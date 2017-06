Réforme du code du travail : lignes de fractures

Accorder plus de flexibilité à l'entreprise, pouvoir déroger aux accords de branches, transformer le dialogue social... Dès sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait donné les grandes lignes de la réforme du droit du travail qu'il souhaitait. La nomination de l'équipe désormais à la manoeuvre autour d'Edouard Philippe et de la ministre du Travail Muriel Pénicaud a également imprimé une direction et une empreinte idéologique assez claires. Comme conseiller social, l'Elysée a choisi Pierre-André Imbert, ancien directeur de cabinet des ministres du travail sous Hollande et père de la loi El Khomri. Auprès d'Edouard Philippe, on trouve l'avocat Franck Morel. Dans une tribune en forme de méthode de travail, publiée par Le Monde quelques heures avant sa nomination comme conseiller relations sociales du Premier ministre, il résumait la philosophie de la réforme à venir. _“Un droit plus contractuel s’appuie sur un renforcement du dialogue social de terrain, mais aboutit aussi à rénover le paritarisme et le dialogue social de branche, qui organisent les garanties sociales et la solidarit_é.”

Les mesures envisagées font apparaître des lignes de fractures autour de trois grands thèmes : sécurisation, négociation et flexibilité. Comme le montrent les débats entre économistes et intellectuels invités sur France Culture depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors que les discussions et négociations sont en cours entre les partenaires sociaux et le gouvernement, revue d’arguments autour de ces principaux points de clivage.

1) Encadrer les indemnités prud'homales : une proposition à double tranchant

Parmi les gros morceaux de la réforme, il y a la manière de mettre fin à un contrat de travail : l'une des mesures les plus symboliques et disputées concerne les indemnités obtenues par les salariés qui vont aux Prud’hommes. Pour les cas de licenciement abusif ou "sans cause réelle et sérieuse", le gouvernement veut introduire des planchers et plafonds obligatoires. Autrement dit, encadrer les sommes qui pourraient être octroyées aux salariés. C’est pour cela que l’on parle de “barémisation”. Une mesure qu’Emmanuel Macron souhaite depuis son passage à Bercy en 2015. L'objectif, aujourd’hui réaffirmé par le gouvernement, est de donner aux entreprises une visibilité et une assurance permettant de lever les freins à l'embauche en CDI.

Anticiper les verdicts.

Le plafonnement des indemnités est une demande de longue date des organisations patronales : elles comparent régulièrement les décisions des Prud’hommes à la "loterie". De fait, d’une juridiction à l’autre, d’un collège à l’autre, les jugements et les indemnités accordées sont extrêmement différents.

Réduire l’incertitude pour les employeurs est donc l’argument le plus convoqué pour justifier une barémisation. Dans cette logique, un encadrement, ce serait plus de sécurité pour les employeurs - et en conséquence plus de créations d’emplois.

Une relation de cause à effet dont la réalité est parfois contestée. Dans Les Matins consacré à la "Loi travail : le code à changer ?", l'économiste David Spector estimait lui que :

C’est un sujet important au moins dans la perception des employeurs. Et même si cette simple perception est en partie fausse, cela reste un problème si cela a des effets sur les recrutements.

Mais si une entreprise sait d'avance ce qu'elle risque en cas de licenciement abusif (et donc illégal), ne sera-t-elle pas plus encline à le faire ? Les détracteurs de la mesure soulignent que certaines entreprises pourraient préférer choisir de provisionner les sommes nécessaires en cas de condamnation. “Cela veut dire qu’au lieu d’une interdiction on aura un prix. Par exemple, un an de salaire” , insistait le juriste Emmanuel Dockes dans la même émission.

S’il faut rassurer les employeurs, “la question est aussi comment sécuriser les salariés”, estimait donc Christian Vigneau, maître de conférence en droit du travail et avocat, dans La Question du jour : "Prud’hommes : pourquoi le gouvernement tient-il à plafonner les indemnités de licenciement ?" (07 juin 2017)

Chefs d'entreprise, les nouveaux juges. Cette barémisation est aussi une manière de donner plus de pouvoir à l'entreprise - et donc d'en retirer une partie au juge - dans l'évaluation d'une situation. Même si la définition de la "faute" n'est en fait pas si évidente soulignait l'économiste David Spector, "Ce qui le sera pour un juge ne le sera pas pour un autre. On ne sait pas bien si licencier pour augmenter sa productivité ou lieu de simplement la conserver est abusif." Reste que pour l'économiste :

Une telle réforme signifierait accepter l’idée que les entreprises prennent des décisions en fonction de leur interprétation souveraine de ce qui est le meilleur intérêt de l’entreprise. Et donc une forme de retrait du rôle du juge pour tout ce qui concerne l’appréciation de la réalité des risques économiques qui pèsent sur une entreprise. Pour les remplacer non par l’absence de règles, mais par des règles plus en phase avec vision libérale de l’économie. C’est-à-dire une conception de l’Etat, de la puissance publique intervenant avec des outils qui s’apparentent à des prix.

En l’occurrence, des indemnités de licenciement plus prévisibles.

