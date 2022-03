Archéologie des croisades : la nécropole d’Atlit (Israël)

A 15 km au sud de Haïfa (Israël), le cimetière d’Atlit est à ce jour le plus grand espace funéraire conservé de l’Orient Latin, s’étirant entre la 5e et la 8e croisades (1217-1291). Avec ses milliers de tombes, il est actuellement l’objet de fouilles par une mission archéologique française.

Le Château-Pèlerin, ultime forteresse croisée

Cette vaste nécropole se situe à proximité du Château-Pèlerin. Construit entre 1217 et 1218, afin de protéger les voies terrestres littorales contre les ayyoubides, il sera confié à l’ordre du Temple. Sa situation, sur la route entre Acre et Jaffa, pour aller à Jérusalem lui donne une importance stratégique capitale. Après 1265, le château a la tutelle d’au moins 16 villages. Ce château, ayant résisté à plusieurs attaques, s’avère être une des toutes dernières implantations du royaume latin de Jérusalem puisqu’elle est évacuée, après la chute d’Acre en Mai 1291, le 14 Août 1291.

• Crédits : © Slava Prisky / Mission Archéologique du Cimetière d'Atlit

La nécropole

Depuis sa découverte en 1934, cet espace funéraire n’a jamais fait l’objet d’une étude archéologique approfondie. Parallèlement, dans le contexte de l’Orient latin, les données funéraires connues restent souvent limitées à des découvertes anciennes ou ponctuelles de sépultures (Césarée, Acre, Vadum Jacob, Sidon…).

• Crédits : © Yves Gleize / Mission Archèologique du Cimetière d'Atlit

Vu sa taille, le cimetière d’Atlit n’a pas uniquement accueilli les défunts du château et de son bourg. La majorité des tombes fouillées correspond à des fosses fermées par des couvertures en bois, dans lesquelles le corps est directement déposé, et plus rarement, des coffrages en pierre, en bois et des cercueils en bois. Le mobilier en place se limite à une ferrure de bâton de pèlerin et quelques éléments de parure (croix en nacre, épingle en alliage cuivreux, boutons). Des céramiques du XIIIe siècle se retrouvent brisées et incomplètes dans le comblement de plusieurs tombes.

• Crédits : © Chloé Lacourarie / Mission Archéologique du Cimetière d'Atlit

Hommes, femmes, enfants, mais aussi templiers ?

Il regroupe à la fois des défunts immatures et des adultes des deux sexes. Sont aussi présents des témoignages de décès liés à des combats. Dans le contexte du Château Pèlerin, l’hypothèse d’une zone en partie réservée à des moines soldats, de templiers, semble probable.

• Crédits : © Yves Gleize / Mission Archéologique du Cimetière d'Atlit

Cette mission française du MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères), soutenue par l’Israel Antiquities Authority et le Centre de Recherche Français à Jérusalem, vient de recevoirle Prix Clio, récompensant l’archéologie française à l’étranger.

Pour en savoir (encore) plus