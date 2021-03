Suez, un canal irremplaçable ?

L’échouage du porte-conteneurs géant Ever Given le 24 mars à l’extrémité sud du canal de Suez bloque le passage à des dizaines de navires qui s’apprêtaient à traverser. Une situation rare, qui a connu des précédents. Le canal reste une voie navigable stratégique, mais surtout pour l’Egypte.

Le porte-conteneurs Ever Given bloque la navigation sur le canal de Suez depuis mercredi 24 mars. Renflouer le navire de 400 mètres de long pourrait prendre du temps, malgré les moyens mis en œuvre par l’Autorité égyptienne du canal de Suez. La société mandatée pour aider à dégager le navire évoque "des jours, voire des semaines" pour y parvenir. En attendant qu’une solution soit trouvée pour remettre à flot le bâtiment de 220 000 tonnes exploité par une compagnie taïwanaise, d’autres bateaux s’agglutinent à chaque extrémité du canal.

Un précédent parfois oublié

Si le blocage accidentel du canal de Suez (à cause d'une rafale de vent qui a dérouté le porte-conteneurs) représente une perte sèche pour l’Egypte et des coûts supplémentaires pour les armateurs, il n’a pas la même gravité que la fermeture intervenue en 1967 lors de la guerre des Six Jours. En juin de cette année-là, Israël occupe la totalité du Sinaï jusqu’à la rive orientale du canal où toute navigation devient impossible. Quatorze navires de différentes nationalités se retrouvent ainsi pris au piège sur le Grand Lac Amer que traverse le canal.

Une immobilité forcée qui verra les bateaux se couvrir du sable apporté par le vent et vaudra à cette armada le surnom de "flotte jaune". Il faudra attendre huit ans pour que la navigation puisse reprendre sur le canal, au lendemain de la guerre du Kippour, après le déminage, en juin 1975.

La course au gigantisme

De cet épisode historique date la fabrication des supertankers, qui contournent le cap de Bonne Espérance pour rallier l’Asie à l’Europe. A sa construction au milieu du XIXe siècle sous l’impulsion de Ferdinand des Lesseps, le canal de Suez constitue un exploit technique et un pari sur l’essor de la navigation à vapeur entre la Méditerranée et la mer Rouge.

Aujourd’hui, le canal mesure 170 kilomètres de long et a fait transiter l’an dernier une soixantaine de navires chaque jour, rapportant ainsi à l’Etat égyptien un total de 4,7 milliards d’euros. Un montant que l’Egypte espère voir bondir d’ici 2023, grâce aux travaux d’agrandissement. Un second canal de 37 kilomètres de long -construit parallèlement à l’est du tracé historique et à la hauteur de la ville d’Ismaïlia- a été mis en service en 2015.

Les nouvelles infrastructures permettent de franchir le canal en onze heures. Des améliorations indispensables pour s’adapter à des bateaux de plus en plus imposants. Le tonnage transporté entre 1980 et 2017 a presque été multiplié par quatre, tandis que le nombre de navires a légèrement diminué.

Le canal à l’épreuve de la mondialisation

Christian Buchet, directeur du Centre d’études de la mer à l’Institut catholique de Paris et auteur de "La grande histoire vue de la mer", éd. Le Cherche Midi 2017 voit dans le blocage temporaire du canal de Suez un problème potentiel pour les composants électroniques venus d’Asie, si la situation venait à se prolonger. "Ce n’est pas tant la menace de manque de pétrole qui pose problème, parce qu’on a un certain nombre de réserves, et encore ça ne concerne que le pétrole du Moyen Orient", dit-il.

Le problème c’est l’approvisionnement en semi-conducteurs parce que là nous sommes sur un marché à flux tendu. Les semi-conducteurs, on les utilise à fond en ce moment dans tout ce qui est informatique, c’est en pleine poussée avec le Covid, avec le télétravail, on les utilise à fond aussi dans l’industrie automobile, dans tout un tas d’appareils de santé. Les terres rares, ces métaux stratégiques -qui servent à confectionner en grande partie les semi-conducteurs- viennent d’Asie. Et dans ce porte-conteneurs, il y a fort à parier qu’il y a énormément de semi-conducteurs

La filière risque d’être désorganisée si le blocage du canal de Suez s’éternisait. Il se pourrait alors que certains industriels européens tirent les leçons de cet épisode en modifiant leur chaîne d’approvisionnement.

Une fierté nationale

Si le canal a révélé sa vulnérabilité au cours de son histoire, il reste -depuis sa nationalisation en 1956- un symbole de la puissance de l’Egypte. Son rôle économique majeur en fait un point de passage sensible, très surveillé par l’armée égyptienne qui le contrôle en permanence, sur le canal lui-même mais aussi sur terre et dans les airs. C’est l’une des raisons qui expliquent l’importance des investissements militaires égyptiens.

Entre 2013 et 2017, la France a été l’un des principaux fournisseurs d’armes de l’Egypte. Des matériels notamment utilisés pour la protection de cet ouvrage emblématique aux yeux du pouvoir égyptien, qui a jalonné le parcours de monuments illustrant la fierté du pays. Sur l’avenir de cette infrastructure, Christian Buchet n’a guère de doute. "Aujourd’hui on affaire à un canal qui a été rénové et qui accepte des navires gigantesques" explique-t-il, le canal de Suez est une bonne chose en termes d’approvisionnements et en termes d’émission de CO2. S’il devait être bloqué un certain temps, on passerait par une autre route mais cela coûterait plus cher en énergie, ce serait plus long et plus polluant". Ce qui n'empêche par certains armateurs d'y penser dès maintenant. Le plus grand du monde, le Danois Maersk et l'Allemand Hapag-Lloyd ont annoncé jeudi qu'ils songeaient à la possibilité de contourner le continent africain pour éviter le canal. Une nouvelle route qui rallongerait de deux semaines le voyage entre l'Asie et l'Europe.