2) Loi, branche, entreprise : à quel niveau établir les normes

Le gouvernement souhaite également élargir les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise prévaut - sur les conventions de branches et les accords professionnels ou interprofessionnels. Et donc donner aux entreprises la possibilité de négocier des accords dans le plus grand nombre de domaines possibles.

Adaptation. L’un des arguments phares des promoteurs de la négociation d’entreprise est la nécessité de proposer des normes plus adaptées au terrain, aux contraintes d’un secteur et aux spécificités de chaque situation. Ce que serait supposé permettre l'accord d'entreprise. “Il est important d’être pertinent localement”, soulignait Félicité Herzog, auteur de "La France retrouvée”, dans les Matins consacré à "Réformer le code du travail, un sale boulot" (23 mai 2017)

Simplicité. Un argument souvent associé : celui de la simplicité. La négociation d’entreprise est alors présentée comme plus souple par opposition à un code du travail “inefficace, complexe, obèse”, pour reprendre les termes de Franck Morel dans “Un autre droit du travail est possible” sa contribution à l’Institut Montaigne - think tank dirigé par Laurent Bigorne, un proche d’Emmanuel Macron.

Une illusion, estimait le juriste Emmanuel Dockès dans Les Matins:

Au niveau de l’entreprise, il y a un énorme stock de règles supplétives qui demeurent très complexes, avec des tas d’exceptions. En réalité, faire un socle commun de protections communes est beaucoup plus simple.

Pouvoir de négociation. Ce sur quoi le juriste insiste, ce sont surtout sur les inégales capacités de négociation d'abord au sein des entreprises.

"Il y a plusieurs sources du droit du travail, convention d’entreprise, convention de branche, lois et chacune de ces sources à un rôle à jouer. L’idée selon laquelle tout devrait être fait dans les conventions d’entreprise et au niveau de branche moins important est une idée inexacte : chacune de ces sources a un rôle à jouer et à force d’augmenter le rôle de l’entreprise on est en train de détruire celui de la loi. Or ce rôle, il faut le rappeler, est de construire un socle commun qui s’applique à tous, y compris aux plus faibles, dans la négociation. C’est un rôle qu’il faut selon moi conserver et sans doute renforcer quand on voit qu’aujourd’hui certaines personnes sont mises à l’écart de toute protection ou presque."

Dans la capacité à négocier, il existe aussi une importante entre les entreprises, insistait Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail (CGT), dans Du Grain à moudre : "_Les chefs d’entreprises de toutes petites entreprises (TPE) veulent des règles collectives, sinon eux aussi se plaignent de règles déloyales"

De ce point de vue, selon leur taille et leur santé économique, les entreprises sont plus ou moins en capacités de défendre leurs intérêts.

3) La flexibilité, une arme ou non contre le chômage

Parmi les sujets sur la table des discussions, il y a le "contrat de chantier" ou de projet. A l'heure actuelle, il n'est utilisé que dans quelques secteurs, comme le bâtiment et les SSII (société de services et de conseils en informatique). Le gouvernement voudrait l'étendre. Ce contrat est un CDI qui ne prévoit pas de durée de la relation de travail, mais une clause de rupture prédéfinie : la fin du projet sur lequel le salarié a travaillé.

Derrière l'idée de nouveau contrat, c'est en fait le débat, déjà vieux, sur les liens entre flexibilité du travail et création d'emplois qui refait surface. “L’irruption de technologies, les conditions économiques qui changent : il est normal que les normes qui encadrent le travail évoluent aussi", insistait Laurent Bigorne, réuni avec Philippe Martinez dans Du Grain à moudre autour de la question Un autre droit du travail est-il nécessaire ? (16 juin 2017)

Si la seule adaptation du code du travail ne suffira pas à endiguer le chômage, c’est un point important, et sur lequel nos voisins nous regardent. Il faut reconnaître que dans notre pays des gens n’accèdent pas au marché du travail ou dans de mauvaises conditions. Avec effets de seuil. Je préfère l’accès à un emploi malgré tout plutôt que le non travail.

Pour le secrétaire général de la CGT, ce qui est en jeu "n'est pas une question de forme d’emploi, mais d’avoir des droits pour éviter la loi de la jungle".

Le coeur de ce qui divise ici est le lien entre davantage de flexibilité et moins de chômage. Un lien contesté par l'économiste Thomas Porcher, membre des Économistes atterrés, dans Les Matins :

Après le Job Act de Matteo Renzi, le taux de chômage est resté élevé en Italie. A l'inverse, en France, le code de travail était le même avant la crise 2008 et pourtant le chômage augmente depuis.

Ces différences de diagnostics s'inscrivent dans un débat politique mais aussi académique. A un tweet de Thomas Porcher, l'économiste Marc Ferracci, devenu conseiller spécial de Muriel Pénicaud, la Ministre du travail, a répondu par une liste de publications "qui évaluent l’impact de la protection de l’emploi sur l’emploi à partir de données microéconomiques, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en France, en Inde et en Italie. La grande majorité trouvent un effet négatif sur l’emploi."