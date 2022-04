Archéologie des mythes : une plongée dans l’imaginaire de l’humanité

Comment remonter aux fondements de nos origines, celles de l’humanité ? Bien entendu, en fouillant et creusant le sol pour mieux s’enfoncer dans le temps… Une seconde approche concerne les toutes nouvelles voies ouvertes par la paléo-génomique, via l’étude de l’ADN des hommes fossiles. Une ultime, plus inattendue, concerne la mythologie : la préhistoire des mythes…

Changeant de perspectives, de paradigme, le magazine de l’archéologie de France Culture emprunte ce troisième chemin, pour mieux découvrir si des mythes très anciens auraient perduré au cours des millénaires. Penser que des mythes encore évoqués de nos jours puissent remonter aux origines de l’Homme est bien entendu une idée contre-intuitive, et pourrait même, soulever quelques réticences.

Toutes les civilisations, sans exception, ont inventé des mythologies pour expliquer l’origine du monde, les mythes cosmogoniques sont particulièrement nombreux. Au cœur des tribus Cherokee, James Monney relevait au cours du XIXe siècle, le mythe de genèse du « plongeon cosmogonique », oiseau plongeant au fond de l’océan pour y collecter de la boue, à l’origine de la Terre. 487 mythes de ce plongeon ont été recensés de par le monde, tant en Amérique qu’en Eurasie. Comment expliquer une si vaste répartition ? Cela pourrait-il être dû à la structure particulière de notre esprit, comme le pensait Carl Gustav Jung, ou tout au contraire, à un mythe ayant suivi les hommes dans leurs migrations et dessinant ainsi les évolutions des peuples en une fabuleuse cartographie historique du monde ?

Avec Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des images rupestres dans leurs aspects mythologiques.

