Sébastien Windsor : "Les agriculteurs se sont engouffrés dans le plan de relance agricole"

Entretien | Le Salon de l'agriculture 2021 a été annulé pour cause d'épidémie. Mais la crise sanitaire a eu le mérite de remettre au centre du jeu les agriculteurs, notamment via les circuits courts et la vente directe. Agriculteur et ingénieur, Sébastien Windsor préside les Chambres d'Agriculture depuis un an.

Explosion des circuits courts, plan de relance agricole, négociation de la PAC, relations avec la grande distribution : même si le Salon de l'agriculture qui devait débuter ce samedi a été annulé cette année, les sujets d'actualité sont nombreux autour de la façon dont fonctionne (ou devrait fonctionner) notre chaîne alimentaire française. L'alimentation et ses circuits ont en effet été remis au centre du jeu à la faveur des confinements. Entretien avec le président de l'APCA, l'Assemblée Permanente des Chambre d'Agriculture, Sébastien Windsor.

Il n’y aura pas de Salon de l’agriculture cette année, existe-t-il une alternative organisée par le monde agricole ?

C’est toujours dommage d'annuler un Salon tel que celui-ci car c’est traditionnellement le moment de l’année où l’agriculture est sous les projecteurs de façon positive : un moment où vous, journalistes, vous expliquez notre métier, où nous communiquons de façon positive et pas seulement en réaction à des problèmes.

Pour autant, malgré l’annulation du Salon, les acteurs restent mobilisés. Et le message que les chambres d’agriculture souhaitent faire passer c’est : "Les agriculteurs ne viendront pas à Paris, mais vous pouvez tout à fait vous déplacer pour les voir sur leurs fermes." Notamment au travers de la plateforme "frais et local" ou encore via l’interface "Bienvenue à la ferme", dans laquelle vous trouverez toutes leurs adresses. Nous essayons également d'organiser, sans doute à la mi-mai, une "Semaine de l'agriculture", si la situation sanitaire le permet. Avec des initiatives et des évènements partout sur le territoire.

La crise n'a-t-elle pas remis l'agriculture sous les projecteurs, notamment à travers le phénomène de la vente directe et des circuits courts ?

La crise a surtout remis l'alimentation au centre du jeu. Et le fait que cette alimentation était quand même liée aux agriculteurs. Jusqu'ici, on l'avait un peu désincarnée, puis on a redécouvert qu'au départ de la chaîne alimentaire il y avait : l'agriculteur. Et on s'est rendu compte que lorsque cet agriculteur travaillait, la chaîne alimentaire n'était pas rompue.

Dans le même temps, beaucoup de gens ont voulu éviter les grandes surfaces par peur de la contamination, ce qui les a amené à se tourner vers des producteurs à côté de chez eux et à privilégier ces circuits courts. Ce n'est pas un phénomène nouveau, le secteur connaît depuis quelques années une croissance à deux chiffres. Mais sur des sites de "click and collect" fermiers par exemple, on a observé des croissances de 400% de chiffre d'affaires. C'est redescendu depuis, mais on reste sur des augmentations globales de 20 à 25%. C'est très bien, mais gardons en tête que 80% de l'alimentation s'achète encore en grandes surfaces, et que quasiment un repas sur deux se prend en restauration hors domicile. Donc la vente directe ou en circuits courts ne va pas résoudre tous les problèmes de la profession.

Quel est le rôle des Chambres d'agriculture dans la promotion de ces circuits ?

On travaille notamment sur l'offre : c'est-à-dire que nous accompagnons les agriculteurs pour voir s'ils ont les moyens de monter chez eux un atelier de diversification qui pourrait leur permettre de faire de la production en vente directe, pour envisager sur quels types de produits, etc. Une fois cette étude de marché faite, nous les accompagnons en les formant pour monter leur magasin, leur site de transformation, pour respecter les normes d'hygiène, de traçabilité. Et puis nous mettons en avant leur produit à travers cette marque "Bienvenue à la ferme". Nous leur "offrons" pour ainsi dire, ce site internet qui leur permet d'être référencés et visibles.

De l'autre côté, nous essayons de sensibiliser les collectivités locales, à travers notamment les cantines, pour leur trouver des débouchés. Pour vous donner un chiffre : chez moi, en Normandie, nous avons formé plus de 500 agriculteurs autour des circuits courts l'année dernière.

• Crédits : Anne-Laure Chouin - Radio France

Y a-t-il un travail à mener auprès d'autres acteurs, comme la grande distribution ? Après tout, les supermarchés aussi peuvent travailler en circuit court...

