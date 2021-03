UV Boosting : de la lumière plutôt que des pesticides pour protéger les cultures

Demain l'éco | Les ingénieurs de la start up ont mis au point une machine à la technologie innovante pour réduire la dépendance des viticulteurs à l’utilisation de produits fongicides. Il s’agit d’envoyer des flashs d’UV sur les plantes pour éloigner champignons et autres maladies.

L’idée est sortie d’un laboratoire de recherche français il y a sept ans, lorsque Laurent Urban et Jawad Aarrouf, respectivement écophysiologiste et physiopathologiste à l’université d’Avignon, ont découvert que des flashs d’UV augmentaient la résistance des plantes aux pathogènes.

En effet, l’exposition aux UV- C agit sur la plante comme un signal stimulant la production d’une hormone végétale naturelle, l’acide salicylique. Il permet à la plante de se protéger efficacement contre les différentes maladies fongiques comme l’oïdium, le mildiou ou le botrytis.

Crée en 2017 dans le Vaucluse, UV Boosting a déménagé en début d’année dans les Yvelines, à Saint-Nom-la-Bretêche, pour s’installer sur le site de la ferme horticole de Théart. Des grandes serres près de leur bureau d’étude et de leur atelier leur permettent de mener tests et essais sur un seul site réunissant l’équipe d’une quinzaine de salariés, ingénieurs, agronomes et commerciaux.

Faciliter la transition

Sous la pression des consommateurs, les agriculteurs sont en recherche de solutions pour réduire l’utilisation des pesticides. La technologie d’UV Boosting a montré son efficacité en la matière avec une réduction de 30 à 70% des intrants anti fongiques. C’est dans la viticulture que les premiers essais ont été menés et déjà on peut voir les premières machines fonctionner dans les rangs de vignes du Bordelais, de la Bourgogne et de la Champagne.

Les essais sur les fraisiers ont également donné de bons résultats et une première machine a été vendue pour cette production. La start up compte bien mener des tests pour mesurer l’efficacité des UV sur d’autres cultures comme les pommiers et les rosiers.

L’innovation en agriculture prend toujours du temps pour convaincre et s’installer, explique Baptiste Rouesné le directeur d’UV Boosting.

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Avec une récolte par an, l’agriculture est un univers où la prise de risque est très élevée. Dans la transition du conventionnel vers le raisonné ou vers la culture biologique , elle n’est vraiment pas simple ni évidente. C’est un choix économique assez risqué. UV Boosting permet aux agriculteurs de faire leur transition avec plus de sérénité car elle leur offre une solution supplémentaire de protection de leur culture tout en leur permettant de faire un pas vers une agriculture plus écologique et plus durable.

L’entreprise poursuit ses investissements dans la recherche pour trouver les combinaisons les plus efficaces de la technologie de UV avec des produits de biocontrôle par exemple. L’objectif serait de pouvoir se passer à terme totalement de pesticides.

Réseau et formation

La machine surnommée Helios est simple d’utilisation. Des panneaux à UV ont été installés sur des modules remorquables à installer à l’arrière du tracteur. Bien sûr, ils s’adaptent aux cultures qui devront être traitées avec une version enjambeur pour les vignes par exemple.

Toutefois, les nouvelles technologies seront toujours un peu plus complexes à utiliser que les bidons de produits chimiques et UV Boosting est en train de se constituer un réseau de concessionnaires en France, conseils et formations passent également par une collaboration avec les Chambres d’agriculture. "Le développement de notre technologie passe évidemment par beaucoup de pédagogie et d’accompagnement", reconnait Baptiste Rouesné, "même si les équipes ont travaillé pour mettre au point un système simple et pratique".

• Crédits : Annabelle Grelier - Radio France

Les agriculteurs sont curieux et exigeants. Toutefois, nous avons conçu nos machines pour qu’elles soient facilement adaptables et pratiques, presque clé en main pour que l’agriculteur n’ait plus qu’à l’accrocher à son tracteur et parte dans ses champs.

Co-fondée par la start up studio Technofounders, UV Boosting a déjà déposé trois brevets. La crise du Covid a attiré l’attention sur ces UV désinfectants et les Français ne sont pas les seuls à travailler sur cette technologie innovante, les Américains planchent également sur les bienfaits des UV pour l’agriculture. En phase pré-industrielle, UV Boosting a commercialisé cette année une quinzaine de machines. Pionnière en Europe, l’entreprise cherche à se développer à l’export en Espagne ou en Italie, des ambitions qui pourraient viser plus loin avec une machine déjà en test en Afrique du Sud.