A la découverte des Étrusques

Engloutis sous la puissance de Rome, les Étrusques ne sont plus aujourd’hui sur le devant de la scène, et ont d’ailleurs disparu des manuels scolaires, français et italiens, au cours du 20e siècle, probablement parce que seule une bribe de leur propre histoire, de leur littérature nous est parvenue.

Les étruscologues sont rares en France, un peu plus nombreux en Italie, il existe pour autant une véritable actualité des fouilles en Étrurie, notamment à Orvieto, mais aussi en Corse avec la fameuse découverte de la tombe d’une jeune aristocrate étrusque datée du quatrième siècle avant notre ère à Aléria.

L’âge d’or, l’apogée étrusque, c’est bien entendu la période archaïque des années 580-480 av. notre ère, une période de rayonnement sur la méditerranée et la mer tyrrhénienne mais aussi bien au-delà vers la Gaule. Il faut alors évoquer l’Étrurie comme « l’un des premiers bassins industriels d’Europe », avec notamment le port de Populonia, et les mines de fer de l'île d’Elbe, lui faisant face. Au vu de notre connaissance fragmentaire des Etrusques, ceux-ci nous ont surtout légué leurs nécropoles et un art funéraire d’exception, avec notamment Tarquinia, Cerveteri et Vulci.

Durant la période fasciste, dans des temps où l’on évoquait les races à défaut d’ethnicité, Giulio Cesare Evola, dit Julius Evola, philosophe réactionnaire, fait des Étrusques une civilisation féminine en opposition à celles des Romains, masculine. Reprenant Bachofen, il développe l’idée d’olympiano-virile face au tellurico-féminine : « la civilisation des Héros face à celle des Mères, le solaire face au chtonien-lunaire, le droit patriarcal et le matriarcat".

Alfred Rosenberg, un des plus sinistres archéologues du second Reich, théoricien du nazisme et proche de Himmler, dote quant à lui les Étrusques, dont les origines seraient proche-orientales, de tous les vices…

Nous en parlons avec Marie-Laurence Haack, historienne et étruscologue, professeure d'histoire ancienne à l'université de Picardie Jules-Verne.

Pour en savoir plus