Oui, la grande distribution peut très bien se fournir localement et c'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Déjà réussir à faire acheter des produits français en supermarché, c'est une victoire. Quant à mettre en avant dans les rayons des produits locaux bien identifiés, c'est un travail que nous avons mené dès le premier confinement avec un certain nombre de marques.

Nous plaidons pour une forme de subsidiarité des directeurs de supermarchés. Qu'ils puissent avoir plus de marge dans le choix des produits qu'ils vont mettre en rayon. Car si un producteur local doit passer par les plateformes de référencement des grands surfaces pour avoir une chance d'être vendu, c'est peine perdue. L'enjeu pour nous est donc de travailler avec les directeurs de magasins pour qu'ils passent des accords avec les producteurs autour de chez eux. C'est un travail difficile, on le voit en ce moment, alors qu'on est en pleine négociations commerciales annuelles. La pression à la baisse sur les produits agricoles s'est accentuée, alors que le prix des matières premières agricoles a eu tendance lui, à augmenter. C'est pour cette raison que nous voudrions éviter de passer par les centrales d'achat et revenir à une négociation de gré à gré à une échelle locale.

Arrêtons nous un moment sur ces négociations annuelles commerciales (elles ont lieu tous les ans de novembre à fin février, ndlr). Cette année encore, la distribution met la pression à la baisse sur le prix des produits agricoles : n'est-ce pas la preuve que la loi Egalim pour l'équilibre des relations commerciales n'est pas efficace ?

Il est clair que cette année la grande distribution a à nouveau durci le ton et qu'elle se sert de l'excuse de la crise. C'est un retour en arrière. Et cela montre que nous ne sommes pas allés au bout de ce que prévoyait la loi (la construction d'indicateurs de coûts de production pour rémunérer plus justement les agriculteurs). Même le ministre de l'Agriculture le reconnaît et ne ménage pas ses efforts pour mettre la pression sur les enseignes. De son côté, le monde agricole a fait un gros effort pour monter en gamme, améliorer ses produits. On ne pourra pas continuer à faire progresser l'agriculture sans accepter à un moment de payer un peu plus les produits, sans accepter de rémunérer la différence entre un produit d'importation et un produit français. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens, mais l'agriculteur a fait sa part. La grande distribution doit se responsabiliser, et nos concitoyens également. Les consommateurs doivent exiger de la grande distribution qu'elle mette moins la pression sur les prix et mette plus en avant la qualité des produits.

Le deuxième axe de développement, c'est la restauration hors domicile. On demande que l'affichage soit fortement renforcé sur la provenance et l'origine des produits. Aujourd'hui, quand vous achetez un poulet dans votre supermarché, vous allez très bien voir sur l'étiquette que c'est un poulet français, de Loué, de Bresse, etc. Mais quand vous mangez un poulet en restauration hors domicile, qui dans 70% des cas n'est pas français, vous ne le savez pas et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Je pense que pour le client, avoir cette information pourrait permettre d'exprimer ses exigences vis-à-vis du chef, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui.

Ces axes de travail sont-ils concrétisés dans le Plan de relance agricole ?

Tout à fait. Dans le plan de relance par exemple, il y a des aides prévues pour les "projets alimentaires territoriaux" qui doivent aider les collectivités à mettre en avant les produits locaux de leur secteur et à définir un plan pour rendre ces produits plus accessibles aux consommateurs, y compris dans les cantines. Il y a des aides à l'investissement pour des outils dans les cantines. C'est nécessaire, car quand la restauration collective a pris l'habitude d'acheter des carottes râpées toute prêtes, le jour où elle se met à acheter des carottes fraîches directement chez le producteur d'à côté, il lui faut une machine pour laver, puis éplucher les carottes. Les aides à l'investissement peuvent permettre cela. Et puis vous avez un certain nombre d'accompagnements sur les circuits courts aussi. Donc oui, tous ces éléments sont intégrés dans le plan de relance français.

La profession a-t-elle trouvé son compte dans ce plan de relance ?

On peut même dire qu'elle s'y est engouffrée, même si toutes les mesures ne sont pas encore finalisées. Mais certaines d'entre elles, notamment les "mesures guichet" assez simples d'utilisation, ont eu beaucoup de succès. Elles permettent par exemple d'acheter du matériel visant à éviter l'utilisation de produits phytosanitaires, ou permettant d'optimiser l'épandage des engrais ou des effluents d'élevage, de limiter les quantités utilisées ou de réduire les rejets dans l'air. Cette mesure là était dotée de 135 millions d'euros, elle a très bien marché à tel point qu'elle a été rallongée de 80 millions d'euros. Soit près de 200 millions d'euros proposés par l'Etat qui s'ajoutent à de forts investissements de la part des agriculteurs eux même pour changer leurs pratiques. C'est de mon point de vue une vraie preuve d'engagement.

