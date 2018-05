Révisions du bac d'économie 2018 : les épreuves corrigées

Pour sa première année, Entendez-vous l'éco s'associe avec les autres émissions de France Culture pour sa semaine spéciale révision du bac. Toutes ces émissions sont en partenariat avec Le Monde.fr Campus, la rubrique des lycéens et des étudiants, qui accompagne elle aussi les candidats au bac dans leurs révisions.

Pendant la semaine du 28 au 31 mai, Entendez-vous l'éco en association avec Le Monde.fr Campus enregistrent donc une nouvelle série d'émissions que vous pouvez retrouver :

Programme :

Lundi 28 Mai : « Classes, stratification et mobilités sociales »

Comment analyser la structure sociale ? (retour sur les auteurs phares du programme : Weber, Marx, Bourdieu, Mendras) ; définition et critique de la classification en CSP ; et mobilité entre classe sociale.

Avec Igor Martinache, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l'Université de Lille et collaborateur régulier du mensuel "Alternatives économiques". Auteur notamment du hors-série "La sociologie en 20 questions" des Dossiers d'Alternatives économiques en 2015.

Mardi 29 Mai : « Croissance, fluctuations et crises »

Quelles sont les sources de la croissance ; la construction de l’outil PIB et ses limites ; distinction progrès techniques/endogènes et effets sur la croissance ; fluctuation : désinflation, dépression et déflation

Avec Caroline Gey, professeure Agrégée d’économie, détachée comme pédagogue à la Cité de l'Économie et de la Monnaie

Mercredi 30 Mai : « Regards croisés » pour recouper économie et sociologie autour de la thématique « Travail, emploi, chômage »

Retour sur les grandes définitions à maîtriser : Taux de salaire réel, salaire d’efficience, salaire minimum ; notions expliquées et mises en perspective via l’analyse du chômage pour les keynésiens et leur politique de relance par la demande, opposition de la relance de l’emploi entre keynésiens et néoclassiques, etc.

Avec Erwan Le Nader, président de l'APSES, professeur de SES au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) et Vincent Grimault, Journaliste à Alternatives Economiques

Jeudi 31 Mai : « Economie du Développement durable »

Notions de biens communs, de soutenabilité ; capital naturel, physique, humain et institutionnel.

Avec Muriel Cesbron, professeur de SES au lycée Rodin (Paris XIIIe) et Arnaud Gantier, Youtubeur, Stupid Economic

Bon courage à tous !

En partenariat avec Le Monde Campus, révisez de dissertation en commentaire de texte la philosophie, l'histoire ou les sciences. Ici, l'intégralité de notre dossier "Révisez le bac avec France Culture".