auteur d'une enquête titrée "Pouvoir d'achat : le grand mensonge" publiée aux éditions Eyrolles.

Philippe Herlin a reconstitué une histoire des prix entre 1965 et 2015 à partir de catalogues de ventes par correspondance, de brochures publicitaires de supermarchés notamment. C'est donc chiffres à l'appui qu'il conteste les méthodes de calcul de l'INSEE.

Le pouvoir d'achat c'est la différence entre l’augmentation des salaires et l'inflation. Connaître l'augmentation des salaires c'est assez facile car tout est déclaré aux impôts, c'est une donnée simple à obtenir. Par contre mesurer l'inflation c'est déjà plus compliqué il faut faire des hypothèses : on détermine un panier des ménages en essayant de faire en sorte qu'il représente au mieux les habitudes de consommation de l'ensemble des Français. Philippe Herlin

Un autre procédé contestable utilisé par l'INSEE qui contribue à rogner la hausse des prix c'est "L'effet qualité".

"L'effet qualité" apparaît le plus important dans les produits technologiques mais aussi des produits alimentaires. Pour bien comprendre cet effet qualité : si vous achetez un nouvel iPad et que le prix est plus élevé que l'ancien, pour vous c'est clairement une perte de pouvoir d'achat parce qu'il coûte plus cher ! Mais l'INSEE va considérer que comme ce nouveau modèle est plus puissant, qu'il a plus de fonctionnalités, vous en avez plus pour votre argent donc "nous l'INSEE" on va mettre un prix égal ou même inférieur à l'ancien, ce qui fait que pour l'INSEE il n'y aura pas de hausse des prix... Ça tire vers le bas l'indice. Philippe Herlin