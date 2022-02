A la rencontre de Laurent Bruxelles, géoarchéologue

Laurent Bruxelles, géomorphologue (ou aussi géoarchéologue) à l’Inrap, au CNRS, à l’Institut français d'Afrique du Sud (IFAS) et Directeur de la mission française Human Origins in Namibia (MEAE), a longtemps travaillé sur l'étude de la destruction biologique de l’art rupestre préhistoriques - notamment liée aux chauve-souris ! C'est en Afrique que nous suivons, aujourd'hui, ce jeune et brillant chercheur français.

A la croisée de l’archéologie et des sciences de la terre, celui-ci développe la « géoarchéologie », ou la géomorphologie, si l’on préfère, à savoir l’évolution des paysages fossiles. L’Afrique australe est un des grands berceaux de l’humanité avec notamment la découverte du fameux australopithèque « Little Foot » dans le gigantesque réseau karstique de Sterkfontein (Afrique du Sud), fossile qu’il a réussi à dater. Bien plus récente, est la découverte d’Homo Nalédi dans la grotte de Rising Star, petit individu daté d’environ 300 000 ans et dont la position phylogénétique est âprement discutée par les paléoanthropologues.

Le berceau de l’humanité ne se limite pas à l’Afrique orientale ou l’Afrique du Sud, mais constitue une vaste zone comprise entre ces deux extrêmes. Ainsi, Laurent Bruxelles explore-t-il actuellement de nouveaux terrains entre la Namibie et le Botswana, à la recherche de cavités et de faune piégée. Parmi celles-ci, la mise au jour de fossiles de canidés de plus d’1,4 millions d’années constitue de bons indices…

Au plus profond des réseaux cavernicoles, le magazine de l’archéologie de France Culture propose de suivre les avancées mais aussi les questionnements de cette recherche pionnière.

Pour en savoir plus