D'autres mesures sont attendues à l'échelle des régions, notamment autour du bien être animal et du bilan carbone des exploitations. Il s'agit d'accompagner les agriculteurs, et notamment les jeunes, dans l'amélioration de leur bilan pour arriver à une neutralité carbone dans leurs fermes. Les organisations agricoles se sont engagées à accompagner entre 5 et 10 000 jeunes agriculteurs dans ce type de démarche.

Enfin, on a des mesures qui vont être plus longues, plus complexes. Par exemple, la plantation de haies, les PRT ("projets alimentaires territoriaux"). Sur ce sujet là aussi on note un vrai engouement : tout un tas de nouvelles zones ont déclaré qu'elles voulaient faire des projets alimentaires territoriaux et ont répondu à un appel à projets. De ce point de vue la crise a permis d'avancer dans le bon sens.

Qu'en est-il dans le programme européen "Farm to Fork" lancé via le "Pacte Vert" européen ?

Il faut attendre de voir, mais déjà sur les règles d'étiquetage, rien n'avance, c'est un peu désespérant. Idem sur les règles de concurrence : aujourd'hui lorsqu'une collectivité locale souhaite intégrer un critère de proximité dans un appel d'offres pour un produit agricole, les règles européennes lui interdisent de le faire. Il faut que cela change. On ne peut pas nous demander d'œuvrer à plus de souveraineté alimentaire, d'acheter plus de produits locaux et interdire les critères de proximité dans les appels d'offre publics. A un moment, on ne pourra plus l'expliquer au consommateur. Ce problème n'est malheureusement pas nouveau, mais je pense qu'il faut profiter de cette opportunité offerte par le programme "Fourche à la fourchette" pour en prendre conscience. En profiter aussi pour décloisonner la politique européenne qui sépare la politique agricole d'un côté et la politique commerciale de l'autre. Il faut faire bouger les règles sur le commerce et les traités.

On attend dans les mois qui viennent le Plan Stratégique National français, c'est-à-dire la feuille de route de la France qui va détailler la façon dont elle utilisera les fonds de la nouvelle PAC. Qu'en attendez-vous ?

Ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de débats au niveau régional, sur les grands équilibres à respecter entre les filières (grandes cultures et élevage notamment). Sur cet équilibre, il n'y a pas de position arrêtée pour l'instant, il faut que le monde agricole continue de discuter. Mais cela ne nous empêche pas de porter une ambition commune pour la PAC 2021-2027. Je citerai simplement une mesure à laquelle nous, chambres d'agriculture, sommes très attachées : une aide pour accompagner les transitions. Nous souhaiterions que cette future PAC ouvre des droits qui bénéficient aux agriculteurs ayant un projet et souhaitant progresser autours de trois indicateurs : un indicateur environnemental, qui peut être aussi bien autour de la diminution des produits phytosanitaires que sur la rotation des cultures favorisant la biodiversité. Un indicateur social, autour par exemple de l'emploi que va créer sa nouvelle charge de travail.

Enfin, un indicateur économique : quelle création de valeur avec ce projet ? A partir du moment où cet agriculteur a un projet qui est cohérent, qui va améliorer la situation sur ces trois indicateurs et ne va pas dégrader d'autres indicateurs, alors il faut qu'il puisse bénéficier d'une aide pour l'accompagner dans sa prise de risque. Ce soutien l'aidera à mettre en place son projet pendant trois ans. Prenons l'exemple d'un exploitant qui travaille sur un bassin de captage, c'est à dire une zone où il y a un enjeu de protection de l'eau. Il a intérêt à ramener de nouvelles cultures, par exemple la production de lentilles, une légumineuse qui va nécessiter moins d'apport d'engrais et fera une culture supplémentaire dans la rotation. Sauf que pour cultiver la lentille, il faut en maîtriser la culture, vérifier qu'il y a un débouché, éventuellement étudier la possibilité de les vendre en circuit court. Pendant les trois premières années de la mise en place de cette nouvelle culture, il y a des chances que ça ne se passe pas très bien, qu'il y ait des incidents de parcours. Une aide forfaitaire de la PAC pour passer ces premières années permettrait d'inciter à la prise de risque, au changement, parce que les agriculteurs ont tendance à se centrer sur ce qu'ils savent faire. Cette aide financière devrait encourager au changement et correspondre à ce qu'attend la société.