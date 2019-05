Star Wars, Marvel : le nouveau visage de Disney

Disney vient d'inaugurer sa toute nouvelle attraction "Star Wars" au sein de son parc d'Anaheim, en Californie. Une étape de plus pour le géant du divertissement aux multiples facettes, dont le succès n'a fait que grandir depuis ses rachats de Marvel, Lucasfilm et récemment de l'essentiel de la Fox.

Les fans de la saga Star Wars vont pouvoir découvrir dès aujourd'hui la nouvelle extension de Disneyland Park en Californie, entièrement consacrée à l'univers Star Wars. Depuis une dizaine d'années, le groupe Disney n'a cessé de se diversifier et vient de devenir le premier groupe de médias et de divertissement au monde. En attendant de lancer à la fin de l'année aux États-Unis sa plateforme de streaming concurrente de Netflix.

Les Jedi pourraient faire de l'ombre à Mickey

C’est l'une des opérations les plus rentables réalisées par Disney ces dix dernières années : nous sommes en 2012 et le groupe Disney investit quatre milliards d’euros pour racheter Lucasfilm, la société de production de George Lucas, le créateur de Star Wars. Entre les films, les produits dérivés et les attractions au sein de ses parcs, Star Wars permet à Disney de se doter d’une nouvelle image, bien loin des films d'animation pour enfants imaginés par son créateur en 1923.

Agrandir son parc californien d'Anaheim a coûté un milliard de dollars à Disneyland. D’une superficie de 5,5 hectares, ce nouvel espace baptisé "Star Wars : Galaxy’s Edge" comprend deux attractions. Mais il a fallu deux heures à peine aux aficionados début mai pour s'arracher les places, uniquement disponibles sur réservation pour les trois premières semaines d'ouverture de cette nouvelle aile. Pourtant, ils n'ont accès qu'à une seule des deux attractions : le "Millenium Falcon : Smugglers Run" qui permet de prendre les commandes du vaisseau spatial de Han Solo. L’autre, "Rise of resistance", ouvrira plus tard dans l’année et permettra d’assister à une bataille contre le Premier Ordre.

Au sein de ce nouveau parc, des restaurants et boutiques Star Wars viennent combler l’appétit des fans les plus féroces. Ces nouvelles attractions devraient aussi doper un peu plus la fréquentation des parcs. En 2017, elle a augmenté de 6,8%, passant à 150 millions de visiteurs, contre 140 millions l'année précédente, dans ses 14 parcs d’attraction répartis dans le monde, selon la Themed Entertainment Association, une association qui chaque année effectue un classement des parcs à thème.

D’ailleurs, le top 3 des parcs les plus fréquentés en 2017 était uniquement composé de parcs Disney (en première position celui de Floride, suivi par ceux de Californie et de Tokyo). Pour le parc d’Orlando, en Floride, les fans de la saga devront attendre le 29 août pour profiter des nouvelles attractions. En France, rendez-vous en 2025, avec aussi une zone dédiée à la Reine des neiges et aux Avengers. Eurodisney a pour cela lancé un plan de développement de deux milliards d’euros.

Le succès des films et des produits dérivés

C’est grâce à sa grande diversification que le groupe Disney est aujourd'hui couronné de succès. En 2018, son chiffre d’affaires a quasiment atteint les 52 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus qu'en 2014. Au premier trimestre 2019, les parcs d’attraction et produits dérivés ont rapporté 6,2 milliards de dollars en chiffre d’affaires. Le "merchandising", qui rapporte plus que les films en eux-mêmes, bien qu'eux aussi pèsent pour beaucoup dans ces sommes démentielles.

• Crédits : Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA - AFP

En 2015, "Le Réveil de la force", premier film de la 3e trilogie Star Wars et postérieur à l’acquisition par Disney de la société de production de George Lucas, dépasse les deux milliards de dollars de recettes, deux semaines après sa sortie. En deux ans et demi, trois superproductions suivront. "Rogue One" et "Les Derniers Jedi", sortis en 2016 et 2017, pulvérisent également les records avec plus d’un milliard de dollars de recettes chacun à travers le monde. Seul "Solo", sorti en 2018, a "déçu" avec 343 millions de dollars de recettes. D’où sans doute la décision de Bob Iger, le PDG de Disney, de ralentir le rythme des sorties comme il le confiait à la presse en septembre dernier. "J’ai pris la décision de la cadence (de sortie des films, NDLR) et en y repensant, je pense que l’erreur que j’ai faite a été d’aller un peu trop vite". La prochaine trilogie devrait sortir dès 2022, à raison d’un film tous les deux ans. Mais d’ici là, Disney peut aussi compter sur le succès de ses films Marvel.

Marvel, l'autre machine à cash

En 2009, Disney a racheté pour quatre milliards de dollars Marvel Entertainment. Ce qui lui a permis de produire une quinzaine de films menés par des super-héros en à peine dix ans. Et c'est un nouveau pari gagnant. Pour preuve, le dernier film de la saga "Avengers : Endgame" a généré 2,4 milliards de dollars sur l’ensemble de la planète, se rapprochant de plus en plus du record détenu par Avatar (2,79 milliards). En onze jours, les Avengers avaient déjà franchi la barre des deux milliards, il en avait fallu 47 pour les extraterrestres bleus de James Cameron. Ce nouveau volet d'Avengers est d'ores et déjà le 2e film le plus rentable de l'histoire.

En mars dernier, Disney a également finalisé son rachat de la 21st Century Fox et est ainsi devenu le premier groupe de médias au monde. Disney acquiert au passage la quasi-totalité des droits sur Marvel, dont une partie était détenue par la Fox (et une autre partie est toujours détenue par Sony).

Bientôt, une plateforme de streaming

Le géant, déjà entré au capital de la plateforme Hulu, souhaite désormais directement concurrencer Netflix. Sa très attendue plateforme de streaming sera lancée en novembre prochain aux États-Unis, pour 6,99 dollars par mois. Et Disney+ espère bien prendre le dessus sur le leader du streaming dans le monde. Pour cela, elle promet un catalogue conséquent. D'après le site Première.fr, tous les films d'animation Disney Classic seront disponibles puis, dans le courant de l'année suivant leur lancement, l'intégralité des films Star Wars et Pixar. Quant au dernier Avengers, il est annoncé en exclusivité sur Disney+ à partir du 11 décembre prochain, de quoi convaincre aussi les amateurs.trices de comics... Selon Variety, son co réalisateur, Joe Russo, déclarait récemment :

Netflix mise sur la quantité, mais doit produire davantage de qualité. Disney fait de la qualité, mais ne possède pas la quantité. Nous verrons lequel des deux y arrivera le premier car cela déterminera la domination du marché.

