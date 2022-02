A l'abordage : archéologie de la piraterie

L’histoire de ces forbans a été immortalisée par quelques livres et de nombreux films dont les naufrageurs des mers du sud de Cecil B. DeMille ou Barbe-Noire le pirate de Raoul Walsh, au point de créer un « imaginaire pirate ». Pour autant, l’archéologie de la piraterie pourrait-elle exister ?

• Crédits : © J. de Bry

Peu développé en France et en Europe, ce thème de recherche s’est peu à peu développé aux Etats-Unis, parfois au travers d’importantes recherches, souvent pour le pire, l’éthique interdisant la simple recherche de trésors et de butins. Entre Amérique du Nord, Mer des Caraïbes, plusieurs importantes recherches ont été engagées au travers de l’épave de la Queen Anne’s Revenge coulée en 1718, et navire de Barbe-Noire, ou sur terre, notamment à Saint-Martin (Petites Antilles), à Saint-Domingue et sur l’île de la Tortue.

• Crédits : © Jean Soulat

• Crédits : © Jean Soulat

L’émission se penche aujourd’hui sur Le Speaker, navire négrier français de 500 tonneaux saisi par l’équipage du capitaine pirate John Bowen, le 16 avril 1700, à Madagascar. Après de nombreuses captures, le Speaker s’échoue le long de la côte Est de Maurice, dans la nuit du 7 janvier 1702 en raison d’une tempête et d’un équipage imbibé d’alcool.

Découverte en 1979, l’épave du Speaker repose par 3 mètres de profondeur. Sont bien visibles les 34 canons en fonte, mais aussi les 3 grandes ancres. Hors de nouvelles plongées, le nouveau programme de recherche vient d’en étudier le mobilier, céramiques chinoises, petits lingots, perles de Venise, armes ou instruments de navigation. Les monnaies issues de l’épave révèlent un étonnant visage, notamment dans la diversité des origines : Angleterre, France, Autriche, Allemagne, Hollande, Italie, Mexique, Pérou, Egypte, Yémen et Inde.

• Crédits : © Jean Soulat

Pour autant comment l’archéologie peut-elle reconnaître un navire pirate et peut-elle reconstituer la vie quotidienne de ces flibustiers ?

Avec Jean Soulat, archéologue au Laboratoire LandArc, chercheur associé au Centre Michel de Boüard de l'Université de Caen Normandie (CRAHAM UMR 6273 CNRS).

• Crédits : © Y. von Arnim

